Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 9 de julio

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 3,89 soles, manteniendo el mismo precio que en la sesión anterior, lo que representa una variación porcentual de 0,04% según Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó una ligera subida del 0,05%, aunque su variación interanual muestra un descensos del -5,24%.
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