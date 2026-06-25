Cómo registrar a un recién nacido en Reniec

El CNV también permite gestionar el Documento Nacional de Identidad (DNI) del menor - Reniec

El nacimiento de un hijo marca el inicio de una serie de trámites necesarios para garantizar todos los derechos como ciudadano peruano desde sus primeros días de vida. El proceso de inscripción en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) es fundamental para que el menor acceda a servicios, beneficios estatales y a su primera identidad oficial.

El Certificado de Nacido Vivo (CNV): El documento médico indispensable

El primer paso tras el parto es obtener el Certificado de Nacido Vivo (CNV), un documento médico oficial que se entrega gratuitamente en el establecimiento de salud donde tuvo lugar el nacimiento. El CNV identifica a la madre y al profesional a cargo del parto o cesárea, y constituye el requisito básico para tramitar el acta de nacimiento y la inscripción del niño en los Registros Civiles. Si el recién nacido presenta una discapacidad evidente, el mismo establecimiento debe acreditar y registrar la condición o derivar al menor a un centro con capacidad de atención especializada.

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El CNV también permite gestionar el Documento Nacional de Identidad (DNI) del menor, lo que le otorgará acceso a la salud, educación y otros servicios estatales. La importancia de este documento radica en que, sin él, no es posible avanzar con la inscripción civil ni con el resto de trámites oficiales.

El nacimiento de un hijo marca el inicio de una serie de trámites necesarios para garantizar todos los derechos como ciudadano peruano - Reniec

Paso a paso para obtener el Acta de Nacimiento gratuita en las oficinas de Reniec

Acudir a una oficina de Reniec : La madre, el padre o el tutor del recién nacido dispone de 60 días calendario desde el día siguiente al nacimiento para acercarse a cualquier oficina de Reniec y realizar la inscripción gratuita del menor. En ausencia de una sede cercana, el trámite puede realizarse en la municipalidad del distrito o provincia.

Presentar los documentos requeridos : Durante la gestión, se debe llevar el Certificado de Nacido Vivo original y mostrar el DNI del declarante. Al entregar los documentos, un representante de Reniec procederá con el registro y entregará la primera acta de nacimiento sin costo alguno.

Extensión de plazos para zonas rurales : En centros poblados o comunidades nativas , el plazo de inscripción se amplía a 90 días calendario. Los hijos de peruanos nacidos en el extranjero pueden inscribirse presentando la documentación apostillada y legalizada, siempre que aún no hayan sido registrados en una oficina consular.

Inscripción extemporánea: Si el plazo regular se supera, la inscripción se realiza de manera extemporánea, tanto para menores como para mayores de edad, aunque el procedimiento puede requerir documentación adicional.

Requisitos para la inscripción: Presencia de los padres, sus DNI y testigos si aplica

El proceso de registro exige la presencia del padre, madre o tutor, quienes deben exhibir su DNI. Si el declarante es extranjero, se acepta el Carnet de Extranjería, pasaporte o cédula de identidad. En ausencia del CNV, la inscripción puede sustentarse con una constancia emitida por personal autorizado del establecimiento de salud, o mediante una declaración jurada de una autoridad política, judicial o religiosa que confirme el nacimiento.

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Para menores nacidos fuera del país, el registro en Reniec solo se permite si no fueron inscritos en una oficina consular y ya fijaron domicilio en Perú. En estos casos, se requiere presentar el documento de nacimiento apostillado, legalizado y traducido al castellano cuando corresponda.

El trámite puede realizarse de manera digital a través de la plataforma virtual de Reniec, donde se completa el formato de solicitud, se adjuntan los documentos escaneados y se espera la validación por parte de un registrador civil. Una vez aprobado, el acta de nacimiento puede descargarse e imprimirse desde el portal oficial.

Una infografía detalla el proceso para obtener el Certificado de Nacido Vivo y tramitar el acta de nacimiento de un recién nacido en las oficinas de Reniec en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite posterior: Inscripción y obtención del primer DNI amarillo del recién nacido

Tras obtener el acta de nacimiento, el siguiente paso es gestionar el primer DNI amarillo para menores de edad. Este documento es obligatorio para todos los niños y niñas de 0 a 16 años. El trámite debe realizarse en un centro de atención de Reniec o en un centro MAC, presentando el acta de nacimiento y abonando un pago de S/ 16.00.

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El DNI es la llave de acceso a todos los servicios y beneficios del Estado peruano, y debe renovarse a los 3 y 6 años de edad del menor; después, su vigencia se extiende a ocho años. El registro en la base de datos de Reniec garantiza mecanismos de seguridad y permite una rápida localización en caso de accidentes o desapariciones.

Por último, tanto la madre como el padre tienen derecho a licencias laborales y subsidios tras el nacimiento del hijo, derechos que exigen el registro previo en Reniec para poder ser solicitados. Para consultas específicas sobre oficinas, se puede acceder al listado de sedes en www.gob.pe/institucion/reniec/sedes o comunicarse mediante WhatsApp al 990182569.

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