Perú

Gratificación 2026: ¿Cómo convertir tu dinero en un fondo de emergencia?

El ingreso adicional de julio permite a los trabajadores en Perú crear un respaldo económico, optando por cuentas de ahorro de fácil acceso para proteger su estabilidad

Guardar
Google icon
El depósito extra por Fiestas Patrias brinda la oportunidad de fortalecer el ahorro familiar| Foto: Canva
El depósito extra por Fiestas Patrias brinda la oportunidad de fortalecer el ahorro familiar| Foto: Canva

Julio llega con uno de los beneficios más esperados por los trabajadores: la gratificación por Fiestas Patrias. Un monto adicional a su sueldo que son usados para diversos gastos o o deciden ahorrar.

Este ingreso extraordinario debe depositarse antes del 15 de julio, conforme a la normativa vigente.

Convertir la gratificación en un fondo de emergencia impulsa la seguridad financiera
Convertir la gratificación en un fondo de emergencia impulsa la seguridad financiera| Foto: Canva

La gratificación como herramienta para el ahorro

De acuerdo con Andina, María José Artacho, country manager de Global66 en Perú, explicó que muchas veces la gratificación se destina por completo a compras inmediatas, aunque este ingreso puede servir para organizar las finanzas y planificar proyectos a mediano plazo.

Sin embargo, construir un fondo de emergencia permite afrontar situaciones inesperadas sin afectar el presupuesto habitual. Una opción es elegir un depósito a plazo fijo en soles si el objetivo es mantener el dinero seguro por un periodo determinado.

PUBLICIDAD

Para quienes buscan acceso inmediato en caso de urgencia, existen cuentas de ahorro que generan intereses y ofrecen mayor liquidez. La decisión sobre el banco o entidad financiera dependerá de la confianza y los intereses ofrecidos por cada opción.

Si bien la gratificación representa un alivio para muchas familias, su uso responsable resulta esencial para asegurar estabilidad financiera.

Ahorrar la gratificación, una estrategia para afrontar imprevistos
Ahorrar la gratificación, una estrategia para afrontar imprevistos | Foto: Canva

Tasas de interés en cuentas de ahorro

Las cuentas de ahorro en Perú ofrecen distintas tasas dependiendo de la entidad. Según lo reportado por Andina, estas son algunas de las alternativas más destacadas:

  • Banco Ripley: cuenta Ahorros Plus con 4,80 % de interés anual.
  • Caja Municipal Cusco: campaña Ahorra y Gana con 4,75 %.
  • Compartamos Banco: campaña WOW Digital con 4,60 %.
  • Financiera CrediScotia: cuenta Imparable con 4,60 %.
  • Mibanco: cuenta Full Ahorro con 4,50 %.
  • Banco GNB Perú: cuenta Ahorro Rolando con 4,50 %.
  • Alfin Banco: cuenta AhorroMeta Digital con 4,50 %.
  • Efectibank: cuenta de ahorros digital con 4,50 %.
  • Banco Falabella Perú: cuenta Ahorro Clásico con 4,00 %.
  • Banbif: cuenta digital con 4,00 %.
  • Financiera OH: cuenta AhorraMás con 4,00 %.

¿Por qué es importante tener un fondo de emergencia?

Contar con un fondo de emergencia es una estrategia que ayuda a enfrentar imprevistos sin comprometer las finanzas mensuales. Este respaldo financiero se puede formar utilizando herramientas como los depósitos a plazo fijo en soles, recomendados para quienes desean mantener su dinero protegido y sin movimiento durante un tiempo establecido. Esta opción brinda seguridad y, en muchos casos, mejores tasas de interés, aunque limita el acceso inmediato a los fondos.

PUBLICIDAD

Para quienes prefieren disponer de su dinero en cualquier momento, las cuentas de ahorro resultan una alternativa adecuada. Estas cuentas permiten generar intereses y ofrecen mayor flexibilidad, ya que el titular puede retirar el dinero cuando lo necesite, sin penalizaciones. Elegir entre un depósito a plazo fijo o una cuenta de ahorro dependerá de las necesidades personales, la confianza en la entidad financiera y las tasas de interés que se encuentren disponibles en el mercado.

Antes de tomar una decisión, es recomendable analizar y comparar las condiciones de diferentes bancos o instituciones, ya que existen variaciones importantes entre las propuestas. La gratificación recibida puede ser el punto de partida ideal para este tipo de ahorro.

