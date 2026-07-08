Oficinas boutique ganan terreno en Lima: 65% de la demanda busca espacios menores a 80 m², ¿A qué se debe?

Las empresas buscan espacios que integren funciones comerciales, operativas y de atención al cliente en una misma oficina. REUTERS/Jason Reed/File Photo

El mercado inmobiliario corporativo de Lima experimenta una transformación impulsada por el auge del trabajo híbrido y el crecimiento sostenido del comercio electrónico.

Un reciente estudio de Insight Hunting SEO de SOHO Inmobiliaria revela que el 65% de las búsquedas actuales se concentran en oficinas de entre 40 y 80 metros cuadrados, mientras que el 68% de las empresas prioriza esquemas laborales que combinan presencialidad y trabajo remoto.

Esta tendencia, de acuerdo con el análisis, redefine el paradigma tradicional de las oficinas y abre paso a modelos inmobiliarios más flexibles y eficientes.

El modelo híbrido reconfigura la demanda corporativa

Según el informe de Insight Hunting SEO, las empresas en Lima han comenzado a dejar atrás los espacios de gran tamaño para enfocarse en oficinas que permiten adaptabilidad y reducción de costos.

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La preferencia por oficinas boutique responde a la necesidad de integrar en un solo lugar operaciones, atención al cliente y logística, lo que favorece la eficiencia y la optimización de recursos.

La investigación destaca que el 68% de las compañías en búsqueda de oficinas en la capital peruana prioriza modelos de trabajo híbrido, lo que evidencia una migración hacia entornos flexibles. Este fenómeno se ve potenciado por la digitalización de los procesos y la consolidación de nuevas formas de interacción con los clientes.

Más de tres cuartas partes de la demanda de oficinas proviene de sectores ligados al e-commerce, el retail digital y los servicios profesionales.

Comercio electrónico y retail digital, motores de la tendencia

El crecimiento sostenido del comercio electrónico y el avance de modelos como el quick commerce y los showrooms phygital han generado un cambio profundo en las preferencias de los sectores empresariales.

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El estudio de SOHO Inmobiliaria precisa que más de tres cuartas partes de la demanda corresponde a actividades vinculadas al e-commerce, retail digital, servicios profesionales y sectores como moda, diseño y belleza.

Estos rubros requieren espacios donde puedan convivir funciones comerciales, operativas y administrativas, en ambientes que permitan optimizar costos y mejorar la experiencia del cliente.

Esta convergencia se traduce en un creciente interés por oficinas boutique, showrooms y back stores, formatos que facilitan la integración de tareas diversas bajo un mismo techo.

Nuevos formatos desbancan la oficina tradicional

La irrupción del quick commerce y la expansión de los showrooms phygital están impulsando la demanda por espacios que se alejan del modelo tradicional de oficina. Las empresas buscan ubicaciones que les permitan responder con agilidad a los cambios del mercado y adoptar estrategias omnicanal sin sacrificar eficiencia.

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Las oficinas boutique, los showrooms y los back stores ganan lugar en Lima por su capacidad para reunir tareas diversas con mayor eficiencia.

Rodrigo Valdez, gerente comercial de SOHO Inmobiliaria, explica que las empresas ya no valoran únicamente el tamaño de sus oficinas, sino la capacidad de estos espacios para potenciar la productividad, conectar con los clientes y evolucionar junto a sus procesos operativos.

“Hoy la oficina dejó de medirse por su tamaño y empezó a valorarse por su capacidad para generar productividad, conectar con los clientes y adaptarse a nuevas formas de hacer negocios. Las empresas buscan espacios más eficientes, flexibles y alineados con sus procesos operativos”, remarcó Valdez, según recogió el informe.

Así, la transformación del mercado inmobiliario corporativo de Lima refleja el impacto de la digitalización y los cambios en los modelos de negocio. Las oficinas boutique se consolidan como una de las principales tendencias que marcarán la evolución del sector, en un contexto donde la flexibilidad y la eficiencia se convierten en los nuevos valores clave para empresas e inversionistas.

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El dato

SOHO Inmobiliaria desarrolló el proyecto La Mar 11 en Miraflores, orientado a empresas que buscan oficinas boutique, showrooms y back stores en un mismo edificio. El diseño busca priorizar la flexibilidad y áreas comunes para reuniones y networking.

Según la información difundida por SOHO Inmobiliaria, el concepto de oficina boutique permite a las empresas contar con un espacio que funcione tanto como área administrativa como showroom, integrando en un solo lugar operaciones comerciales, atención al cliente y exhibición de productos.