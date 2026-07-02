Aumentan accidentes de motocicletas en Perú: ¿A qué se debe?

Accidente de tránsito en la Costa Verde.

Las calles de Lima y de otras ciudades de Perú reflejan el avance de un fenómeno que inquieta a autoridades y especialistas: el incremento de accidentes de motocicletas.

Según datos de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), en lo que va del año se han vendido más de 160.000 motos lineales, lo que implica un crecimiento del 42% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 115.000 unidades. El auge en la circulación de motocicletas coincide con un aumento de la siniestralidad vial.

La falta de un sistema de transporte público eficiente y el crecimiento de los servicios de delivery impulsan a miles de peruanos a optar por la motocicleta como principal medio de movilidad.

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“No tenemos un buen sistema de transporte, entonces la gente recurre a la motocicleta. Además, hay más negocios y crece la demanda por delivery. La venta está siendo bastante acelerada y eso preocupa porque no hay una buena cultura ni fiscalización”, advirtió un especialista a Latina Noticias.

De acuerdo con la Policía Nacional del Perú (PNP), en lo que va del año se han reportado 1.357 accidentes de tránsito, de los cuales 489 involucran a motos lineales, lo que representa más del 30% del total de siniestros viales en el país.

“Directamente, velocidad, no uso de su carril, circular por otros carriles, adelantar de manera rápida. Estas son las causas directas por las cuales se están produciendo y se está incrementando año a año los accidentes con consecuencia fatal con moto lineal”, explicó el coronel Amancio, jefe policial de tránsito.

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Cultura vial, fiscalización y el desafío del SOAT

El fenómeno no es exclusivo de la capital. Si bien Lima encabeza la lista con 83 accidentes, otras ciudades como Juliaca (32 casos), La Libertad (31), Chiclayo (30) y Cajamarca (18) también muestran un aumento en los incidentes con motocicletas.

El recorrido diario por las calles de estas urbes revela motociclistas que exceden la velocidad, invaden veredas y desobedecen las normas de tránsito. La falta de una cultura vial orientada a la prevención y el respeto por las normas figura entre los principales retos señalados por los especialistas.

Para ellos, el uso de casco certificado, ropa protectora, guantes y luces encendidas es fundamental para reducir riesgos. “El verdadero desafío es que quienes la conducen respeten las normas y reglamentos de tránsito, como el control de velocidad en lugares señalados y transitar por el lado derecho de la vía. Ahora nadie parece respetar esto”, afirmó un experto de la AAP.

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El costo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para motocicletas añade complejidad al problema. Perú figura entre los países de la región donde la póliza resulta más costosa para los motociclistas.

“El precio es muy elevado, en realidad, demasiado elevado”, manifestó un usuario. Otro conductor agregó: “Sí, obviamente es bastante cara”. Muchos optan por circular sin la protección del seguro. “¿Con SOAT? No, todavía no. Estoy en proceso con la placa ahorita”, reconoció un joven en diálogo con Infobae.

La baja cobertura del seguro y la falta de fiscalización agravan el círculo vicioso. “Al haber tanto siniestro, el SOAT se hace más caro. Y no todo el mundo que maneja moto, aunque está obligado, está comprando un SOAT. Entonces, se convierte en un círculo vicioso. Necesitamos que haya fiscalización, que todo el mundo compre el SOAT y que el SOAT baje de precio”, concluyó el especialista de la Asociación Automotriz del Perú.

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