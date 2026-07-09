Perú

¿Ojos irritados, ardor y enrojecimiento? Así puedes saber si padeces síndrome de ojo seco

La enfermedad no solo afecta la salud visual, sino también la calidad de vida y, en algunos casos, puede estar asociada a trastornos autoinmunes, metabólicos o endocrinos

Guardar
Google icon
Primer plano de dos ojos rojos e irritados de una persona, con esclerótica enrojecida, iris verde/marrón y piel pálida con signos de rascado.
Primer plano de ojos rojos e irritados con signos de rascado reciente, destacando el malestar ocular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas consideran normal tener los ojos rojos después de una larga jornada frente a la computadora o tras dormir poco. Sin embargo, cuando el enrojecimiento, el ardor o la sensación de arenilla aparecen de forma frecuente, podrían indicar la presencia del síndrome de ojo seco, una enfermedad que afecta a cerca del 40 % de los peruanos y que, si no recibe tratamiento oportuno, puede comprometer la salud visual.

En julio, mes dedicado a la concientización sobre esta enfermedad, especialistas alertan sobre el incremento de casos a nivel mundial. Según estadísticas internacionales, el síndrome de ojo seco afecta en promedio al 34,6% de la población, mientras que el Estudio Internacional de Necesidades Insatisfechas en Síntomas, Tratamiento y Severidad del Ojo Seco (NESTS) revela que el 41% de los pacientes asegura que esta condición afecta directamente su bienestar emocional, generando frustración y estrés debido a las molestias constantes.

PUBLICIDAD

¿Cómo saber si tienes síndrome de ojo seco?

El síndrome de ojo seco ocurre cuando la producción o la calidad de las lágrimas no es suficiente para mantener la superficie ocular correctamente lubricada. Esto provoca inflamación y una serie de síntomas que suelen confundirse con fatiga ocular.

La Dra. Gabriela Quezada, médica oftalmóloga y asesora de Laboratorios Lansier, explica que el ojo rojo persistente no debe considerarse una consecuencia normal de la rutina diaria.

ojos rojos y lesiones - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Primer plano de un ojo humano mostrando enrojecimiento, un posible efecto de la exposición insegura al eclipse solar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El ojo rojo persistente es la respuesta inflamatoria del ojo ante la falta de lágrima; usar vasoconstrictores comunes solo genera un efecto rebote que retrasa un diagnóstico y un tratamiento oportuno de enfermedades reumatológicas o metabólicas que el paciente aún desconoce”, señala la especialista.

PUBLICIDAD

Entre los principales síntomas del síndrome de ojo seco destacan:

  • Enrojecimiento frecuente.
  • Ardor o sensación de quemazón.
  • Sensación de cuerpo extraño o arenilla.
  • Ojos irritados.
  • Fotofobia o molestia frente a la luz.
  • Visión borrosa intermitente.
  • Molestias al utilizar computadoras, celulares o leer durante mucho tiempo.

No siempre es un problema solo de los ojos

Los especialistas advierten que el ojo seco también puede convertirse en una señal temprana de enfermedades sistémicas.

Diversos estudios muestran que hasta el 75% de las personas con artritis reumatoide o síndrome de Sjögren desarrollan ojo seco moderado o severo. Asimismo, la condición también se presenta con frecuencia en pacientes con trastornos de la tiroides, donde la asociación alcanza el 66,7%, y en personas con diabetes de larga evolución o mal controlada, con una prevalencia de hasta el 50%.

Por ello, acudir a una evaluación oftalmológica puede ayudar no solo a proteger la visión, sino también a detectar otras enfermedades que aún no han sido diagnosticadas.

El riesgo de automedicarse con gotas para “quitar lo rojo”

Uno de los principales errores que cometen los pacientes es recurrir a gotas de venta libre para eliminar rápidamente el enrojecimiento.

La Dra. Quezada advierte que esta práctica es mucho más frecuente de lo que se cree.

“El estudio NESTS demuestra que más del 70% de las personas depende de la automedicación, y un alarmante 60% reporta que sus síntomas empeoran. Si lo traducimos al día a día del peruano, esto significa que de cada 10 personas que sienten molestias en los ojos, 7 prefieren recetarse solas en la farmacia de la esquina antes que ir al médico, y a más de la mitad esa supuesta solución les termina empeorando el ojo”, explica.

Según la especialista, estas gotas aclaran temporalmente el ojo, pero no eliminan la causa del problema e incluso pueden agravar la inflamación.

¿Qué pasa si el síndrome de ojo seco no se trata?

Cuando la enfermedad progresa sin tratamiento, las molestias dejan de ser un problema pasajero y pueden afectar la calidad de vida.

La oftalmóloga sostiene que la sensación permanente de ardor, cuerpo extraño y sensibilidad a la luz puede disminuir el rendimiento laboral y académico.

Además, advierte que en los casos más severos las complicaciones pueden ser mayores.

“El ojo seco severo no tratado puede desencadenar queratitis e incluso úlceras corneales que ponen en riesgo la integridad de la córnea y pueden afectar la visión de forma irreversible”, indica.

Los tratamientos han evolucionado

Actualmente, el manejo del síndrome de ojo seco ya no consiste únicamente en aplicar lágrimas artificiales.

