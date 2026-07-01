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José Domingo Pérez: “Con qué autoridad moral los que no reconocieron a Castillo exigen a Sánchez reconocer a Keiko”

El exfiscal recordó que la lideresa de Fuerza Popular demoró 26 días en reconocer al presidente electo en 2021, lapso en el que su partido presentó miles de impugnaciones y denunció un inexistente “fraude en mesa”

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José Domingo Pérez

El exfiscal José Domingo Pérez publicó este martes un artículo de opinión en el que cuestionó la “autoridad moral” de quienes no reconocieron el triunfo de Pedro Castillo en 2021 para exigir ahora a Roberto Sánchez que reconozca a Keiko Fujimori como presidenta del Perú. Esto luego de que la ONPE terminó de procesar las actas electorales.

“Estos resultados se producen en el contexto de una contienda electoral respecto de la cual se han formulado denuncias sobre presuntas graves irregularidades. En ese escenario, y teniendo en cuenta los antecedentes ocurridos en 2021, cabe preguntarse: ¿con qué autoridad moral los sectores que no reconocieron el triunfo de Pedro Castillo exigen ahora a Roberto Sánchez que reconozca a Keiko Fujimori como presidenta de la República?“, dijo Pérez.

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En su artículo de opinión titulado “¿Debe Roberto Sánchez reconocer a Keiko Fujimori como presidenta?“, el exfiscal del caso Lava Jato recordó que Fujimori tardó 26 días en reconocer a Castillo como presidente, pese a que este ya había juramentado el 28 de julio de 2021. Durante ese período, Fuerza Popular presentó miles de impugnaciones ante el JNE por un supuesto “fraude en mesa”, votó a favor de una comisión investigadora sobre ese presunto fraude e promovió una campaña de “sicariato mediático de desinformación y descrédito” contra el entonces presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, a tal punto que la CIDH le otorgó medidas cautelares.

Artículo de José Domingo Pérez
Artículo de José Domingo Pérez

Fue el 23 de agosto de 2021 cuando Fujimori reconoció a Castillo: “Reconozco al señor Pedro Castillo como presidente de la República de nuestro país”, aunque calificó la proclamación de “ilegítima” y denunció un “fraude sistemático”. Pérez señaló que esos 26 días marcaron el “inicio de la inestabilidad política” que derivó en la vacancia de Castillo al año siguiente y en 78 cambios ministeriales durante sus 495 días de gobierno. No obstante, omite el cálculo político, las designaciones cuestionadas y los presuntos actos de corrupción del gobierno de Castillo.

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Como se mencionó, el artículo de José Domingo Pérez se publicó horas después de que la ONPE cerrara el escrutinio con Fujimori en el 50,135% de los votos válidos (9.223.396 votos) frente al 49,865% de Sánchez, con 9.173.755 votos. La diferencia fue de 49.641 sufragios.

Roberto Sánchez niega declaraciones de José Domingo Pérez sobre Jorge Nieto. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)
Roberto Sánchez niega declaraciones de José Domingo Pérez sobre Jorge Nieto. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

Ya el lunes, Roberto Sánchez reconoció su derrota en declaraciones a RT en Español, pero calificó el resultado de “irregular”: “De manera irregular, nos han vencido”, dijo, y anunció la creación de una coalición de “resistencia” con legisladores y dirigentes sociales. También anticipó un recurso ante la CIDH por la “grave afectación al proceso electoral”. La proclamación oficial por parte del JNE está prevista para el 3 de julio.

Dice que podría ser la primera víctima de Fujimori

José Domingo Pérez afirmó que podría ser la primera víctima de un eventual gobierno de Keiko Fujimori, ya sea por muerte en circunstancias sospechosas o por encarcelamiento.

En su podcast, Pérez comparó su situación con la del fiscal argentino Alberto Nisman, hallado muerto en enero de 2015 tras presentar una denuncia de encubrimiento contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Creo que seré su primera víctima. No sé si muerto en un incidente extraño o de difícil investigación, como lo fue la muerte del fiscal Alberto Nisman en Argentina, quien acusó a la presidenta de su país, Cristina Fernández de Kirchner, o tal vez encarcelado, como le ocurre a muchos jueces y fiscales en Centroamérica, en una justicia cooptada", declaró.

Pérez estuvo a cargo del caso Cocteles, la investigación por presunto financiamiento ilícito de campaña contra Fuerza Popular que derivó en el encarcelamiento de Fujimori.

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