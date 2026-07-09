El Niño podría restarle S/16.000 millones a Perú entre 2026 y 2027, más de 1% del PBI: cuatro sectores serán los más golpeados

Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad concentran 11% del PBI de Perú y una parte clave de la agricultura y la pesca expuestas a El Niño. AFP PHOTO / Julio Reaño

El fenómeno de El Niño amenaza con dejar un saldo económico negativo en el Perú durante los años 2026 y 2027, según proyecciones de Credicorp Asset Capital Management.

El costo estimado asciende a S/16.000 millones, lo que representa más del 1% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional y supera las pérdidas registradas en episodios anteriores.

El informe advierte que el impacto será especialmente severo para los sectores agropecuario, pesquero, comercio y transporte, con repercusiones directas en el crecimiento, el empleo y los precios en el país.

Un fenómeno de magnitud moderada a fuerte

Las autoridades, incluido el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), anticipan una alta probabilidad de que un nuevo episodio de El Niño afecte simultáneamente la costa y el ámbito global en el verano de 2027.

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Se prevé que la intensidad oscile entre moderada y fuerte, lo que podría agravar las consecuencias económicas y sociales. La mayor afectación se espera entre diciembre de 2026 y marzo de 2027, cuando las lluvias extremas y las alteraciones climáticas coincidirán en las regiones más vulnerables.

Las regiones más vulnerables reúnen cerca del 80% de cultivos como mango, palta y arándanos, además de infraestructura y logística frágiles.

El análisis de Credicorp Asset Capital Management identifica a Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad como las regiones más expuestas. Estas zonas concentran aproximadamente el 11% del PBI nacional y una parte significativa de la producción agrícola y pesquera del país.

Según el documento, el 25% de la agricultura nacional y el 35% de la pesca provienen de estas regiones, donde la infraestructura y la logística ya muestran niveles de inversión pública e informalidad elevados.

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Aunque Credicorp efectuó el pago, la empresa ha reiterado que mantiene firme su intención de ejercer su defensa. Foto: Revista Economía

En el agro, cerca del 80% de cultivos como mango, palta y arándanos se localiza en estas áreas. La pesca enfrenta un escenario similar: la primera temporada de anchoveta solo logró el 25% de la cuota asignada.

“Estos cuatro departamentos, como un todo, verían afectada casi la mitad de su producción agregada anual”, señaló Jonathan Gutiérrez, asociado senior de Credicorp Asset Capital Management.

Crecimiento, inflación y empleo en revisión

El impacto de El Niño forzó a Credicorp a ajustar a la baja sus proyecciones de crecimiento económico para Perú. La expectativa de expansión para 2026 pasó de 3,8% a 3,3%, y para 2027 de 4,3% a 3,5%.

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A nivel fiscal, el fenómeno puede elevar el déficit debido a mayores gastos públicos, menor recaudación tributaria y posible emisión de deuda adicional.

La pesca en la costa peruana muestra vulnerabilidad porque la primera temporada de anchoveta solo alcanzó 25% de la cuota asignada.

En materia de inflación, la consultora estima que el aumento en los precios de los alimentos derivado de las alteraciones climáticas puede agregar 1,25 puntos porcentuales a la inflación en 2026 y 0,75 puntos en 2027.

La proyección inflacionaria alcanza 4,1% para fines de 2026 y 2,7% para 2027, cifras que superan el rango meta. El informe del BCRP considera que el efecto sobre los precios podría extenderse hasta el final del verano de 2027.

El empleo también figura entre las preocupaciones. Credicorp advierte que la menor producción en las regiones más afectadas tendrá repercusión directa sobre la contratación, especialmente en sectores donde predomina la informalidad.

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Infraestructura y compensaciones sectoriales

Las pérdidas económicas no solo afectan la producción. El informe subraya que la destrucción de infraestructuras como carreteras, puentes y redes logísticas puede generar un efecto multiplicador en los costos para el comercio y el transporte.

Históricamente, los daños en infraestructura durante episodios severos de El Niño han oscilado entre 0,2% y 2,5% del PBI, explica Credicorp.

El Banco Central de Reserva del Perú prevé que el efecto de El Niño sobre los precios se extienda hasta el final del verano de 2027.

A pesar del golpe a los sectores primarios, las proyecciones apuntan a que el mayor dinamismo en actividades no primarias, como construcción, manufactura no primaria y servicios, podría compensar parcialmente las pérdidas.

Con todo, el BCRP prevé que la demanda interna y la inversión privada mantendrán cierta tracción, aunque el ritmo de recuperación dependerá de la evolución climática y de la respuesta de la política económica.

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