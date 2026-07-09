Bolsa de Valores de Lima sube en sintonía con el avance de Wall Street

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) inició la jornada de este jueves con resultados favorables, en una sesión marcada por un mejor desempeño de los mercados internacionales, especialmente de Estados Unidos, donde los principales índices abrieron en terreno positivo.
El comportamiento del mercado peruano se produce en un escenario de desempeño dispar entre las plazas bursátiles del mundo. Mientras Asia cerró la jornada con resultados mixtos y las bolsas de América Latina muestran movimientos variados, Wall Street comenzó las operaciones con avances que impulsan el ánimo de los inversionistas.
Índices de la Bolsa de Valores de Lima registran ganancias
Durante las primeras negociaciones del día, el Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, considerado el principal referente del mercado accionario local, registró un incremento de 0,69%. Con este avance, pasó de 54.904 a 55.283 puntos.
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Por su parte, el Índice Selectivo, integrado por las 15 acciones con mayor nivel de negociación en la plaza bursátil peruana, mostró un desempeño aún más sólido al subir 1,39%, al ubicarse en 1.488 puntos, frente a los 1.468 registrados al cierre previo.
Wall Street comienza la jornada con resultados favorables
El mercado estadounidense también abrió la sesión con indicadores en positivo. El índice industrial Dow Jones avanzó 0,23% durante las primeras operaciones, reflejando un inicio favorable para las principales empresas de ese indicador.
En tanto, el Standard & Poor’s 500 registró una ganancia de 0,36%, mientras que el Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, lideró los avances con una apreciación de 1,14%, consolidando el tono optimista con el que comenzó la rueda bursátil en Nueva York.
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Mercados internacionales muestran un desempeño dispar
Fuera de Estados Unidos, el comportamiento de las bolsas fue menos uniforme. Los mercados asiáticos concluyeron la sesión con resultados mixtos, evidenciando diferencias en el desempeño de las principales economías de la región.
En América Latina, las principales plazas bursátiles también muestran una evolución variada durante la jornada, con índices que alternan entre avances y retrocesos, en contraste con el predominio de las ganancias observado al inicio de las operaciones en Wall Street y en la Bolsa de Valores de Lima.
¿En cuánto está el dólar en Perú?
El tipo de cambio inició la jornada de este jueves 9 de julio con una cotización de S/ 3,4015 por dólar en el mercado internacional, según datos de Bloomberg. La evolución de la divisa es seguida de cerca por empresas, inversionistas y consumidores debido a su impacto en las operaciones comerciales y financieras.
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De acuerdo con información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el dólar cerró la sesión del miércoles 8 de julio en S/ 3,4100, luego de haber abierto en S/ 3,4105. En la jornada previa, correspondiente al martes 7 de julio, la moneda estadounidense había finalizado en S/ 3,3980.
Las cifras del BCRP muestran que la cotización de venta del dólar registra una variación de -3,89% en los últimos 12 meses y un incremento acumulado de 1,37% en lo que va de 2026. Estos datos corresponden al tipo de cambio de venta publicado por la autoridad monetaria.
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