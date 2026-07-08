¿Oficinas en la nube? La presión tecnológica sobre hardwares globales acelera migración en Perú a “escritorios virtuales”

La virtualización permite extender hasta siete años la vida útil de computadoras y laptops que ya no soportan sistemas operativos modernos.

El aumento global en los precios del hardware informático está impulsando un cambio en la gestión tecnológica de las empresas, que buscan alternativas para reducir gastos y aprovechar al máximo sus recursos existentes.

En este contexto, la virtualización de escritorios y el uso de plataformas en la nube ganan terreno como modelos que permiten extender la vida útil de computadoras y laptops, optimizando la inversión en infraestructura y disminuyendo la necesidad de renovar equipos con frecuencia, de acuerdo con un análisis de BlueSpace.

Ahorros operativos y eficiencia en la gestión tecnológica

La presión por contener los presupuestos de tecnología ha acelerado la adopción de escritorios virtuales, especialmente en sectores que requieren equipamiento permanente para grandes plantillas, como call centers, banca, educación, salud y gobierno.

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De acuerdo con Felipe Graña, CEO de BlueSpace, este modelo posibilita que dispositivos considerados obsoletos se mantengan operativos hasta siete años más, al trasladar el procesamiento de datos y aplicaciones a servidores remotos, ya sea en la nube pública o en centros de datos privados.

Sectores como call centers, banca, educación, salud y gobierno ganan margen de ahorro con la virtualización por su necesidad de equipamiento permanente para plantillas numerosas.

La virtualización permite que los usuarios accedan a entornos de trabajo completos desde cualquier dispositivo, únicamente a través de un navegador web y una conexión a internet.

“El salto hacia modelos de infraestructura como servicio transforma los hábitos de consumo tecnológico y abre la puerta a ahorros sustanciales en la operación diaria”, señala.

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Al eliminar la dependencia del hardware local, las empresas pueden ofrecer a sus empleados acceso a software exigente, como herramientas de diseño, arquitectura o gestión empresarial, desde computadoras portátiles que ya no soportan sistemas operativos modernos.

Educación y anteción al cliente, los sectores con más oportunidades

De acuerdo con BlueSpace, los ahorros en costos operativos pueden oscilar entre 40% y 70% al migrar a soluciones de virtualización.

Además de reducir la compra de nuevos equipos, las compañías optimizan el soporte y refuerzan la ciberseguridad, ya que la administración centralizada permite controles estrictos de acceso y protección de la información.

El análisis de BlueSpace indicó que los escritorios virtuales pueden recortar los costos operativos entre 40% y 70%.

Graña señala que las plataformas de escritorios virtuales incorporan sistemas avanzados de autenticación, como el triple factor, para restringir el acceso solo a usuarios autorizados.

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“La tecnología permite que el procesamiento se realice en la nube, mientras que el dispositivo del usuario solo recibe la imagen y la voz, sin que sea necesario acceder directamente a la red interna de la empresa”, explica el analista.

Esta característica refuerza la protección contra amenazas externas y minimiza el riesgo de filtraciones de datos.

¿Seguridad y control centralizado en entornos virtuales?

El modelo de virtualización también responde a la creciente demanda de flexibilidad laboral y esquemas BYOD (Bring Your Own Device), donde los empleados pueden trabajar desde cualquier lugar y con su propio equipo, sin que esto afecte el rendimiento ni la seguridad de los sistemas empresariales.

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En sectores como educación, la posibilidad de acceder a laboratorios virtuales o programas especializados desde cualquier pantalla facilita la integración de estudiantes y docentes, incluso cuando no se dispone de hardware de última generación.

En América Latina, las plataformas locales de virtualización suman alternativas regionales y un argumento ambiental al reducir residuos electrónicos por menor recambio de equipos.

El impacto ambiental es otro factor relevante para las organizaciones. La extensión del ciclo de vida de los dispositivos contribuye a reducir el volumen de residuos electrónicos, una preocupación creciente en el sector tecnológico y en las políticas de sostenibilidad corporativa.

“Las empresas buscan soluciones que no solo sean eficientes y seguras, sino que también ayuden a limitar el recambio de equipos y la generación de desechos”, dijo.

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América Latina impulsa soluciones propias en la nube

El fenómeno no es exclusivo de mercados desarrollados. En América Latina, el desarrollo de plataformas locales de virtualización muestra la capacidad de la región para competir a nivel global.

Graña explica que organizaciones que hasta hace poco solo contaban con alternativas internacionales como Citrix, ahora encuentran soluciones regionales adaptadas a sus necesidades y presupuestos, con proyección internacional a través de marketplaces como el de Amazon Web Services.

La tendencia hacia la virtualización y la infraestructura como servicio se consolida como una estrategia clave para enfrentar el encarecimiento del hardware, optimizar recursos y responder a la transformación digital que exige el mercado actual.

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