El Niño elevará en Perú el riesgo de estas cuatro enfermedades en el segundo semestre de 2026

Fotografía de archivo de una mujer atendiendo a pacientes con dengue en Catacaos, Perú. EFE/Paolo Aguilar

El incremento de lluvias y cambios ecológicos asociados al fenómeno de El Niño encendieron la alerta en el sector salud peruano por el riesgo de propagación de cuatro enfermedades que podrían afectar a miles de personas en todo el país.

Según advirtió el exministro de Salud, Óscar Ugarte, en Buenos Días Perú, la llegada de un El Niño Global bastante fuerte para el segundo semestre del año podría generar condiciones ideales para que se multipliquen los insectos transmisores de enfermedades como el dengue, el zika, la chikungunya y el cólera.

El aumento de la temperatura y la acumulación de agua tras las lluvias conforman un entorno propicio para la proliferación del zancudo Aedes aegypti y otros mosquitos que son vectores de dengue, zika y chikungunya.

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Esta es una imagen satelital del Senamhi que muestra el calentamiento del mar principalmente en el norte del Perú. (Crédito: Senamhi)

Según el experto, este riesgo no se limita a las zonas del interior, sino que también puede alcanzar la capital peruana. Óscar Ugarte precisó que en años pasados se registró un récord de doscientos ochenta mil casos de enfermedades transmitidas por mosquitos en el país, lo que refleja la magnitud del problema.

La acumulación de agua en recipientes, tanques o espacios abiertos facilita el desarrollo de criaderos de mosquitos. Por ello, las autoridades han enfatizado la necesidad de eliminar estos focos y mantener los depósitos de agua correctamente tapados para reducir la exposición.

Riesgo de enfermedades

Las lluvias intensas no solo favorecen la aparición de enfermedades virales, sino que también pueden desencadenar brotes de infecciones bacterianas. El contacto del agua de lluvia con desagües, basura y aguas estancadas crea un ambiente perfecto para la propagación de enfermedades diarreicas y el posible resurgimiento del cólera.

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Según lo explicado por Ugarte, “el virus del cólera en realidad es una bacteria. Supervive, pero está como arrinconada. En condiciones de crisis, es posible que eso se reactive”.

La advertencia la hizo el exministro de Salud, Óscar Ugarte, al referirse al fenómeno de El Niño. (Reuters)

Esta advertencia cobra especial relevancia considerando que el cólera, aunque controlado en años recientes, podría reaparecer si no se toman medidas de prevención adecuadas en las zonas más vulnerables.

Ante la emergencia

Frente a este panorama, las autoridades sanitarias consideran indispensable que hospitales y centros de salud refuercen sus capacidades antes de la llegada de la emergencia. Los expertos aseguran que la clave está en fortalecer el personal médico, los laboratorios y las brigadas de atención en las zonas con mayor riesgo epidemiológico.

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Óscar Ugarte sostuvo que la magnitud del evento climático obliga a “redoblar esos planes de emergencia que se han visto en otras circunstancias, porque la dimensión de lo que se anuncia va a ser muy grande”.

La prevención, según el exministro de Salud, debe incluir campañas de información para la eliminación de criaderos de zancudos, el consumo de agua segura y la consulta médica ante síntomas como fiebre o diarreas.

El fenómeno de El Niño ha tenido fuertes impactos en el Perú a lo largo de siglos. (Foto: Difusión)

Medidas de prevención

Se resaltó que, ante la inminente llegada del Fenómeno de El Niño, la prevención debe anticiparse al impacto de las lluvias. Entre las principales recomendaciones se encuentran la eliminación de todo recipiente que pueda acumular agua, la protección y adecuado uso de tanques de almacenamiento, y la ingestión de agua tratada o hervida para evitar enfermedades gastrointestinales.

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La vigilancia epidemiológica y el acceso rápido a atención médica se perfilan como elementos fundamentales para contener los posibles brotes. El llamado de las autoridades apunta a que la población adopte prácticas de higiene y acuda a los servicios de salud ante la aparición de síntomas.

El fenómeno climático representa un desafío significativo para el sistema sanitario peruano, que deberá responder a una posible escalada de casos en distintos puntos del país. La experiencia de años previos y la magnitud de los casos recientes obligan a una preparación exhaustiva y coordinada, tanto en infraestructura como en recursos humanos.