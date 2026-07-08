Gratificación 2026: ¿Cómo convertir tu dinero en un fondo de emergencia?

El depósito extra por Fiestas Patrias brinda la oportunidad de fortalecer el ahorro familiar| Foto: Canva

Julio llega con uno de los beneficios más esperados por los trabajadores: la gratificación por Fiestas Patrias. Un monto adicional a su sueldo que son usados para diversos gastos o o deciden ahorrar.

Este ingreso extraordinario debe depositarse antes del 15 de julio, conforme a la normativa vigente.

Convertir la gratificación en un fondo de emergencia impulsa la seguridad financiera| Foto: Canva

La gratificación como herramienta para el ahorro

De acuerdo con Andina, María José Artacho, country manager de Global66 en Perú, explicó que muchas veces la gratificación se destina por completo a compras inmediatas, aunque este ingreso puede servir para organizar las finanzas y planificar proyectos a mediano plazo.

Sin embargo, construir un fondo de emergencia permite afrontar situaciones inesperadas sin afectar el presupuesto habitual. Una opción es elegir un depósito a plazo fijo en soles si el objetivo es mantener el dinero seguro por un periodo determinado.

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Para quienes buscan acceso inmediato en caso de urgencia, existen cuentas de ahorro que generan intereses y ofrecen mayor liquidez. La decisión sobre el banco o entidad financiera dependerá de la confianza y los intereses ofrecidos por cada opción.

Si bien la gratificación representa un alivio para muchas familias, su uso responsable resulta esencial para asegurar estabilidad financiera.

Ahorrar la gratificación, una estrategia para afrontar imprevistos | Foto: Canva

Tasas de interés en cuentas de ahorro

Las cuentas de ahorro en Perú ofrecen distintas tasas dependiendo de la entidad. Según lo reportado por Andina, estas son algunas de las alternativas más destacadas:

Banco Ripley : cuenta Ahorros Plus con 4,80 % de interés anual.

Caja Municipal Cusco : campaña Ahorra y Gana con 4,75 % .

Compartamos Banco : campaña WOW Digital con 4,60 % .

Financiera CrediScotia : cuenta Imparable con 4,60 % .

Mibanco : cuenta Full Ahorro con 4,50 % .

Banco GNB Perú : cuenta Ahorro Rolando con 4,50 % .

Alfin Banco : cuenta AhorroMeta Digital con 4,50 % .

Efectibank : cuenta de ahorros digital con 4,50 % .

Banco Falabella Perú : cuenta Ahorro Clásico con 4,00 % .

Banbif : cuenta digital con 4,00 % .

Financiera OH: cuenta AhorraMás con 4,00 %.

¿Por qué es importante tener un fondo de emergencia?

Contar con un fondo de emergencia es una estrategia que ayuda a enfrentar imprevistos sin comprometer las finanzas mensuales. Este respaldo financiero se puede formar utilizando herramientas como los depósitos a plazo fijo en soles, recomendados para quienes desean mantener su dinero protegido y sin movimiento durante un tiempo establecido. Esta opción brinda seguridad y, en muchos casos, mejores tasas de interés, aunque limita el acceso inmediato a los fondos.

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Para quienes prefieren disponer de su dinero en cualquier momento, las cuentas de ahorro resultan una alternativa adecuada. Estas cuentas permiten generar intereses y ofrecen mayor flexibilidad, ya que el titular puede retirar el dinero cuando lo necesite, sin penalizaciones. Elegir entre un depósito a plazo fijo o una cuenta de ahorro dependerá de las necesidades personales, la confianza en la entidad financiera y las tasas de interés que se encuentren disponibles en el mercado.

Antes de tomar una decisión, es recomendable analizar y comparar las condiciones de diferentes bancos o instituciones, ya que existen variaciones importantes entre las propuestas. La gratificación recibida puede ser el punto de partida ideal para este tipo de ahorro.

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