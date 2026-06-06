Elecciones 2026: ¿Qué tipos de DNI sirven para votar: azul, electrónico y amarillo?

El DNI es el único documento permitido par votar en las elecciones 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda vuelta de las elecciones 2026, prevista para este domingo 7 de junio, reactivó una duda clave en la recta final del proceso: qué documento acepta la mesa de sufragio para permitir el voto. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó que el elector debe presentar el DNI físico para que el miembro de mesa confirme la identidad en el padrón y entregue la cédula.

En paralelo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dictó medidas excepcionales para que el vencimiento o la falta de actualización no se conviertan en un obstáculo, siempre que la persona figure en el registro electoral.

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En términos prácticos, el esquema se sostiene sobre una regla y varias precisiones: el DNI es obligatorio, debe ser físico y la verificación se hace contra el padrón. Reniec, por su parte, autorizó el uso de documentos vencidos hasta el 7 de junio de 2026, con validez limitada al acto de sufragar, y habilitó el uso del DNI amarillo para un grupo específico de jóvenes incorporados al padrón.

Para votar el domingo 7 de junio, la ONPE exige DNI físico: sin ese documento, el miembro de mesa no entrega la cédula (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué DNI acepta la mesa este 7 de junio?

Según los protocolos del sistema electoral, la identificación se realiza con el DNI azul o el DNI electrónico (DNIe), en sus versiones 1.0, 2.0 o 3.0. Reniec precisó que, para esta jornada, esos formatos podrán presentarse incluso si están vencidos, gracias a una prórroga extraordinaria de vigencia que rige hasta el 7 de junio de 2026 y solo aplica para votar. La entidad también confirmó una autorización excepcional para el DNI amarillo en la segunda elección presidencial, bajo condiciones vinculadas al padrón.

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¿Qué documentos no sustituyen al DNI en la mesa?

Las autoridades electorales reiteraron que no sirven fotografías del documento en el celular, copias impresas, versiones digitales, pasaporte, libreta electoral antigua, constancias de trámite, tickets de recojo ni el Certificado de Inscripción (C4). Tampoco alcanza una denuncia policial por pérdida o robo para sufragar: ese documento ayuda a iniciar el duplicado, pero no reemplaza el requisito de identificación.

La mesa acepta DNI azul y DNI electrónico (DNIe) en versiones 1.0, 2.0 y 3.0; ambos pueden presentarse aunque estén vencidos, solo para el acto de votación - Créditos: Reniec.

¿Los jóvenes con DNI amarillo vencido pueden votar si ya cumplieron 18 años?

Sí, pero solo si figuran en el padrón electoral. Reniec autorizó de manera excepcional el uso del DNI amarillo para la segunda vuelta del 7 de junio de 2026 en el caso de ciudadanos que ya alcanzaron la mayoría de edad y no realizaron el cambio al documento de adulto. La condición central es la inclusión en el registro electoral de estas elecciones

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Esa autorización no cubre a todos los que cumplieron 18 años en 2026. la entidad precisó que solo podrán votar quienes alcanzaron la mayoría de edad hasta el 12 de abril de 2026, fecha de la primera vuelta. Quienes cumplieron la mayoría de edad después del 12 de abril no aparecen en el padrón y no participan en el balotaje, aunque tengan un documento vigente.

DNI azul caducado: Las garantías de la ONPE para permitir el voto ciudadano

Para esta segunda vuelta, ONPE y Reniec difundieron una medida excepcional: el elector podrá votar con DNI vencido, tal como ocurrió en la primera vuelta. Reniec formalizó la prórroga de vigencia del documento caducado o próximo a caducar hasta el 7 de junio de 2026, con un alcance limitado al acto de sufragar. Bajo esa regla, el DNI azul vencido mantiene utilidad para identificar al ciudadano ante la mesa, siempre que la información permita reconocerlo con claridad.

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La precisión importa: si el soporte está en mal estado y no deja ver fotografía, nombres o número, el miembro de mesa podría rechazarlo por falta de verificación. La garantía se vincula con el vencimiento, no con la imposibilidad material de acreditar identidad.

¿Cómo verifica el miembro de mesa los datos en el padrón con un DNI antiguo?

El integrante de mesa contrasta el documento físico con el padrón: revisa nombres, apellidos y otros datos del registro electoral, confirma que el elector corresponde a esa mesa y recién entonces entrega la cédula. ONPE señaló que esa comprobación sostiene la legalidad del procedimiento, ordena el control de asistencia y actúa como barrera frente a suplantaciones. Sin DNI físico, la mesa no entrega la cédula y el ciudadano no emite el voto.

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