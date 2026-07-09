Boom de movilidad en dos ruedas: mercado de motos en Perú espera duplicar ventas en 2026

El mercado peruano de motocicletas proyecta ventas de 600.000 unidades en 2026, el doble que en 2023.

El mercado peruano de motocicletas atraviesa una fase de expansión sin precedentes. Las ventas nacionales de motos alcanzarán las 600.000 unidades en 2026, el doble respecto a las cifras registradas en 2023.

Este fenómeno responde tanto a la búsqueda de alternativas ante el tráfico urbano y las limitaciones del transporte público como a la consolidación de la moto como medio de movilidad eficiente.

Un crecimiento impulsado por el contexto

El aumento en la demanda de motos se explica por varias tendencias simultáneas. El tráfico en las grandes ciudades y la necesidad de evitar el uso de transporte público han llevado a miles de peruanos a optar por vehículos de dos ruedas.

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Según datos compartidos por Gonzalo Burgos, gerente comercial de Mavila, el mercado nacional de motos está creciendo a un ritmo de 40% este año, una tendencia que se sostiene a nivel global. “No solamente en el Perú, el mundo está creciendo en motos”, puntualizó el ejecutivo en diálogo con Infobae.

La moto se consolida en Perú como alternativa al tráfico urbano, las fallas del transporte público y la búsqueda de movilidad eficiente.

El atractivo del sector también se relaciona con el costo competitivo de las motocicletas frente a otros medios de transporte, así como la facilidad de acceso al financiamiento y la disponibilidad de diferentes modelos para distintos perfiles de usuario.

El ticket promedio de una moto en Perú ronda los 6.000 a 7.000 soles, lo que la convierte en una alternativa accesible para familias, jóvenes y trabajadores independientes.

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Un mercado fragmentado y volátil

A pesar del auge, el sector se caracteriza por una marcada fragmentación y volatilidad. Actualmente operan en Perú más de 300 marcas de motos, aunque muchas de ellas presentan una permanencia inestable. El ingreso y salida de actores es frecuente y complica el acceso a repuestos y servicios postventa para los consumidores.

Burgos advierte que “de las 300 marcas, puedes comprar una y regresas al mes siguiente y ya no está en la tienda”, reflejando la dinámica de un mercado donde la formalidad convive con la debilidad institucional.

El ticket promedio de una motocicleta en Perú se ubica entre 6.000 y 7.000 soles, un rango que amplía la demanda.

El proceso de ensamblaje es la norma en el país. Perú no fabrica motocicletas, sino que ensambla unidades importadas bajo dos modalidades: CBU (casi armadas) y CKD (totalmente desarmadas).

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Este modelo, común en mercados emergentes, responde a la necesidad de reducir costos logísticos, especialmente ante el incremento del precio de los fletes internacionales, impactados por el alza del petróleo y la coyuntura global.

Para Burgos, el crecimiento es transversal y sostenido en casi todas las regiones del país, aunque aún existe espacio para desarrollar segmentos premium y de mayor valor agregado.

Desafíos estructurales y falta de incentivos

Uno de los grandes retos para el sector es la ausencia de políticas públicas que estimulen la fabricación local de componentes o el desarrollo de una industria nacional. Aunque existen licencias para fabricar, no hay incentivos tributarios efectivos.

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El Impuesto selectivo al consumo (ISC) para las motos importadas es del 10 %, pero no se aplican mecanismos diferenciados para quienes generan valor agregado local. Para la peruana Mavila, “aún existe espacio para desarrollar segmentos premium y de mayor valor agregado”.

Burgos señala que “en el país no hay ningún fomento a la industria nacional”, a diferencia de mercados como Colombia o Argentina, donde políticas específicas han favorecido la instalación de fábricas y proveedores.

Además, el impacto de la expansión no se distribuye de manera homogénea. Las regiones de la selva y el norte concentran usuarios más experimentados y una tradición más antigua de movilidad en moto, mientras que Lima muestra un crecimiento reciente, impulsado por la congestión vial y el cambio en los hábitos de consumo.

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Perspectivas y oportunidades

La explosión del mercado de motos plantea oportunidades de empleo y desarrollo para el sector, pero también exige mayor regulación, protección al consumidor y apuesta por la formalización.

Además, el auge de la movilidad en dos ruedas está impulsando la demanda de servicios asociados, como talleres especializados, seguros y alternativas de financiamiento, lo que abre nuevas oportunidades para empresas vinculadas al sector automotriz.

Así, la consolidación del parque de motocicletas en el país es un reflejo de la transformación de la movilidad urbana y la respuesta a las nuevas necesidades sociales y económicas.

“El mercado de motos está creciendo más rápido que nunca. Es una locura”, resume Burgos, anticipando que la tendencia se mantendrá en los próximos años y consolidará a la moto como un pilar clave del transporte en Perú.

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