La renuncia de López Aliaga como senador deja en suspenso su candidatura a la Alcaldía de Lima: ¿Quién definirá su futuro político?

¿Senador o candidato a alcalde? El destino político de Rafael López Aliaga está en suspenso. El JNE tiene la última palabra sobre su postulación, generando un debate sobre las regulaciones electorales en el país. Conoce todos los detalles del caso. | Latina Noticias

El Congreso de la República envió una carta formal al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que defina la situación política de Rafael López Aliaga, luego de que el senador electo y presidente de Renovación Popular reiterara su renuncia al cargo. Esta decisión será determinante para establecer si podrá postular como primer regidor a la Alcaldía de Lima antes del cierre de inscripciones, fijado para el 5 de septiembre.

El documento, remitido por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se presentó en un contexto donde el caso carece de una norma explícita que regule la situación. Mientras López Aliaga no asuma funciones en el Parlamento, la resolución sobre su futuro político queda en manos del JNE.

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El candidato a la Presidencia de Perú Rafael López Aliaga habla durante una manifestación contra los organismos electorales y los resultados que lo dejan fuera de la segunda vuelta, este lunes en Lima (Perú). EFE/ John Reyes

Renuncia y limbo jurídico: la falta de una regla expresa

El punto central del debate radica en que la renuncia de López Aliaga no implica automáticamente la pérdida de su condición de senador electo. De acuerdo con el especialista en derecho electoral Alejandro Rospigliosi, se trata de “una declaración voluntaria unilateral privada del ciudadano López Aliaga, pero no le quita la investidura de senador electo”.

La ausencia de una norma clara deja a López Aliaga en una situación de indefinición. Hasta que no asuma el cargo ni exista una resolución del JNE, su estatus permanece sin cambios, lo que siembra dudas sobre la viabilidad de una eventual candidatura municipal. El especialista resalta que “la renuncia no basta para extinguir su investidura y, mientras no asuma el cargo, el Jurado Nacional de Elecciones debe decidir qué efecto tiene esa situación sobre una eventual candidatura”.

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El presidente del JNE, Roberto Burneo, emite un discurso con credenciales para electos, al que Rafael López Aliaga no llegó debido a su negativa de asumir el escaño en el nuevo Congreso bicameral del Perú (Infobae Perú)

El escenario ante una posible resolución parlamentaria

Si el JNE no emite un pronunciamiento inmediato, el tema podría trasladarse al nuevo Congreso Bicameral una vez que este se instale a fines de julio. Según explicó Alejandro Rospigliosi, este procedimiento requeriría la elaboración de un informe por la Comisión de Constitución y la posterior aprobación tanto en el pleno de diputados como en el de senadores.

Este proceso legislativo podría extender los plazos previstos, y la definición final podría llegar recién en octubre, una fecha que excede el calendario de las elecciones municipales. La situación genera incertidumbre tanto en el ámbito político como en el electoral.

Una resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Centro declara improcedente la inscripción de la candidatura de Rafael López Aliaga para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Casos similares dentro de Renovación Popular y otras agrupaciones

El caso de López Aliaga no es el único dentro de Renovación Popular. Otros dos candidatos a regidores de ese partido, Aldo Bravo y Leo de Paz Lancho, también obtuvieron escaños en la Cámara de Diputados. En una situación similar, optaron por renunciar a sus candidaturas municipales tras haber resultado electos para el Legislativo.

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A este listado se suma Yahir Manrique, de Ahora Nación, quien también figuraba como candidato a regidor municipal y resultó electo como diputado. En estos casos, la decisión de renunciar a las candidaturas municipales se tomó para evitar incompatibilidades y cumplir con los plazos legales para la inscripción de postulaciones.

El calendario electoral y la presión sobre la candidatura en Lima

El cronograma electoral establece como fecha límite el 5 de septiembre para la inscripción definitiva de candidatos a las elecciones regionales y municipales. Este plazo, ya mencionado en los debates sobre el caso, será determinante para conocer si finalmente López Aliaga podrá postular como teniente alcalde de Lima.

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La presión sobre el calendario electoral afecta no solo a López Aliaga, sino también a otros postulantes en situaciones similares. El cumplimiento de los plazos y la claridad de las reglas serán clave para evitar conflictos legales y asegurar la transparencia en el proceso electoral municipal.

Rafael López Aliaga aparece en una entrevista televisiva vistiendo una gorra azul claro con la letra R y una camisa celeste. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Práctica de postulaciones múltiples y críticas al sistema

El trasfondo político de las postulaciones simultáneas ha generado cuestionamientos. El analista Helguera calificó la práctica como “oportunismo de jugar a dos o más escenarios posibles”. Sostuvo que, si la ley lo permitiera, los candidatos optarían por postularse a más de una posición y ejercer incluso ambos cargos si fuera legalmente posible.

Además, se identificó un problema en la sistematización y en la identificación de los candidatos que participaron en las elecciones generales mientras figuraban en otras listas. Esta situación revela vacíos en el sistema electoral y la necesidad de reformas que permitan una gestión más eficiente y transparente de las candidaturas y de las incompatibilidades.

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El papel del Jurado Nacional de Elecciones y las implicancias políticas

Con la situación aún abierta, la definición sobre la candidatura de López Aliaga y otros postulantes quedó en manos del JNE, que deberá emitir un pronunciamiento en breve. Esta decisión tendrá impacto tanto en la configuración del nuevo Senado como en la disputa municipal por la Alcaldía de Lima.

La resolución del organismo electoral no solo afectará a los candidatos involucrados, sino que también establecerá criterios para futuros procesos electorales en los que se presenten situaciones de incompatibilidad o renuncias posteriores a la elección. El caso pone en evidencia la necesidad de normas más claras y procedimientos ágiles para resolver conflictos en el ámbito político y electoral en Perú.

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