Perú

Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 9 de julio

La moneda europea ha registrado un avance respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 3,89 soles, manteniendo el mismo precio que en la sesión anterior, lo que representa una variación porcentual de 0,04% según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó una ligera subida del 0,05%, aunque su variación interanual muestra un descensos del -5,24%.

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