Rafael López Aliaga: “Muchos amigos míos me dicen ‘si te han hecho trafa, quédate en Europa’”

Rafael López Aliaga regresó a Perú tras una estadía en Europa y reapareció en un acto para apoyar la candidatura de Luis Rubio a la alcaldía de Lima

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, regresó al país este sábado tras una estadía en Europa y participó en su primer acto público en apoyo a la candidatura de Luis Rubio, su aliado político, para la alcaldía de Lima.

Durante la actividad partidaria en el distrito del Rímac, el excandidato presidencial explicó que viajó para “ver cómo están” sus finanzas, las cuales que, según sus palabras, había dejado “tiradas hace cinco años”.

“Pero regreso con toda la viada a empezar esta campaña de apoyo a nuestro próximo alcalde”, expresó antes de reiterar, aunque sin pruebas, que fue víctima de un complot en los comicios del 12 y 13 de abril.

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“Muchos amigos míos me dicen: ‘si te han hecho trafa, quédate en Europa’. No, les digo. No, no, no. Yo donde más he meditado, donde he sido más feliz ha sido en los cerros de Lima (...) donde está la población que no tenía agua”, afirmó.

“Ya tengo 65. Mis mejores años son estos últimos, años donde veo que sí se puede”, agregó.

Rafael López Aliaga explicó que su viaje tuvo como objetivo revisar su situación financiera, que según él había descuidado durante cinco años

López Aliaga salió del país la semana pasada luego de que su candidatura a la tenencia de alcaldía de Lima fuera declarada improcedente y justo cuando el Congreso remitió su caso al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que tome una decisión definitiva al respecto.

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Fue el su antecesor, el alcalde de Lima Renzo Reggiardo, quien confirmó la salida al informar sobre la reunión que mantuvo con la presidenta electa, Keiko Fujimori, centrada en asuntos de gestión municipal y seguridad ciudadana.

“Ella está con la mejor disposición, pero esto debe madurar en las próximas semanas y los próximos meses, sobre todo cuando ya pueda asumir funciones a partir del 28 de julio”, señaló.

Mencionó además que la hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) envió un saludo a López Aliaga, su socio para el balotaje en el que se enfrontó con el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

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El líder de Renovación Popular viajó a Europa tras la decisión del Congreso de remitir su caso al Jurado Nacional de Elecciones, según confirmó el alcalde Renzo Reggiardo

“Se lo trasladaré en horas de la tarde o tal vez mañana temprano porel cambio de horario... un saludo a Rafael López Aliaga, que está en Europa en este momento,no se encuentra en el Perú.Del mismo modo le he traído el saludo de Rafael López Aliaga a la señora presidenta de la República, con quien he estado conversando en las últimas horas”, afirmó sin precisar detalles de su retorno.

Esa misma semana, el Congreso remitió al JNE el expediente sobre el líder de Renovación Popular, proclamado senador aunque decidió no asumir el cargo, para que determine si se cae de manera definitiva su aspiración a Lima.

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La comunicación oficial, firmada por el presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi, notificó a Roberto Burneo, presidente del JNE, sobre su decisión “expresa, voluntaria e irrevocable de no juramentar ni asumir el referido cargo”.

La documentación abarca tanto las cartas del exalcalde como un informe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, que concluyó que no existe “regulación expresa para este supuesto y mientras el senador electo no se incorpore al Congreso, corresponde al JNE resolver la situación planteada”.