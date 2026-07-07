Maracuyá peruana y sus derivados apuntan a exportaciones por USD 84 millones este 2026

Si esta estimación se cumple, las exportaciones aumentarían 5% en comparación con 2025, de acuerdo con las proyecciones de la Asociación de Exportadores (Adex). Foto: Glamour Fresh

Las exportaciones peruanas de maracuyá y sus derivados mantendrían este año una trayectoria positiva y alcanzarían un valor cercano a los USD 84 millones, impulsadas por una mejora en los precios internacionales. De concretarse esta proyección, los envíos registrarían un crecimiento de 5% respecto a 2025, según estimaciones de la Asociación de Exportadores (Adex).

La previsión fue presentada durante el lanzamiento del IV Congreso Internacional de Pasifloras, que se desarrollará el 27 y 28 de agosto en la Universidad Nacional de Trujillo. El encuentro reunirá a representantes del sector productivo, investigadores y especialistas para abordar los principales retos y oportunidades vinculados al cultivo y procesamiento de esta fruta.

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Mejores precios sostendrían el crecimiento

El presidente del Comité de Frutas y Hortalizas de Adex, Elkin Vanegas, explicó que el incremento esperado en el valor exportado no respondería a un mayor volumen de despachos, sino a un escenario de precios más favorables en los mercados internacionales. De esta manera, el volumen exportado se mantendría en niveles similares a los registrados durante 2025.

El representante gremial señaló que la competitividad del sector también depende del fortalecimiento de la oferta nacional, motivo por el cual destacó las investigaciones que desarrollan Adex y el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) para obtener nuevas accesiones de maracuyá con mejores condiciones agronómicas y comerciales.

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El video presenta declaraciones de José Reyes, Ministro de Comercio Exterior y Turismo, y César Tello Ramírez, y Presidente de ADEX, en un evento de alcances globales. Se informa sobre el crecimiento de las exportaciones pese a conflictos internacionales.

Plantones injertados para elevar la productividad

Como parte de ese trabajo conjunto, Vanegas informó que el INIA entregará en los próximos meses 60.000 plantones de maracuyá injertados. Esta iniciativa busca elevar el rendimiento promedio de los cultivos, pasando de unas 15 toneladas por hectárea a aproximadamente 40 toneladas, además de mejorar la calidad del fruto y su resistencia frente a plagas y enfermedades.

“El objetivo es recuperar las características que más valora la industria de la maracuyá criolla peruana: su mayor contenido de pulpa y dulzor (grados Brix), pasando de 9 y 10 grados a más de 12 grados, como lo exige el mercado internacional”, comentó.

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Vanegas añadió que una fruta con mayor cantidad de pulpa, mejor nivel de dulzor y características más uniformes permitirá incrementar el rendimiento industrial y ofrecer productos de mayor calidad, fortaleciendo la posición del Perú en mercados que demandan bebidas tropicales, ingredientes naturales y alimentos con valor agregado.

Recuperar la calidad de la maracuyá criolla

Por su parte, el director general de la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico del INIA, Fausto Asencio, destacó la coordinación entre la entidad y Adex para impulsar el desarrollo de toda la cadena productiva de la maracuyá. En ese contexto, advirtió sobre el impacto que ha tenido la introducción de distintas variedades en el país.

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En los próximos meses, el INIA distribuirá 60.000 plantones injertados de maracuyá. Foto: ABC

“Debido a la falta de articulación, han ingresado al país diversas variedades de maracuyá, lo que ha contribuido al deterioro de la variedad criolla, reconocida por su alto contenido de grados Brix y su excelente calidad para la industria”, declaró.

Asimismo, explicó que el mejoramiento genético requiere procesos de largo plazo y la participación de todos los actores del sector. También remarcó la necesidad de incorporar nuevas tecnologías que favorezcan la competitividad y resaltó que el IV Congreso Internacional de Pasifloras servirá como un espacio para promover la innovación y el intercambio de conocimientos.

Exportaciones crecieron más de 33% en 2025

Las estadísticas de la Gerencia de Agroexportaciones de Adex muestran que durante 2025 las exportaciones de maracuyá y sus derivados sumaron USD 79 millones 865.000, cifra que representó un incremento de 33,7% frente al año previo. Este desempeño estuvo impulsado principalmente por las ventas de jugo, concentrado y pulpa.

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El jugo de maracuyá fue el principal producto exportado, con envíos por USD 42 millones 754.000, equivalentes al 54% del total. Le siguieron el concentrado, que alcanzó USD 22 millones 431.000 y representó el 28%, mientras que la pulpa registró exportaciones por USD 11 millones 705.000, con una participación de 15%.