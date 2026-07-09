El Comando Central de EEUU completó la última ronda de bombardeos contra Irán y alcanzó otros 90 objetivos del régimen

Funcionarios militares estadounidenses informaron el jueves que aproximadamente 90 objetivos militares iraníes fueron alcanzados en sus últimos ataques, dirigidos contra sistemas de defensa aérea, depósitos de misiles y drones, y otros activos.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este jueves que sus fuerzas completaron una nueva ronda de ataques contra Irán durante el miércoles con el objetivo de reducir la capacidad iraní para atacar buques mercantes y marineros civiles en el estrecho de Ormuz.

Según el comunicado, las fuerzas estadounidenses impactaron aproximadamente 90 objetivos militares iraníes, entre los que se incluyen sistemas de defensa aérea, instalaciones de vigilancia costera, depósitos de misiles y drones, capacidades navales e infraestructura logística militar a lo largo de la costa de Irán.

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Estos ataques sucedieron tras una serie de ofensivas lanzadas la noche anterior. El 7 de julio, el CENTCOM reportó el ataque a cerca de 80 objetivos militares iraníes, incluyendo más de 60 pequeñas embarcaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), como respuesta a la violación del alto el fuego por parte de Irán, que había atacado tres buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

El comando estadounidense subrayó que sus fuerzas “permanecen vigilantes, letales y preparadas para ejecutar las operaciones ordenadas por el Comandante en Jefe”. “Hoy, más de 20 buques de guerra de la Armada de EEUU patrullan las aguas de todo el Medio Oriente, mientras las fuerzas del CENTCOM continúan promoviendo la seguridad y la estabilidad regional", precisó el cuerpo militar horas antes por medio de la red social X.

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El despliegue naval coincide con las declaraciones del presidente Donald Trump, quien desde la cumbre de la OTAN en Ankara calificó el memorando de entendimiento firmado en junio como “terminado”.

Washington y Teherán intercambiaron ataques por segundo día consecutivo en medio de la disputa por el control del estratégico estrecho de Ormuz, vital corredor para el transporte mundial de petróleo. El jueves, fuerzas estadounidenses y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) reportaron acciones militares directas sobre bases, infraestructuras y ciudades portuarias.

El presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que el alto el fuego con Irán “terminó”, aunque señaló que aún existe la posibilidad de diálogo. “¡Si vuelve a suceder, será mucho peor!”, advirtió el mandatario tras los primeros ataques del miércoles, y precisó que “la parte iraní había llamado hacía un rato y que tenían muchísimas ganas de llegar a un acuerdo”, sin revelar detalles sobre los interlocutores.

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Según medios oficiales, la reciente ofensiva del CENTCOM alcanzó un puente ferroviario en el noreste de Irán y una base militar en la ciudad costera de Bushehr, donde se encuentra la única central nuclear civil del país. Se reportaron explosiones en las ciudades de Bandar Abbas, Konarak y Chabahar, con cortes de electricidad en algunas áreas, de acuerdo con la agencia IRNA. Mientras tanto, en Manama, capital de Bahréin, se activaron las alarmas por la represalia iraní, y las autoridades de Kuwait señalaron que interceptaron ataques con misiles y drones durante la madrugada.

El jefe negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que el estrecho de Ormuz “solo se abrirá bajo acuerdos iraníes” y amenazó: “Si atacas, serás atacado”. Desde el inicio de la guerra tras los ataques estadounidenses e israelíes en febrero, Irán exige controlar el paso y, meses después, aseguró que busca cobrar tasas a los buques que navegan por el corredor.

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El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, habla durante una entrevista (Europa Press)

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado a la moderación, postura respaldada también por Pakistán, actor clave en las conversaciones entre Washington y Teherán. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y el primer ministro de Qatar sostuvieron conversaciones telefónicas para subrayar la importancia de la vía diplomática.

Los ataques se produjeron en vísperas del entierro de Ali Khamenei, exlíder supremo de Irán, fallecido al estallar la guerra el 28 de febrero. Según la televisión estatal iraní, al menos ocho militares iraníes murieron en la primera oleada de ataques. Las fuerzas estadounidenses declararon que los recientes ataques iraníes no causaron bajas ni daños graves en sus instalaciones.

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