Temas Relacionados

Gratificación 2026peru-economiaJulio

Más Noticias

Sporting Cristal presentó reclamo por polémica celebración de Pierina Núñez previo a la final ante Universitario por Liga Femenina 2026

El club ‘celeste’ denunció la celebración realizada por la delantera peruana durante la semifinal vuelta ante Alianza Lima. ¿Será castigada en la definición por el Torneo Apertura?

Sporting Cristal presentó reclamo por polémica celebración de Pierina Núñez previo a la final ante Universitario por Liga Femenina 2026

No siempre es la edad: el cansancio de tu perro mayor podría esconder una enfermedad grave, alerta veterinarios

Especialistas advierten que la disminución de energía, los jadeos constantes y otras señales pueden indicar una insuficiencia cardíaca, una enfermedad que pone en riesgo la vida de tu mascota

No siempre es la edad: el cansancio de tu perro mayor podría esconder una enfermedad grave, alerta veterinarios

Muerte inusual de lobos marinos en áreas protegidas de Ica activa medidas de vigilancia del Sernanp

Los casos fueron reportados en las islas Chincha y San Gallán, donde equipos especializados buscan determinar qué provocó la muerte de los ejemplares

Muerte inusual de lobos marinos en áreas protegidas de Ica activa medidas de vigilancia del Sernanp

Entradas del Universitario vs Sporting Cristal: precios y cómo comprar para la final ida de la Liga Femenina 2026

‘Cremas’ y ‘celestes’ se medirán en el primer partido de la final, que se jugará en el estadio Alberto Gallardo. Conoce cómo adquirir tu boleto para este esperado duelo

Entradas del Universitario vs Sporting Cristal: precios y cómo comprar para la final ida de la Liga Femenina 2026

Corte de agua para este 10 de julio: conoce cuáles son las zonas afectadas

Según Sedapal, la restricción del abastecimiento se desarrollará de forma gradual, conforme al cronograma previsto para cada zona intervenida

Corte de agua para este 10 de julio: conoce cuáles son las zonas afectadas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Congreso decidirá si otorga a José Jerí la medalla de Gran Cruz por ser presidente 4 meses

Congreso decidirá si otorga a José Jerí la medalla de Gran Cruz por ser presidente 4 meses

Eligen a Patricia Benavides como coordinadora de Fiscalías de Flagrancia y miembro de la Academia de la Magistratura

Keiko Fujimori nombra a sus equipos de transferencia ante ministerios: ¿quiénes son?

Congreso y Contraloría gastaron medio millón de soles para que sus trabajadores vean el Mundial

Keiko Fujimori: ¿cuál es la diferencia entre virtual presidenta, presidenta electa y presidenta?

ENTRETENIMIENTO

Ariel Fefer busca descubrir quién mató a su madre, expresa el rechazo que siente hacia su padre y se refiere a Eva: “No me arrepiento de haberla culpado, pero sí de la forma”

Ariel Fefer busca descubrir quién mató a su madre, expresa el rechazo que siente hacia su padre y se refiere a Eva: “No me arrepiento de haberla culpado, pero sí de la forma”

ENHYPEN en Lima: apertura de puertas, horarios y accesos al show

Adriano, hijo de Jefferson Farfán, sorprende al dejar atrás el fútbol y dedicarse al pádel

Jefferson Farfán responde a Magaly Medina luego de desmentir su ausencia en servicio comunitario: “Estás desesperadita”

Majo Parodi se defiende de acusaciones de exnana: “Jamás he tratado mal a nadie”

DEPORTES

Sporting Cristal presentó reclamo por polémica celebración de Pierina Núñez previo a la final ante Universitario por Liga Femenina 2026

Sporting Cristal presentó reclamo por polémica celebración de Pierina Núñez previo a la final ante Universitario por Liga Femenina 2026

Entradas del Universitario vs Sporting Cristal: precios y cómo comprar para la final ida de la Liga Femenina 2026

Selección peruana de vóley sentado ganó medalla de plata en los Parasuramericanos Valledupar 2026 tras gran campaña

Alianza Lima vs Deportivo Cali: día, hora y canal TV confirmado del amistoso en Matute con Pedro Gallese

“Llegaba a la casa y no tenía a quién abrazar”: las lágrimas y sacrificios de las voleibolistas sub 17 que dejaron su hogar por el Perú