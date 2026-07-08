Perú

La nueva carta de Sastrería Martínez que rinde homenaje al textil peruano a través de la coctelería

El establecimiento limeño, destacado entre los mejores bares globales, lanza una propuesta que recrea la identidad nacional mediante sabores, técnicas y referencias al universo artesanal de los Andes y la Amazonía

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El bar Sastrería Martínez debutó entre los 50 mejores del mundo, ocupando el puesto 33 del ranking global de The World’s 50 Best Bars 2025.
El bar Sastrería Martínez debutó entre los 50 mejores del mundo, ocupando el puesto 33 del ranking global de The World’s 50 Best Bars 2025.

Sastrería Martínez presenta una nueva carta de cocteles inspirada en la riqueza textil del Perú, apostando por una propuesta creativa que fusiona cultura, investigación y técnicas ancestrales. El bar limeño, recientemente reconocido como el número 33 del mundo en The World’s 50 Best Bars 2025, exhibe con esta colección su compromiso por reinterpretar la identidad nacional desde la mixología.

Ubicado en Miraflores, Lima, Sastrería Martínez mantiene una filosofía basada en el desarrollo de cartas conceptuales y colaborativas. El lanzamiento de Collection 26/27 se realizó el lunes 6 de julio y marca el inicio de una nueva etapa para uno de los bares más reconocidos del país.

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Una carta que rinde homenaje al textil peruano

La nueva colección de Sastrería Martínez se inspira en la profunda tradición textil del Perú, considerada una de las expresiones más representativas del patrimonio nacional. Según explicó Diego Macedo, fundador y director creativo del bar, “los textiles son una de las manifestaciones culturales más poderosas que tenemos como país. Detrás de cada tejido hay historia, técnica, paciencia y una identidad que se transmite de generación en generación. Con esta colección quisimos interpretar ese legado desde nuestro lenguaje, que es la coctelería”.

La nueva carta de Sastrería Martínez que rinde homenaje al textil peruano a través de la coctelería
La nueva carta de Sastrería Martínez que rinde homenaje al textil peruano a través de la coctelería

El equipo de Sastrería Martínez desarrolló Collection 26/27 tras meses de investigación, experimentación y exploración cultural. La propuesta busca establecer un puente entre fibras, tintes, herramientas y técnicas tradicionales, trasladando estos elementos a una experiencia líquida que celebra la creatividad y la identidad local.

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Creaciones emblemáticas: Pushka y Tamshi

Dentro de la carta, destacan dos cocteles emblemáticos: Pushka y Tamshi. Pushka toma como referencia el huso utilizado por las tejedoras andinas para convertir fibras en hilo, mientras que Tamshi se inspira en la liana amazónica empleada en la elaboración de artesanías. Ambas creaciones se elaboran con ingredientes locales, técnicas propias y una profunda investigación cultural, logrando traducir símbolos tradicionales en propuestas innovadoras en la barra.

Collection 26/27 busca reflejar la esencia del arte textil peruano en cada copa, conectando a los comensales con historias y saberes ancestrales. El equipo detrás de la barra prioriza el uso de insumos nacionales y el respeto por los procesos artesanales, reafirmando así su vínculo con las raíces peruanas.

La nueva carta de Sastrería Martínez que rinde homenaje al textil peruano a través de la coctelería
La nueva carta de Sastrería Martínez que rinde homenaje al textil peruano a través de la coctelería

Reconocimiento internacional y nueva etapa creativa

El reciente posicionamiento de Sastrería Martínez en el puesto 33 del ranking mundial The World’s 50 Best Bars 2025 refuerza el impacto internacional del bar. Este reconocimiento subraya la relevancia de la propuesta limeña en la escena global y acompaña el lanzamiento de la nueva carta, que aspira a consolidar a la coctelería peruana como referente de innovación y cultura.

El evento del 6 de julio marcará el inicio de una etapa donde la exploración conceptual y la reinterpretación del patrimonio serán los ejes principales de trabajo para el equipo de Sastrería Martínez. La marca invita a la comunidad a descubrir Collection 26/27 y a sumarse a este homenaje líquido a la tradición textil.

La nueva carta de Sastrería Martínez que rinde homenaje al textil peruano a través de la coctelería
La nueva carta de Sastrería Martínez que rinde homenaje al textil peruano a través de la coctelería

Sastrería Martínez se ubica en Av. Mariscal La Mar 1263, Miraflores, Lima. El horario de atención es de martes a jueves de 6:00 p.m. a 1:00 a.m., y viernes y sábado de 6:00 p.m. a 3:00 a.m. Las reservas pueden realizarse a través de la plataforma Mesa247.

La colección busca que cada coctel sea el resultado de tiempo, oficio, dedicación y una profunda conexión con las raíces peruanas, consolidando a Sastrería Martínez como un espacio de referencia para quienes buscan experiencias únicas en coctelería.

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