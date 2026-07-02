Importaciones de motos eléctricas en Perú superan los 12 millones de dólares y crecen más de 260%

La imagen muestra el interior de una moderna tienda especializada en vehículos de movilidad eléctrica, exhibiendo una amplia gama de scooters, bicicletas y motocicletas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las importaciones de motos eléctricas en Perú registraron un salto histórico entre enero y mayo de 2026, al sumar más de 31 600 unidades por un valor superior a 12,5 millones de dólares, informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). El reporte oficial indicó que el crecimiento interanual en valor alcanzó el 261%, mientras que el volumen creció un 228 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

Según el análisis del Idexcam, este auge en la compra de vehículos eléctricos menores se vincula directamente con la expansión de alternativas de movilidad eléctrica en diversas regiones del país, una tendencia que se consolidó entre 2024 y 2025.

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La categoría de motocicletas eléctricas lideró el avance del sector, representando el mayor volumen de importaciones. Entre enero y mayo de 2026, ingresaron al país 31 685 motocicletas eléctricas por un valor CIF de 12,5 millones de dólares, lo que marcó un salto porcentual sin precedentes frente al mismo lapso del año anterior. Según informó el Idexcam, este crecimiento evidencia el interés de los consumidores por nuevas opciones de transporte urbano.

Un joven examina varias opciones de movilidad eléctrica, incluyendo patinetes, bicicletas y minimotos, en una tienda de artículos tecnológicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dependencia del mercado peruano respecto a proveedores asiáticos también quedó de manifiesto. China concentró prácticamente la totalidad de los envíos, con 31 678 unidades y un valor CIF de 12 492 457 dólares. Este dominio del país asiático reafirma la centralidad de sus fabricantes en la oferta de movilidad eléctrica en Perú.

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Óscar Quiñones, jefe del Idexcam, sostuvo que la evolución responde a “una mayor adopción de alternativas de movilidad eléctrica en el mercado peruano, que se expande en distintas regiones del país”.

Bicicletas eléctricas: crecimiento sostenido y diversificación de orígenes

El segmento de bicicletas eléctricas también mostró una trayectoria positiva. Entre enero y mayo de 2026, se importaron 11 979 unidades por un valor CIF de 2,9 millones de dólares, cifras que representan aumentos de 43 por ciento en cantidad y 25 por ciento en valor frente al mismo periodo de 2025.

MOTO ELÉCTRICA EN LA CDMX CRÉDITO: Cuartoscuro

En este rubro, China volvió a liderar el mercado, con 12 039 unidades y un valor CIF de 2,5 millones de dólares. No obstante, otros países como Taiwán y algunas economías asiáticas participaron con volúmenes menores, abriendo la posibilidad de una progresiva diversificación de proveedores.

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El informe del Idexcam remarcó que la demanda de bicicletas eléctricas crece, impulsada por el interés de usuarios en soluciones de transporte personal eficiente y flexible.

Scooters eléctricos: expansión del parque y consolidación de China

En cuanto a scooters eléctricos, las importaciones ascendieron a 5878 unidades por un valor CIF de 2,2 millones de dólares en los primeros cinco meses de 2026, lo que refleja incrementos del 28 por ciento en cantidad y 37 por ciento en valor con relación al año anterior.

A man drives an electric scooter ahead of the G7 summit in Evian-les-Bains, France, June 12, 2026. REUTERS/Denis Baliboouse

China mantuvo su posición dominante, cubriendo casi la totalidad del mercado peruano de scooters eléctricos. Según el Idexcam, Hong Kong y Corea del Sur participaron con envíos marginales. La expansión en este segmento responde a la demanda de alternativas urbanas compactas y de bajo mantenimiento.

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“Los segmentos analizados mantienen una tendencia creciente que refleja una mayor demanda por soluciones de transporte eléctrico, asociada a nuevas alternativas de movilidad urbana. Así también, evidencia una fuerte dependencia de proveedores asiáticos, especialmente de China”, expresó Quiñones.

Tendencia de crecimiento entre 2024 y 2025

El informe del Idexcam detalló que el comportamiento observado en 2026 se sostiene sobre un ciclo de crecimiento iniciado en 2024 y 2025. En ese periodo, las motos eléctricas se consolidaron como el principal vehículo importado, con 41 043 unidades en 2025 frente a 21 068 unidades en 2024, lo que representó un incremento del 95 por ciento en cantidad y del 77 por ciento en valor CIF.

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(Getty)

El segmento de scooters eléctricos mostró la mayor expansión relativa, al sumar un crecimiento del 169 por ciento en unidades y del 148 por ciento en valor CIF. Por su parte, las bicicletas y bicimotos eléctricas también sumaron avances, al registrar un aumento del 25,4 por ciento en unidades y del 16,4 por ciento en valor CIF durante el mismo periodo.

El predominio de China como proveedor se mantuvo a lo largo de estos años, especialmente en motos y scooters eléctricos. En 2025, el país asiático representó casi la totalidad de las unidades importadas de este tipo de vehículos, consolidando su liderazgo en el abastecimiento del mercado peruano.

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