JEE retrocede y declara improcedentes las candidaturas de los diputados electos Leo de Paz y Aldo Bravo

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro retrocedió en su decisión de admitir las candidaturas de los diputados electos Leo de Paz y Aldo Bravo como regidores de la Municipalidad de Lima. En una nueva decisión, se declararon improcedentes sus postulaciones.
Como se recuerda, el JEE admitió las candidaturas de ambos diputados electos, pero no la Rafael López Aliaga como teniente alcalde de Lima, a pesar de encontrarse en la misma situación.
En una nueva resolución, el colegiado afirma que, tras dicha decisión, advirtieron de oficio que Leo de Paz y Aldo Bravo fueron proclamados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como diputados electos para el periodo 2026-2031, “siendo que incluso se recepcionaron las respectivas credenciales que los acreditan como tales”.
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“Al mantenerse vigente la condición de diputados electos y proclamados de los referidos ciudadanos, este Colegiado concluye que no procede admitir la solicitud de inscripción de dichos candidatos al cargo de regidores de la Municipalidad Provincial de Lima. Por lo que, deberá declararse improcedente la solicitud de inscripción de la lista presentada por el personero legal de la organización política Renovación Popular Perú, únicamente en el extremo vinculado a los dos candidatos mencionados”, se lee en la nueva resolución.
El JEE también deja constancia de que ambos diputados electos ya presentaron sus respectivas carta de renuncia a la candidatura para el Concejo Metropolitano.
Así, se resolvió dejar sin efecto la admisión de las candidaturas de Leo de Paz y Aldo Bravo como regidores, y, en su lugar, fueron declaradas improcedentes. A diferencia del líder de Renovación Popular, los diputados electos sí asumirán y se incorporarán al Congreso.
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La lista de Renovación Popular para la MML
Sin Rafael López Aliaga y otros candidatos cuyas candidaturas fueron declaradas improcedentes, la lista de candidatos de Renovación Popular para la Municipalidad de Lima quedaría de la siguiente manera:
- Alcalde: Luis Isael Rubio Idrogo
- Regidor 01: —
- Regidor 02: Jeanette Evangelina Alonzo Contreras
- Regidor 03: Jesus Alberto Galvez Olivares
- Regidor 04: Fabiola Maria Morales Castillo
- Regidor 05: Hernan Tomas Sifuentes Barca
- Regidor 06: Maria del Rosario Payet Bedoya
- Regidor 07: Efrain Aguilar Pardave
- Regidor 08: Nancy Rosalie Vizurraga Torrejon
- Regidor 09: —
- Regidor 10: Patricia Ysabel Mejia Hidalgo
- Regidor 11: Isaac Estephano Escobedo Rios
- Regidor 12: Hayley Paola Cassana Navarro
- Regidor 13: —
- Regidor 14: Giuliana Calambrogio Correa de Balmaceda
- Regidor 15: Pierre Leonardo Javier Morote Bustamante
- Regidor 16: Mirta Aide Mondragon Guevara
- Regidor 17: Juver Elias Valentin Zuñiga
- Regidor 18: Aquelina Solorzano Espinoza
- Regidor 19: Miguel Miguel Ciccia Ciccia
- Regidor 20: Deborah Carmen Inga Zapata
- Regidor 21: Julio Cesar Guillermo More Rondon
- Regidor 22: Lida Esperanza Valdivieso Solis
- Regidor 23: Miguel Angel Magallanes Durand
- Regidor 24: Libertad Soraya Inga Zapata
- Regidor 25: —
- Regidor 26: Genny Soledad Cuicapusa Silva
- Regidor 27: —
- Regidor 28: Johanna Danitza del Rosario Martinez Gomez
- Regidor 29: Alex Niel Segovia Segovia
- Regidor 30: Sthefany Miluska Patricia Sanchez Chicoma
- Regidor 31: Edwin Maurine Pickmans Palomino
- Regidor 32: Ana Luisa Contreras Barrientos
- Regidor 33: Carlos Fernando Rivera Huaytalla
- Regidor 34: Valery Anamile Rosario Quispe Pedraza
- Regidor 35: Cesar Alberto Gongora Jara
- Regidor 36: Dora Maria Mercedes Galvez Valentin
- Regidor 37: Jose Andre Martin Madueño Avalos
- Regidor 38: Dyana Celeste Montoya Garcia
- Regidor 39: Yordy Paholo Sequeiros Garcia
- Regidor 40: Flor de Maria Carlos Carlos
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