Perú

Europa, fascinada con el cacao peruano: acaparó el 43.5% de envíos entre enero y mayo de 2026

El Muelle Sur del Callao movilizó 2.579 TEU de cacao en los primeros cinco meses de 2026. Sudamérica, Norteamérica y Asia completaron los principales destinos

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Día Mundial del Cacao y del Chocolate – cacao – chocolate – Perú – deportes – 7 julio
El Muelle Sur del Puerto del Callao movilizó 2.579 TEU de cacao en los primeros cinco meses de 2026.

En el Día Mundial del Cacao, el grano peruano mantiene su posicionamiento en el mercado internacional, con Europa consolidándose como el principal destino de exportación durante los primeros cinco meses de 2026.

En ese periodo, el Muelle Sur del Puerto del Callao movilizó 2,579 TEU (contenedores de 20 pies) de cacao, cifra que representa más del 70% del cacao exportado a través de la principal terminal portuaria del país.

De acuerdo con datos oficiales, el 43,5% de estos envíos tuvo como destino países europeos, mientras que Sudamérica absorbió el 20,6%, Norteamérica el 19,1% y Asia el 10,8%.

El cacao peruano refuerza su presencia global desde el Callao

Este desempeño reafirma la creciente demanda por productos premium, sostenibles y con trazabilidad en los mercados internacionales.

Según precisó Marco Hernández, gerente general de DP World en Callao, “el cacao peruano viene consolidándose como un producto cada vez más valorado en mercados internacionales exigentes”.

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Este reconocimiento responde no solo a la calidad del producto, sino también al esfuerzo de toda la cadena exportadora por cumplir con estándares de sostenibilidad, trazabilidad y eficiencia que hoy demandan los compradores globales”, relató.

Este proyecto marítimo comprende inversiones obligatorias y adicionales, llegando en conjunto a representar una inversión de US$ 350 millones.
Las exportaciones peruanas de cacao y derivados subieron 22,4% en 2025 y pasaron de USD 1.278 millones a USD 1.565 millones.

Exportaciones de cacao y derivados: salto de 22,4% en 2025

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) reportó que las exportaciones peruanas de cacao y derivados pasaron de USD 1.278 millones en 2024 a USD 1.565 millones en 2025, lo que equivale a un crecimiento del 22,4%.

Este avance refleja el fortalecimiento de la oferta nacional, así como el alineamiento de la cadena cacao–chocolate con los estándares de calidad, trazabilidad y sostenibilidad exigidos por la demanda global.

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El principal motor de este crecimiento fue el cacao en grano, que en 2025 alcanzó USD 913 millones, representando el 58,3% del total exportado y mostrando un aumento del 23,4% respecto al año anterior.

Este resultado responde a la preferencia internacional por insumos diferenciados y de alta calidad, en línea con la tendencia de la industria chocolatera a buscar cacaos de origen.

Representantes de Kahraman Dubai expresaron su interés en conocer más sobre la oferta peruana de café de especialidad y cacao, reconocidos por su calidad internacional.
El cacao en grano aportó el 58,3% del total exportado en 2025 y alcanzó USD 913 millones.

Derivados ganan terreno y aumentan el valor agregado

El dinamismo no se limita al grano. Los derivados del cacao muestran un crecimiento destacado, con la pasta de cacao incrementándose en 63,1% y el cacao en polvo en 65,5% durante 2025.

Estos resultados reflejan un proceso de transformación local que aporta valor agregado y diversifica la oferta exportable, reduciendo la dependencia del grano y posicionando a Perú en segmentos más estratégicos de la cadena global del cacao y chocolate.

Por su parte, las exportaciones de chocolates crecieron un 14,9%, manteniendo una participación cercana al 5%. Aunque su peso aún es limitado, este segmento destaca por su potencial para diferenciarse a través de atributos como origen, biodiversidad y sostenibilidad, altamente valorados en nichos premium internacionales.

Un tazón de champorado humeante con crema, una taza de café, nibs de cacao, azúcar y hojas verdes sobre una mesa de madera rústica.
El precio internacional del cacao se estabilizó entre USD 4.900 y USD 5.600 por tonelada tras el récord de 2024.

Contexto internacional: precios y tendencias del mercado

En el panorama internacional, el precio del cacao se cotiza actualmente entre USD 4.900 y USD 5.600 por tonelada métrica en los mercados de futuros de Estados Unidos y Reino Unido.

Estos valores reflejan una recuperación tras el récord de 2024, cuando el cacao superó los USD 12.000 por tonelada debido a severas sequías en África Occidental.

La mejora en los volúmenes de exportación ha permitido la estabilización de los precios en 2026, situando al cacao peruano en un escenario de oportunidad para consolidar y expandir su presencia en mercados exigentes.

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