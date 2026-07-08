Conductores de Translima suspenden labores por segundo día: Extorsionadores ahora piden 30 mil soles para no atentar conta ellos

Carabayllo: fallece chofer de Translima tras recibir siete disparos en ataque extorsivo

Los conductores de la empresa de transporte Translima paralizaron sus operaciones desde hace 2 días en Carabayllo, Perú, tras el asesinato a balazos de Freddy Jaime Espinoza Tena, chofer de 56 años que recibía amenazas extorsivas. Según denunciaron otros conductores, los criminales ahora exigen S/30.000 como “inscripción”, además de S/ 10 diarios adicionales como parte del cupo extorsivo que ya les cobraban.

De acuerdo con información difundida por Exitosa, los trabajadores señalaron que los cobros se sumarían a pagos previos a otra banda criminal que también sostienen amenazas contra los conductores, que ahora deberían pagar un monto diario de S/ 34 para seguir trabajando sin sufrir nuevos atentados.

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En conversación con el medio radial, un conductor afirmó que no volverán a salir a trabajar hasta recibir información por parte de la empresa. “¿Quién va a arriesgar su vida? Nadie. Por seguridad no salimos. Hasta que no dé informes la empresa”.

Los choferes también cuestionaron el resguardo anunciado por la Policía Nacional. Según su testimonio, la presencia policial fue intermitente pese a que mandos policiales les habían ofrecido acompañamiento en ruta. “Ayer estuvieron un rato y después se fueron y hemos estado solos”.

Los operadores de transporte público en Lima han reportado cobros incrementados y amenazas constantes, en un contexto donde la inseguridad y el miedo han hecho que varios abandonen el trabajo| Andina

Fallece chofer de la ruta 18 de Translima

El conductor de Translima, Freddy Jaime Espinoza Tena, murió en el hospital de Collique luego de recibir siete impactos de bala durante un ataque extorsivo, según confirmaron familiares. El hecho ocurrió tras una jornada laboral en la ruta 18 de la empresa de transporte público, donde la víctima había cumplido con el pago diario de 24 soles exigido como cupo.

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Espinoza Tena, de 56 años, tenía más de una década trabajando en el sector. Su familia detalló que deja cinco hijos, uno de ellos menor de edad. Según sus allegados, había manifestado temor ante las amenazas y pagos reiterados que enfrentan los conductores de la zona.

El ataque se produjo cuando el conductor finalizaba una de sus vueltas habituales. Testigos y familiares informaron que, pese a haber realizado el pago del cupo a la empresa Translima, fue interceptado por sujetos armados. Los agresores dejaron un manuscrito en el lugar, firmado con el nombre de Primer Comando de Lima, una denominación que, según fuentes policiales, aparece por primera vez en este tipo de ataques.

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Un chofer de la empresa Translima fue asesinado tras recibir siete impactos de bala en un brutal ataque extorsivo en Lima. La víctima, un padre de familia de 56 años, había pagado recientemente el cupo diario exigido por delincuentes, pero esto no lo salvó de la trágica muerte. Latina Noticias

Extorsionadores ahora piden gratificación

Según informó Latina Noticias, los extorsionadores que atentan contra Translima han elevado sus exigencias y ahora reclaman pagos adicionales durante los meses de julio y diciembre, bajo el concepto de gratificación.

De acuerdo con testimonios, los delincuentes no se conforman con el pago diario de cupos que cada conductor debe entregar, sino que han impuesto montos especiales en fechas clave. El año pasado, los conductores de Translima entregaron hasta 250 soles por vehículo en diciembre como “gratificación”, y 50 soles en julio.

Este año, los extorsionadores han anunciado, a través de mensajes en grupos de chat, que incrementarán el cobro hasta 20 o 30 soles diarios por unidad.

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Transportistas de Translima obligados a pagar gratificaciones a extorsionadores | Video: Latina Noticias

“Más de 15 soles nadie te va a pagar. Señor, por favor, te estamos suplicando. Son cuatro grupos. ¿De dónde ya? Por favor, entienda. Usted también tiene familia igual como nosotros”, expuso uno de los transportistas en los chats a los que accedió el citado medio.

Según los testimonios, los propios extorsionadores obligaron a los choferes a retomar sus labores tras varios días de paro, bajo amenaza de represalias.

Las amenazas y el control ejercido se hicieron aún más notorios luego del asesinato de Marcial Oré, un conductor de 61 años que fue atacado cuando iniciaba su ruta. Tras el crimen, los delincuentes se apoderaron de su celular y desde entonces utilizan ese canal para coordinar los cobros y ejercer presión sobre los conductores. “Nos han obligado a que ahora vamos a trabajar. Tenemos que seguir cumpliendo con sus pagos”, manifestó uno de los afectados.

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