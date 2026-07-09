Alexander Succar consiguió su primer título en el extranjero: salió campeón de la Copa del Líbano con el Nejmeh SC

Alexander Succar acaba de sumar su primer título extranjero. El delantero peruano se ha proclamado campeón de la Copa del Líbano con el Nejmeh SC, que se llevó por delante a Al-Hikma (2-0). Con la coronación, la ‘estrella’ ha levantado el galardón por novena vez en su historia.
El estadio del Complejo Municipal Presidente Fouad Chehab, ubicado en la localidad de Jounieh, fue testigo de un cotejo equilibrado y tenso en el que el Nejmeh logró imponer condiciones por la mayor experiencia de su plantel, aunque tuvo que exigirse más de la cuenta para conseguir su propósito en tiempo regular.
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Recién en el tiempo añadido del primer tiempo llegó la apertura del marcador a través de un golazo de media distancia de Ali El-Fadl, quien desató la emoción y júbilo en las tribunas al igual que sobre el verde. Con esa diana, la presión para afrontar el complemento desapareció de un solo golpe.
El segundo acto de la contienda fue un absoluto calco. Incluso hubo que esperar hasta los 90′+6 para que llegara la última diana, la cual fue obra de Ali Kassas tras un contragolpe culminado con una definición espléndida y con ella se aseguró la Lebanese Cup, tan ansiada desde hace dos periodos.
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Orígenes
Alexander Succar posee la ascendencia libanesa por el lado paterno, lo que lo hace elegible para representar a la selección nacional. Sin embargo, durante muchos años desestimó esa opción, priorizando sus sentimientos por Perú.
Con el avance de los años se dio cuenta que no entraría en la nueva estructura de la ‘bicolor’, entre otras cosas porque su carrera no había despegado de la manera anhelada, y reconsideró su postura con respecto a Líbano cerca de finalizar el 2023.
Incluso, Succar dio un paso más formal al solicitar apoyo al Ministro de Juventud y Deportes para la restitución de su ciudadanía libanesa. Tras reuniones institucionales, la Secretaría General del Consejo de Ministros emitió el Decreto N° 12067 con el que se aprobó la documentación para Alex.
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Consciente de que necesitaba acercarse mucho más a sus raíces, el ‘Tanque’ decidió zanjar su trayectoria en la Liga 1 y trasladarse al fútbol libanés, aceptando una oferta del histórico Nejmeh SC, que celebró con mucho énfasis el éxito de la negociación con un jugador de origen libanés.
Histórico
Nejmeh SC es considerado uno de los clubes más grandes en la historia del fútbol de Líbano, aunque no ostenta el récord de títulos conquistados en el país. El club, conocido como la ‘estrella’, ha forjado su prestigio a lo largo de los años a partir de su desempeño en las principales competiciones nacionales.
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En el ámbito de la liga y de la Copa del Líbano, Nejmeh SC presume de haber obtenido nueve galardones. El más reciente de estos títulos fue conseguido en la temporada 2024, consolidando así su posición dentro del fútbol libanés y reafirmando su relevancia histórica en el deporte nacional.
A partir de la conquista de ese último trofeo, el equipo ha experimentado un cambio en el panorama competitivo local. Su máximo rival, Al Ansar SC, ha logrado coronarse bicampeón, lo que le ha permitido asentarse como el club más campeón de Líbano.
El ‘borgoña’, apodo que recibe Nejmeh SC por los colores característicos de su indumentaria, encara actualmente la campaña liguera de 2025 con un objetivo claro: cerrar la temporada con éxito. El club lucha con firmeza por retomar el protagonismo en el fútbol local y ampliar su colección de títulos.
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