¿Ojos irritados, ardor y enrojecimiento? Así puedes saber si padeces síndrome de ojo seco

Primer plano de ojos rojos e irritados con signos de rascado reciente, destacando el malestar ocular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas consideran normal tener los ojos rojos después de una larga jornada frente a la computadora o tras dormir poco. Sin embargo, cuando el enrojecimiento, el ardor o la sensación de arenilla aparecen de forma frecuente, podrían indicar la presencia del síndrome de ojo seco, una enfermedad que afecta a cerca del 40 % de los peruanos y que, si no recibe tratamiento oportuno, puede comprometer la salud visual.

En julio, mes dedicado a la concientización sobre esta enfermedad, especialistas alertan sobre el incremento de casos a nivel mundial. Según estadísticas internacionales, el síndrome de ojo seco afecta en promedio al 34,6% de la población, mientras que el Estudio Internacional de Necesidades Insatisfechas en Síntomas, Tratamiento y Severidad del Ojo Seco (NESTS) revela que el 41% de los pacientes asegura que esta condición afecta directamente su bienestar emocional, generando frustración y estrés debido a las molestias constantes.

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¿Cómo saber si tienes síndrome de ojo seco?

El síndrome de ojo seco ocurre cuando la producción o la calidad de las lágrimas no es suficiente para mantener la superficie ocular correctamente lubricada. Esto provoca inflamación y una serie de síntomas que suelen confundirse con fatiga ocular.

La Dra. Gabriela Quezada, médica oftalmóloga y asesora de Laboratorios Lansier, explica que el ojo rojo persistente no debe considerarse una consecuencia normal de la rutina diaria.

Primer plano de un ojo humano mostrando enrojecimiento, un posible efecto de la exposición insegura al eclipse solar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El ojo rojo persistente es la respuesta inflamatoria del ojo ante la falta de lágrima; usar vasoconstrictores comunes solo genera un efecto rebote que retrasa un diagnóstico y un tratamiento oportuno de enfermedades reumatológicas o metabólicas que el paciente aún desconoce”, señala la especialista.

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Entre los principales síntomas del síndrome de ojo seco destacan:

Enrojecimiento frecuente.

Ardor o sensación de quemazón.

Sensación de cuerpo extraño o arenilla.

Ojos irritados.

Fotofobia o molestia frente a la luz.

Visión borrosa intermitente.

Molestias al utilizar computadoras, celulares o leer durante mucho tiempo.

No siempre es un problema solo de los ojos

Los especialistas advierten que el ojo seco también puede convertirse en una señal temprana de enfermedades sistémicas.

Diversos estudios muestran que hasta el 75% de las personas con artritis reumatoide o síndrome de Sjögren desarrollan ojo seco moderado o severo. Asimismo, la condición también se presenta con frecuencia en pacientes con trastornos de la tiroides, donde la asociación alcanza el 66,7%, y en personas con diabetes de larga evolución o mal controlada, con una prevalencia de hasta el 50%.

Por ello, acudir a una evaluación oftalmológica puede ayudar no solo a proteger la visión, sino también a detectar otras enfermedades que aún no han sido diagnosticadas.

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El riesgo de automedicarse con gotas para “quitar lo rojo”

Uno de los principales errores que cometen los pacientes es recurrir a gotas de venta libre para eliminar rápidamente el enrojecimiento.

La Dra. Quezada advierte que esta práctica es mucho más frecuente de lo que se cree.

“El estudio NESTS demuestra que más del 70% de las personas depende de la automedicación, y un alarmante 60% reporta que sus síntomas empeoran. Si lo traducimos al día a día del peruano, esto significa que de cada 10 personas que sienten molestias en los ojos, 7 prefieren recetarse solas en la farmacia de la esquina antes que ir al médico, y a más de la mitad esa supuesta solución les termina empeorando el ojo”, explica.

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Según la especialista, estas gotas aclaran temporalmente el ojo, pero no eliminan la causa del problema e incluso pueden agravar la inflamación.

¿Qué pasa si el síndrome de ojo seco no se trata?

Cuando la enfermedad progresa sin tratamiento, las molestias dejan de ser un problema pasajero y pueden afectar la calidad de vida.

La oftalmóloga sostiene que la sensación permanente de ardor, cuerpo extraño y sensibilidad a la luz puede disminuir el rendimiento laboral y académico.

Además, advierte que en los casos más severos las complicaciones pueden ser mayores.

“El ojo seco severo no tratado puede desencadenar queratitis e incluso úlceras corneales que ponen en riesgo la integridad de la córnea y pueden afectar la visión de forma irreversible”, indica.

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Los tratamientos han evolucionado

Actualmente, el manejo del síndrome de ojo seco ya no consiste únicamente en aplicar lágrimas artificiales.

De acuerdo con la especialista, hoy existen formulaciones de última generación con hialuronato de sodio de alta pureza y agentes osmoprotectores que ayudan a disminuir la inflamación de la superficie ocular y restauran las distintas capas de la película lagrimal, permitiendo tratamientos personalizados según las necesidades de cada paciente.

Cinco recomendaciones para prevenir el síndrome de ojo seco

Para reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad o evitar que empeore, la especialista recomienda:

No automedicarse con gotas que prometen eliminar rápidamente el enrojecimiento.

Aplicar la regla 20-20-20: cada 20 minutos mirar durante 20 segundos un punto ubicado a unos 6 metros de distancia para favorecer el parpadeo.

Consumir alimentos ricos en omega-3 , mantenerse bien hidratado y evitar ambientes excesivamente secos.

Dormir entre siete y ocho horas y reducir el uso de pantallas antes de acostarse.

Realizar un control oftalmológico anual, especialmente si el enrojecimiento o la irritación son frecuentes.

La Dra. Quezada concluye que el ojo rojo persistente no debe normalizarse.

“La conmemoración del mes de julio nos compromete a recordar que el ojo rojo persistente no es una consecuencia normal del día a día; es un llamado de alerta de nuestro organismo. Un diagnóstico oportuno mediante una evaluación integral anual representa la estrategia más segura para preservar la salud visual”, finaliza.

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