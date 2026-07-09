Preocupación en colegio de SJL: Denuncian que escolar habría sido dopado por compañera en plena clase

Madres, padres, profesores y alumnado de un colegio público en San Juan de Lurigancho (SJL) atraviesan horas de tensión tras la denuncia sobre un menor que, según los informes de su familia, habría sido dopado por una compañera durante el horario escolar.
La madre del estudiante relató a ATV Noticias que su hijo recibió una sustancia tóxica, aparentemente clonazepam, de parte de una alumna de segundo año, lo que provocó que el menor se desvaneciera dentro del aula.
“Mi hijo está internado desde el día antes de ayer por el caso de que una niña de segundo F le ha dado sustancias tóxicas, droga, dentro del colegio, en hora de clases. Mi hijo se ha desvanecido, prácticamente sin poder caminar, inconsciente, sin hablar”, expresó.
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Según su testimonio, la respuesta de las autoridades escolares fue insuficiente. “La directora, los profesores, los docentes no han hecho nada al respecto. No han llamado ni al hospital ni a nada, he tenido que venir yo, saliendo de mi trabajo, a llevarlo inconsciente”, continuó la madre.
El estudiante permanece bajo observación médica en un hospital local. “Está todavía con dolor de cabeza, mareos, inconsciente, pero ya le han desintoxicado y está un poco más estable”, detalló la mujer, confirmando que los médicos realizaron un lavado gástrico para contrarrestar los efectos de la sustancia. Se prevé que el menor permanezca internado al menos tres días más mientras continúa el monitoreo de su evolución.
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Denuncian falta de control escolar
El episodio reavivó la preocupación de las familias por la seguridad de los estudiantes en el colegio Santa María. La madre del afectado afirmó que este incidente no sería un hecho aislado.
“No es primera vez que esta niña está haciendo esto, ya viene haciendo estas cosas y tienen conocimiento los profesores, la directora, tienen conocimiento de que la niña ya viene así en ese estado”. Según su relato, la principal medida adoptada por las autoridades ha sido la expulsión de los implicados, sin mayor investigación ni comunicación con los padres.
“Solo la niña me indica que la han expulsado y, en anteriores casos, también ha habido niños ofreciendo o dando drogas y lo que han hecho es expulsarlos”, explicó la madre. Este testimonio fue reforzado por otras madres de familia, quienes expresaron su indignación ante la falta de acción y transparencia.
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“Yo me siento indignada, de verdad. Estos casos que pasan en un centro educativo y es lamentable que la directora no puede hacer nada. Y es indignante los casos que está pasando”, declaró una de ellas.
En el ambiente escolar persiste la inquietud ante la posible venta de drogas dentro del plantel. Una madre advirtió que “hay dos niños que venden droga adentro. ¿Cómo va a permitir eso la directora de turno tarde, cuando nuestros pequeños pueden encontrar eso y lo pueden absorber sin saber qué es lo que están cogiendo?”.
Las acusaciones también incluyen el presunto encubrimiento de los hechos por parte de las autoridades escolares. “Encima tapa cosas y dice una cosa, a mí incluso me dijo: ‘He llamado a la policía por el caso de tu hijo’. Y cuando no ha sido así, simplemente la policía ha estado afuera porque ha estado su guardia, no sé... Siempre se dirige a mi hijo de una manera horrible, que no debería de una docente hacer eso”, relató la madre del escolar.
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