Perú

Alerta en la costa peruana: Oleaje anómalo provoca el cierre de casi 40 puertos en el litoral nacional

La Dirección General de Capitanías y Guardacostas informó que 37 puertos permanecen cerrados en todo el litoral por efecto de oleajes de fuerte intensidad. Autoridades piden extremar precauciones y suspender actividades marítimas hasta nuevo aviso

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La Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI), órgano de la Marina de Guerra del Perú (MGP), reportó que 37 puertos se mantienen cerrados este jueves 2 de julio a causa de oleajes anómalos de hasta fuerte intensidad en el litoral nacional.

El fenómeno, advertido en el Aviso Especial N.º 25-26 de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), persistirá hasta el viernes 3 de julio, según el pronóstico oficial.

De acuerdo con el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), hay 89 puertos abiertos y 37 cerrados, distribuidos en las regiones norte, centro y sur del país. La medida afecta tanto a operaciones portuarias como a la pesca artesanal y actividades turísticas.

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Lista de puertos cerrados por regiones

En el litoral norte permanecen cerrados:

  • Muelle Carga Líquida Petroperú
  • Terminal Multiboyas Punta Arenas
  • Terminal Multiboyas Negritos
  • Muelle Híbrido Mu2 (Todos en Talara, Piura)

En la zona centro se reporta el cierre de:

  • Terminal Portuario Chimbote (Muelles 1 y 2)
  • Caleta Culebras (Supe)
  • Puerto Huarmey
  • Punta Lobitos (Supe)
  • Terminal Multiboyas Paramonga
  • Puerto Chico
  • Puerto Supe
  • Caleta Vidal
  • Puerto Chancay
  • Terminal Multiboyas BPO
  • Muelle 1 (TPMC)
  • Muelle 2 (TPMC)
  • Puerto Cerro Azul
  • Caleta Lagunillas
  • Caleta Laguna Grande
  • Caleta Nazca
  • Puerto San Nicolás
  • Caleta Sagua
  • Caleta Tanaka
  • Caleta Lomas
  • Caleta Chala
  • Caleta Puerto Viejo

En el litoral sur, los puertos cerrados son:

  • Caleta Ático
  • Caleta La Planchada
  • Caleta Quilca
  • Puerto Matarani (Muelle Ocean Fish)
  • Terminal Portuario Tisur (Muelle “C” y “F”)
  • Terminal Multiboyas Mollendo
  • Caleta El Faro
  • Terminal Multiboyas Monte Azul
  • Terminal Multiboyas Tisur (Muelles 1A y 1B)
  • Muelle Engie
Imagen dividida mostrando: a la izquierda, olas rompiendo contra rocas cerca de un puerto industrial bajo cielo gris; a la derecha, olas impactando un muelle y concreto dañado junto a un acantilado bajo cielo azul
Olas de fuerte intensidad impactan estructuras portuarias y el litoral peruano, evidenciando el riesgo que llevó al cierre de veintidós puertos a lo largo de la costa. (Composición: Infobae Perú)

Autoridades emiten recomendaciones y monitorean la situación

Frente al cierre de los puertos, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a las autoridades regionales y locales a orientar a la población sobre medidas de protección, evitando exponerse al oleaje para prevenir accidentes o daños.

Se recomienda suspender actividades portuarias y de pesca, asegurar embarcaciones o retirarlas a tierra firme, evitar deportes acuáticos y no acampar cerca de la playa.

El COEN comunicó que mantiene el monitoreo permanente de los departamentos costeros en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, para informar oportunamente sobre nuevos eventos.

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Estado de emergencia

En tanto, el Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia en 796 distritos del país por el peligro que representa la “inminente” caída de fuertes lluvias asociadas con el fenómeno climático de El Niño.

La medida, dictada por el “peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027”, fue oficializada mediante un decreto supremo publicado en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano.

En ella se comprende a cientos de distritos de las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto y Madre de Dios.

Además, de Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y la provincia del Callao.

Según el decreto, la norma tendrá un plazo de 60 días para permitir la ejecución de medidas y acciones “de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan”.

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