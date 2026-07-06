EsSalud habría ejecutado una adquisición millonaria de medicamentos en stock, no prioritarios para pacientes con cáncer

La escena se repite en distintos hospitales del país: madres que preguntan por medicinas que no llegan, pacientes que reciben recetas sin posibilidad de ser atendidas en farmacia y familias que, entre la desesperación y la urgencia, terminan comprando tratamientos que deberían estar cubiertos por el sistema público.
Un informe del programa dominical Punto Final, emitido por Latina, ha puesto nuevamente bajo la lupa la situación de EsSalud, una de las instituciones más importantes del sistema de seguridad social del Perú.
Las denuncias recogidas muestran una realidad que se repite en hospitales como el Almenara, el Rebagliati y el Sabogal: la falta de medicamentos esenciales para pacientes con cáncer y otras enfermedades complejas.
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“EsSalud atraviesa una de las peores crisis de los últimos años”
Desde el inicio del reportaje, la magnitud del problema es evidente. "EsSalud atraviesa una de las peores crisis de los últimos años. Pacientes delicados, con cáncer, con enfermedades terribles y sin medicinas“, se escucha en la narración.
Las cámaras muestran testimonios que describen una misma situación: la ausencia de medicamentos vitales. "Lo que es metotrexato, mercaptopurina, ondansetrón. No hay, siempre me dicen que no hay“, relata una paciente.
Otra persona confirma que tuvo que asumir el costo de su tratamiento. "Personalmente, he comprado mi medicamento, ifosfamida. Seis ampollas“, señala. El problema se extiende a tratamientos de alto costo utilizados en oncología.
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"Pacientes de cáncer de pulmón utilizan erlotinib, otros con leucemia mieloide crónica usan dasatinib, regorafenib… pueden costar cinco mil dólares cada mes“, advierte una especialista.
Hospital Almenara: pacientes entre la espera y la desesperación
En el Hospital Almenara, la situación es crítica para pacientes con leucemia. Una madre resume la incertidumbre diaria: "No hay la medicina“. El periodista pregunta dónde ocurre esto.
"En el Hospital Almenara“, responde. —¿Qué medicina? "El ifosfamide“. Sin ese medicamento, los pacientes no pueden iniciar su quimioterapia. La misma madre describe el recorrido burocrático dentro del sistema.
"Fui a farmacia, me dijeron que no. Luego al jefe de oncología, me dijo que no ve eso, que es logística. Logística me dice otra fecha. Luego comunicaciones me dice que ya compraron, pero en hospital me dicen que aún no hay“.
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El drama de Jimena: cuando el sistema obliga a comprar medicinas
Jimena, psicóloga de 28 años, madre de familia, vive en Tarapoto pero viaja a Lima para tratar su cáncer. Su historia refleja el impacto directo del desabastecimiento.
"Que no hay la medicina, en el Hospital Almenara“, cuenta. —¿Qué medicina? "Ifosfamida“. Sin ella, no puede ser internada ni recibir quimioterapia. Su testimonio revela el colapso de la atención: ”Me dijeron que vaya a farmacia, luego a oncología, luego a logística… todos me mandan de un lado a otro“.
Finalmente, recibió una respuesta contradictoria: "Me dijeron que ya habían comprado la medicina, pero cuando me internan me dicen que aún no hay“. Ante la falta de solución, Jimena tomó una decisión extrema: ”Tuve que comprar el medicamento con mi dinero“.
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Niños con leucemia: el rostro más duro de la crisis
En el Hospital Sabogal, una niña de siete años con leucemia depende de tratamientos que no llegan. Su madre lo resume: "Siempre me dicen que no hay. A veces hay, pero no entregan completo. No han comprado, no sabemos si van a comprar“.
En el Almenara, otro niño de ocho años enfrenta la misma realidad.Su madre explica: "Nos daban la cama, pero no había medicamentos. Teníamos que salir a comprar“.
Ella misma ha adquirido medicamentos como ifosfamida, metotrexato y fludarabina. "He visto niños partirse con la mala noticia de que no resistieron el cáncer“, lamenta.
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Adultos mayores también afectados
El problema no distingue edades. Una paciente con cáncer de mama recuerda su experiencia en el Rebagliati: "No hay medicina para usted. Usted decida si espera una semana o un mes“. Otra paciente con acromegalia denuncia un año sin tratamiento:
"No me han dado el octreotide desde marzo. Me dicen que no hay, que no han comprado“.
La explicación del sistema y el problema estructural
Especialistas consultados explican que el problema no solo es la falta puntual de medicamentos, sino fallas en la planificación de compras.
El sistema de abastecimiento de EsSalud opera mediante licitaciones públicas, compras directas o decretos de urgencia, este último mecanismo reservado para situaciones excepcionales.
Sin embargo, el uso inadecuado de estos mecanismos podría generar distorsiones en la gestión de recursos.
El impacto humano: entre la enfermedad y la burocracia
Las familias enfrentan no solo el cáncer, sino un sistema fragmentado. Una madre lo resume:
"Los pacientes no entienden de trámites, solo quieren su medicina“. Otra voz agrega: ”EsSalud es el seguro al que aportamos, pero tenemos que comprar todo nosotros“.
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Una crisis que continúa sin solución
El informe concluye mostrando que la falta de medicamentos sigue vigente. Mientras las denuncias aumentan, los hospitales continúan reportando desabastecimiento de medicamentos oncológicos críticos.
El contraste es evidente: por un lado, la urgencia de los pacientes; por otro, la incapacidad del sistema para garantizar abastecimiento oportuno.
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