Crece el número de empresas que emiten facturas falsas: ya superan las 200

Al presentar la campaña “Pide y gana”, la Sunat anunció esta medida para incentivar a los ciudadanos a solicitar comprobantes de pago electrónicos a cambio de participar en sorteos con premios en efectivo. Foto: USI

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) informó que continúa ampliando las acciones para combatir el uso de comprobantes de pago irregulares. Como parte de ese trabajo, la entidad identificó a más de 200 empresas creadas con el propósito de emitir facturas falsas, por lo que restringió la emisión de estos documentos para evitar que sigan siendo utilizados de manera indebida.

El anuncio se realizó durante la presentación de la campaña “Pide y gana”, una iniciativa con la que la administración tributaria busca incentivar a los ciudadanos a solicitar comprobantes de pago electrónicos mediante sorteos con premios en efectivo. La estrategia pretende fortalecer la formalización y promover una mayor participación de los consumidores en el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

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Sunat intensifica el control de empresas que emiten comprobantes irregulares

El superintendente nacional de la Sunat, Javier Franco Castillo, señaló que la institución ya detectó más de 200 empresas que habrían sido constituidas únicamente para emitir facturas sin sustento real. Frente a ello, la entidad decidió limitar la emisión de esos comprobantes para impedir que continúen siendo utilizados.

“A la fecha ya hemos detectado más de 200 empresas que se han creado solo para favorecer facturas y sobre ellas hemos limitado ya la emisión de las mismas”, declaró a la Agencia Andina.

Sunat explicó los detalles de la denominada “paquetería fantasma”, una modalidad que habría sido utilizada para ingresar mercancía al país mediante envíos fraccionados y el uso de identidades de terceros. Walter Oré, gerente de Control y Riesgo de SUNAT, detalló cómo funcionaba este esquema y cómo se logró detectar más de 450 envíos vinculados a presuntas actividades de contrabando. Fuente: Canal N

Asimismo, explicó que la Sunat también está actuando respecto de quienes utilizaron esos documentos. Según indicó, los clientes involucrados han recibido comunicaciones preventivas para que regularicen su situación tributaria antes de que se inicien acciones de fiscalización.

“Sobre los clientes que adquirieron facturas, les hemos enviado un comunicado preventivo para que retiren de su contabilidad ese crédito fiscal indebido, en caso de que no lo hagan, iniciaremos un proceso de fiscalización con ellos para que regularicen esa inconsistencia”, detalló.

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Empresas fantasma bajo la mira

Las acciones forman parte de una estrategia que la Sunat viene ejecutando para detectar a los denominados Sujetos sin Capacidad Operativa (SSCO), conocidos también como “empresas fantasma”. Estas organizaciones carecen de los recursos necesarios para sustentar las operaciones comerciales que declaran y suelen ser utilizadas para generar comprobantes con información falsa.

A fines de junio, la institución informó que, al 31 de mayo de este año, había identificado 110 SSCO que emitieron comprobantes de pago a más de 60.000 clientes. La reciente actualización presentada por la entidad evidencia que el número de empresas detectadas por estas prácticas continúa incrementándose.

Estas medidas se enmarcan en la estrategia de la Sunat para identificar a los denominados Sujetos sin Capacidad Operativa (SSCO), también llamados "empresas fantasma". Foto: Linkedin

Sorteo premiará a quienes soliciten comprobantes electrónicos

En paralelo a las acciones de fiscalización, la Sunat lanzó el programa “Pide y gana”, dirigido a personas naturales mayores de edad con DNI, así como a ciudadanos extranjeros residentes que cuenten con Carné de Extranjería o Carné de Permiso Temporal de Permanencia.

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La campaña contempla dos sorteos, programados para octubre de 2026 y febrero de 2027. En cada uno se entregarán premios en efectivo para participantes de Lima y provincias, incluyendo un premio principal de S/ 100.000 para cada grupo. También habrá premios de S/ 50.000, S/ 20.000, S/ 10.000, S/ 5.000, S/ 1.000 y S/ 500.

Para participar, los ciudadanos deberán registrarse en la plataforma habilitada por la Sunat y consignar los datos de los comprobantes electrónicos obtenidos por la compra de bienes o contratación de servicios. Cada persona podrá registrar hasta tres comprobantes por cada RUC emisor y por cada fecha de emisión.

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Formalización con apoyo de los consumidores

La administración tributaria destacó que la campaña busca involucrar a los consumidores en el fortalecimiento de la formalidad, promoviendo que exijan comprobantes de pago en cada transacción. Actualmente, en el país se emiten alrededor de 400 millones de comprobantes electrónicos al mes, los cuales podrán participar en los sorteos siempre que cumplan las condiciones establecidas.

La iniciativa incluye dos sorteos, previstos para octubre de 2026 y febrero de 2027. Foto: difusión

Durante la presentación de la iniciativa, Javier Franco destacó el rol de la ciudadanía en este proceso. “La formalización no solo depende de quien vende, sino también de quien compra. Por eso es importante recordar que cuando los ciudadanos pedimos comprobantes de pago, contribuimos a construir una economía más transparente y con mayores oportunidades para todos. Este sorteo busca incentivar y fortalecer ese compromiso ciudadano”, señaló.

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