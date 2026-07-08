México aún espera acercamiento de Keiko Fujimori para reanudar relación con Perú, Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castilo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que aún se está a la espera de que Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú, se acerque al gobierno de México para reanudar la relación diplomática entre ambos países.
Esto, luego de que en junio pasado Fujimori se posicionó a favor de restablecer la relación bilateral, tras la ruptura diplomática que se generó en el 2025 por el respaldo del gobierno de México al expresidente peruano, Pedro Castillo, y el otorgamiento de asilo a la exprimera ministra, Betssy Chávez Chino.
PUBLICIDAD
Información en desarrollo...
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Detienen a implicado en el robo de placas y esculturas de una Iglesia de San Cosme en CDMX: una era inspirada en Remedios Varo
Fue el sacerdote José de Jesús Aguilar quien denunció el ingreso de varios sujetos para llevarse los objetos de bronce
México registra la segunda tasa de desempleo más baja, se ubica solo un puesto debajo de Japón, según la OCDE
Claudia Sheinbaum destacó los avances en economía en el país durante su primer año de gobierno
Cerebro resiliente: estas son las maneras sencillas de reducir el riesgo de demencia
El riesgo de desarrollar demencia puede reducirse de manera significativa con cambios sencillos en el estilo de vida
Observatorio ciudadano alerta por aumento de adolescentes feminicidas: la sanción máxima para menores es de cinco años
La organización urgió al Estado a documentar los feminicidios cometidos por menores y fortalecer las políticas de prevención de la violencia de género desde edades tempranas
¿Quién es ‘El Susurrador’? Sheinbaum insinúa que ya sabe de quién habla Ken Salazar"
Al reavivar el relato del exembajador sobre un empresario cercano a Andrés Manuel López Obrador
MÁS NOTICIAS