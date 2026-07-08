México aún espera acercamiento de Keiko Fujimori para reanudar relación con Perú, Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castilo

Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú, no se ha comunicado con gobierno de Sheinbaum para reanudar relación diplomática (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que aún se está a la espera de que Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú, se acerque al gobierno de México para reanudar la relación diplomática entre ambos países.

Esto, luego de que en junio pasado Fujimori se posicionó a favor de restablecer la relación bilateral, tras la ruptura diplomática que se generó en el 2025 por el respaldo del gobierno de México al expresidente peruano, Pedro Castillo, y el otorgamiento de asilo a la exprimera ministra, Betssy Chávez Chino.

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