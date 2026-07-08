“No van a aparecer ningún Tambo ni Mass”: Exalcalde de Ancón postula con controversial propuesta

¿Tambo desaparecería en Ancón? La propuesta de un candidato en el distrito. - Crédito Difusión

La campaña para las elecciones regionales y municipales en octubre ya ha empezado, y una propuesta ya se ha hecho viral. Se trata sobre una medida que ha vacilado el exalcalde de Ancón John Barrera, quien vuelve a postular para su comuna.

“Conmigo no van a aparecer ningún Tambo, ningún Mass”, declaró para el medio local CCN Noticias, de Cable Canal del Corte y TVO Ancón.

La propuesta del precandidato a la alcaldía se ha viralizado rápidamente. Pero si bien textualmente no sugiere que eliminaría los establecimientos Tambos ni Mass (actualmente existen algunos dentro de la jurisdicción de ancón), si señaló que en una gestión suya no daría la licencia a que se instalen más. ¿Su justificación? Que a pesar de los precios bajos que ofrecen al público, o justamente por eso, están acabando con los bodegueros.

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Más de 2600 bodegas cerraron en lo que va del 2025 | América TV

El punto controversial

El exalcalde de Ancón John Barrera ha señalado que en una posible gestión suya, si es elegido, no aprobaría ningún nuevo Mass ni Tambo, estas tiendas de conveniencia que pertenecen a grandes grupos económicos como Intercorp y Lindcorp, respectivamente.

El punto puede sonar controversial, pero el contexto es real. Más allá de las opiniones, lo cierto es que el sector de bodegas ha sido desplazado los últimos año, mientras las cadenas de tiendas de conveniencia han ido en crecimiento. Unos datos:

En el 2023, una tienda de conveniencia se inauguraba cada 8 días en la capital del Perú. A la fecha, Inretail abrió 350 tiendas Mass en 2024 y pronto superó ya los 1.000 locales en Perú. Para este 2026 ya van en 1.582. El crecimiento es claro

A mediados del 2025, ya 22.600 bodegas cerraron, por la ola de extorsiones y asaltos. Pero ya venía de una crisis por alzas de precios en el 2023.

El exalcalde de Ancón se pronunció contra Tambo y Mass y señaló el impacto que tienen en el negocio familiar de las bodegas. - Crédito Captura de CN Noticias

El argumento de Barrera es que por un lado las tiendas como Mass y Tambo, que ofrecen precios de productos con un costo más bajo al consumidor, y que, a diferencia de bodegas que son negocios familiares, están respaldadas por grupos económicos grandes, estarían quitandole el mercado de consumo a los ciudadanos con estos negocios —los precios bajos son posibles por sin perder tanto margen de ganancia, dado que son empresas más grandes—.

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“Uno de los grandes problemas económicos que está viviendo la sociedad peruana es que estos Mass y estos Tambos le están quitando los frijoles a la gente humilde. Y yo estoy en contra de eso, por lo menos si yo soy alcalde de Ancón, conmigo no va a aparecer un Mass o un Tambo en Ancón. (...) Porque primero son nuestros comerciantes, nuestro abarroteros. ¿Cómo es posible que estos lugares tengan tiendas en todos los distritos, quitándole los frejoles a la gente humilde. (...) El alcalde tiene que regular los proceso de desarrollo", resaltó Barrera en el medio local.

Lo que dicen las bodegas

Sin embargo, el exalcalde iría en contra de la economía social de mercado. Si bien no se sabe con qué figura o de qué forma prohibiría que aparezcan más Mass y Tambos, su propuesta se choca con la libertad de empresa, en este caso de los grandes grupos económicos que siguen expandiendo su negocio.

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Lima es la región que registra más denuncias por extorsión a nivel nacional, según datos de la PNP.

¿Pero qué dicen los bodegueros? En los últimos años, en realidad, lo que las mismas asociaciones de bodegueros han resaltado como la principal amenaza a su negocio son las extorsiones y la ola de violencia en Lima.

Ya anteriormente la presidenta de la Asociación Gremial de Mujeres Bodegueras del Perú (Agremub), Carla Campos, señaló que las MYPES esperaban normas en materia de seguridad ciudadana y de reactivación económica que aseguraba que “son necesarias” para hacer frente a la extorsión en el Perú.

Es más, a mediados del 2025, más de mil bodegas cerraron en 2025 por amenazas y extorsión, más que por la competencia con Tambo y Mass, según reveló entonces la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP).

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