De acuerdo con la especialista, hoy existen formulaciones de última generación con hialuronato de sodio de alta pureza y agentes osmoprotectores que ayudan a disminuir la inflamación de la superficie ocular y restauran las distintas capas de la película lagrimal, permitiendo tratamientos personalizados según las necesidades de cada paciente.

Cinco recomendaciones para prevenir el síndrome de ojo seco

Para reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad o evitar que empeore, la especialista recomienda:

  • No automedicarse con gotas que prometen eliminar rápidamente el enrojecimiento.
  • Aplicar la regla 20-20-20: cada 20 minutos mirar durante 20 segundos un punto ubicado a unos 6 metros de distancia para favorecer el parpadeo.
  • Consumir alimentos ricos en omega-3, mantenerse bien hidratado y evitar ambientes excesivamente secos.
  • Dormir entre siete y ocho horas y reducir el uso de pantallas antes de acostarse.
  • Realizar un control oftalmológico anual, especialmente si el enrojecimiento o la irritación son frecuentes.

La Dra. Quezada concluye que el ojo rojo persistente no debe normalizarse.

“La conmemoración del mes de julio nos compromete a recordar que el ojo rojo persistente no es una consecuencia normal del día a día; es un llamado de alerta de nuestro organismo. Un diagnóstico oportuno mediante una evaluación integral anual representa la estrategia más segura para preservar la salud visual”, finaliza.

Temas Relacionados

salud visualMinsasíndrome del ojo secoperu-salud

Más Noticias

Crece el número de empresas que emiten facturas falsas: ya superan las 200

La Sunat advirtió que los contribuyentes que hayan utilizado estos comprobantes deberán corregir su situación tributaria o podrían ser objeto de fiscalizaciones. En paralelo, la entidad lanzó una campaña con sorteos para incentivar el uso de boletas y facturas electrónicas

Crece el número de empresas que emiten facturas falsas: ya superan las 200

Keiko Fujimori afirma tener “toda la intención” de retomar relación con México, aunque Claudia Sheinbaum evita contactarla

La presidenta electa expresó su disposición para restablecer el vínculo bilateral, mientras la mandataria mexicana mantiene en suspenso el acercamiento

Keiko Fujimori afirma tener “toda la intención” de retomar relación con México, aunque Claudia Sheinbaum evita contactarla

Así aumentaría tu gratificación si te pagaron horas extras, feriados y comisiones este año

Las gratificaciones se calculan también con pagos que se consideren comunes, al menos tres de los seis meses pasados. Pero no cuando se trata de comisiones

Así aumentaría tu gratificación si te pagaron horas extras, feriados y comisiones este año

Resultados del Mundial 2026 HOY, jueves 9 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV en Perú

El encuentro programado para este día en Boston, Estados Unidos, concentra la atención y genera expectación por lo que pueda ocurrir en el terreno de juego. Conoce los detalles más relevantes del evento

Resultados del Mundial 2026 HOY, jueves 9 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV en Perú

Dónde ver Francia vs Marruecos HOY en Perú: canal tv online del partido por cuartos de final del Mundial 2026

Los ‘galos’ se medirán con los marroquíes en un choque con sabor en revancha por Qatar 2022. Kylian Mbappé y Hakimi harán todo lo posible para llevar a su equipo a las semifinales. Conoce las señales disponibles del emocionante cotejo

Dónde ver Francia vs Marruecos HOY en Perú: canal tv online del partido por cuartos de final del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori responde sobre cuestionamientos a Marco Vinelli: "Le ratifico mi confianza. Es un profesional competente"

Keiko Fujimori responde sobre cuestionamientos a Marco Vinelli: "Le ratifico mi confianza. Es un profesional competente"

Betssy Chávez pide salvoconducto al presidente José María Balcázar antes de que deje la presidencia

Comisión Permanente blinda a Víctor Rodríguez Monteza y archiva denuncia por caso Cuellos Blancos

Denuncian a secretaria del ministro del Interior por presunto ingreso irregular de Juan José Santiváñez al despacho de general PNP

José María Balcázar no debe ser condecorado por el Congreso, pero José Jerí sí, afirma Fernando Rospigliosi

ENTRETENIMIENTO

Camilo manda saludo a Perú antes de sus conciertos en Lima y Arequipa

Camilo manda saludo a Perú antes de sus conciertos en Lima y Arequipa

Óscar de León sorprende con halago para Gisela Valcárcel: “Es un referente del arte peruano”

Daniela Darcourt captada con cantante de Zaperoko: pasaron el día juntos y los vieron dándose un beso

Jackson Mora asegura que es inocente tras ser acusado de pertener a ‘Los Arquitectos del Fraude’

Falleció Bonnie Tyler, voz de ‘Total eclipse of heart’, a los 75 años: así reaccionaron los fans peruanos

DEPORTES

Resultados del Mundial 2026 HOY, jueves 9 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV en Perú

Resultados del Mundial 2026 HOY, jueves 9 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV en Perú

Dónde ver Francia vs Marruecos HOY en Perú: canal tv online del partido por cuartos de final del Mundial 2026

Se filtró que Aixa Vigil y Claudia Palza quedarían fuera de la convocatoria de Perú por la Copa Sudamericana 2026

Pablo Lavandeira reveló detalles de su frustrada llegada a Sporting Cristal: “En ningún momento se habló de ir con Hernán Barcos”

Entradas para Sporting Cristal vs Bentín: precios y dónde comprar para asistir al duelo por octavos de final de la Copa de la Liga 2026