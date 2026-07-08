El 5% de peruanos ya crea contenidos: 1,7 millones busca subirse a una ola que moverá USD 500.000 millones en la próxima década

Retail y consumo masivo concentran el 30% de la demanda empresarial de creadores en Perú, seguidos por apuestas y gaming, educación, turismo y gastronomía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú se posiciona como uno de los mercados más activos de la región en la economía de creadores de contenido, con 1,7 millones de personas dedicadas o aspirantes a monetizar su presencia en plataformas digitales.

Esta cifra, que representa el 5% de la población nacional, surge de estudios realizados por CoCreators Collab, y se alinea con la tendencia global estimada por Goldman Sachs, donde la “creator economy” alcanzaría los 500.000 millones de dólares en la próxima década.

Crece el universo de creadores: 1,7 millones en Perú y tendencia al alza

En conversación con Infobae Perú, Dri Elias, CEO y fundadora de CoCreators Collab, subrayó que el avance de este fenómeno digital en el país es sostenido.

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“Hicimos una pesquisa junto con impulso, usando mucha data, y concluimos que en marzo en Perú teníamos 1,5 millones de personas que ya trabajaban con marketing de influencia o que querían serlo. Ahora repetimos el estudio, y tenemos 1,7 millones”, detalló Elias.

¿Qué esperan para profesionalizarse? El análisis de más de 40 millones de datos digitales mostró que el 39% de los aspirantes a creadores en Perú aún no genera ingresos concretos. REUTERS/Rick Wilking/File Photo

El análisis de Insight Hunting SEO sobre más de 40 millones de datos digitales entre enero de 2025 y enero de 2026 muestra una radiografía diversa del ecosistema local.

El 39% de quienes buscan convertirse en creadores se encuentra en etapa aspiracional, es decir, tienen el objetivo pero aún no lo convierten en ingresos concretos, destacó la especialista.

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Otro 30% realiza esta actividad principalmente como hobby, generando contenido sin buscar necesariamente la profesionalización o alianzas comerciales, lo que revela una amplia base de talento potencial aún en desarrollo.

De la aspiración a la profesionalización: ¿Un mercado en evolución?

El interés de las empresas peruanas por este sector también va en aumento. El estudio identificó 271.990 perfiles corporativos en el país que buscan contratar creadores de contenido.

El 30% de esta demanda proviene de retail y consumo masivo, seguido por apuestas y gaming (18%), educación (16%) y turismo y gastronomía (15%), lo que confirma la transversalidad de la economía creadora en distintos rubros de la economía nacional.

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Las empresas priorizan dos factores clave al elegir una plataforma: 50% busca la verificación de perfiles y 39% da importancia al acceso a métricas confiables, de acuerdo con el estudio.

“Las marcas de consumo masivo y retail son las que más rápido entienden el valor de conectar con creadores locales para lograr cercanía real con sus audiencias”, subrayó.

El 50% de las marcas prioriza la verificación de perfiles y el 39% valora métricas confiables al elegir plataformas para marketing de influencia.

IA y algoritmos, el nuevo motor del marketing de influencia

Frente a este escenario, CoCreators Collab propone profesionalizar y ordenar el mercado. La firma modelo se basa en algoritmos propietarios que evalúan más de 30 criterios de afinidad, desempeño y autenticidad de audiencia, lo que permite a las marcas identificar al creador óptimo para cada campaña.

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Además, la plataforma automatiza procesos críticos: contratos, pagos y verificación de perfiles, funciones diseñadas para reducir riesgos reputacionales y aumentar la eficiencia operativa en la gestión de campañas.

La ejecutiva explicó que estas apps funcionan como un “taxi por aplicativo para la microinfluencia, conectando marcas con creadores adecuados de forma sencilla”.

Para CoCreators Collab, este enfoque facilita tanto el acceso de nuevos talentos como la integración de creadores más experimentados, y acelera la curva de aprendizaje para quienes se inician en el sector.

Perú ofrece un terreno fértil para los creadores de contenido, con un mercado en expansión y marcas interesadas en voces auténticas que conectan directamente con sus audiencias, según Dri Elias, CEO de CoCreators.

Una economía que acelera: proyecciones para la próxima década en Perú

Pero el impacto económico de la economía de creadores no se limita a los pagos directos a influencers. La proyección de Goldman Sachs incluye toda la cadena de valor: desde equipos técnicos y estudios de podcast hasta servicios de edición de video y gestión digital.

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En Brasil, donde CoCreators Collab tiene más de una década de experiencia, las campañas han logrado hasta tres veces más engagement, el doble de alcance y un incremento del 135% en conversión en acciones basadas en contenido generado por usuarios y colaboradores empresariales.

El sector avanza también en profesionalización. En Brasil ya existen universidades que ofrecen carreras vinculadas a la creación de contenido digital, y CoCreators Collab impulsa cursos de formación para nuevos creadores y profesionales de distintos campos que buscan incursionar en el universo digital.

Según las estimaciones de la compañía, la economía creadora en nuestro país podría crecer entre 25% y 30% anual en los próximos años gracias a la digitalización del marketing y la demanda sostenida de contenido auténtico en redes sociales.

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“En educación, vemos docentes y especialistas que ahora usan redes sociales para compartir conocimiento y también para generar oportunidades profesionales”, sentenció.