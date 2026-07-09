Capturan a mujer condenada a cadena perpetua por secuestro de empresario: Policía confirmó su escondite al ver salir a su bebé

La búsqueda de una de las personas condenadas por uno de los secuestros más violentos registrados en Trujillo llegó a su fin tras una intervención policial ejecutada la noche del miércoles 8 de julio. La detenida contaba con una sentencia de cadena perpetua y una orden de captura vigente por su participación en el caso del empresario Iván Díaz Garrido.
La intervención fue resultado de labores de inteligencia y seguimiento desarrolladas por la Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial. La operación permitió ubicar a la condenada dentro de una vivienda donde permanecía oculta desde que se dictó la sentencia en su contra.
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Operativo permitió la captura de Juanita Guibert
En un operativo en Trujillo, la Policía Nacional del Perú capturó a una mujer con una sentencia de cadena perpetua por el delito de secuestro agravado. La detenida estaría vinculada a la organización criminal 'Los Pulpos'. PNP Noticias
La Policía Nacional del Perú informó la captura de Juanita Alejandra Guibert Sandoval, de 35 años, quien permanecía prófuga después de recibir una condena de cadena perpetua por el secuestro del empresario trujillano Iván Díaz Garrido.
La intervención contó con la participación de unidades especializadas de la Tercera Macro Región Policial y de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo. Según la información oficial, el operativo se ejecutó en cumplimiento de la Resolución N.° 01 del Expediente N.° 7759-2023-2, emitida por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, además del mandato de captura vigente dispuesto por el Poder Judicial.
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Las diligencias también formaron parte del Operativo Impacto, estrategia que reúne acciones de inteligencia de la División de Investigación Criminal (Divincri) Centro Trujillo y del Área de la Policía Judicial y Requisitorias para localizar personas requeridas por la justicia por delitos graves.
Vigilancia permitió confirmar su presencia en el inmueble
Las autoridades señalaron que la ubicación de la condenada fue posible tras un seguimiento permanente al inmueble donde permanecía escondida.
Durante la diligencia, el general Espinoza explicó el elemento que permitió confirmar su presencia dentro de la vivienda.
“En una vigilancia 24/7 se logró observar su rostro, porque todos los integrantes de esta vivienda salían, lo teníamos registrado; y la única que no salía era ella. Es más, sacaron al bebé en brazos y esa fue la forma de confirmar que la madre, ella ya sentenciada a cadena perpetua por participar en este secuestro, se encontraba en el interior”.
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Luego de la intervención, Guibert fue puesta a disposición del Poder Judicial para las actuaciones correspondientes.
Investigación la identificó como autora intelectual del secuestro
La Corte Superior de Justicia de La Libertad dictó en mayo de 2026 una sentencia de cadena perpetua contra Juanita Guibert, José Raúl Córdova Arteaga, Jakelin Marina Rodríguez Vega y Edward Sebastián Amaya Bendezú.
De acuerdo con la investigación fiscal, Guibert proporcionó información determinante para la ejecución del secuestro de Iván Díaz Garrido, quien era su expareja. El Ministerio Público sostuvo que otros implicados participaron en la custodia del empresario durante el cautiverio, mientras parte del grupo recogió el dinero entregado como rescate.
La sentencia también dispuso el pago de una reparación civil de 500 mil dólares y 26 mil soles a favor de la víctima.
Once días de cautiverio y un rescate de 250 mil dólares
El secuestro ocurrió la mañana del 23 de octubre de 2023, cuando un grupo de delincuentes con prendas similares a las utilizadas por la Policía llegó al negocio de Iván Díaz Garrido, ubicado en la avenida Perú, en Trujillo.
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Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el empresario fue retirado por la fuerza del establecimiento.
Según la investigación, la víctima permaneció privada de su libertad durante 11 días. En ese periodo sufrió diversas torturas mientras los secuestradores exigían 250 mil dólares para liberarlo. Entre los actos de violencia documentados por las autoridades figura el cercenamiento de varios dedos de una mano y parte de una oreja, hechos utilizados para presionar a sus familiares y allegados.
Tras recibir el dinero, los responsables abandonaron al empresario en una zona de cañaverales del distrito de Laredo, donde pudo recibir auxilio.
Caso mantiene vínculos con la organización criminal Los Pulpos
Las diligencias policiales también vinculan a Juanita Guibert con la organización criminal Los Pulpos, grupo investigado por diversos delitos en la región La Libertad.
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De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, esta organización mantiene operaciones principalmente en Trujillo y figura en investigaciones por extorsión, sicariato, secuestro, tráfico ilícito de armas y actividades relacionadas con minería ilegal en la sierra liberteña.
La Policía indicó que la captura representa un avance dentro de las acciones dirigidas contra los niveles operativos y de planificación de esta organización criminal.
Después de recuperar su libertad, Iván Díaz Garrido ofreció declaraciones sobre la relación que mantuvo con Juanita Guibert.
El empresario señaló que un día antes del secuestro estuvo con ella en un sauna y sostuvo que la relación entre ambos continuaba. También afirmó que la convivencia estuvo marcada por episodios de violencia y relató daños contra su patrimonio.
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“Me quemó una camioneta”, declaró el empresario tras recuperar la libertad.
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