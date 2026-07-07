Hospitales, colegios y carreteras: ProInversión impulsa obras por S/ 19.593 millones

La propuesta apunta a acelerar la atención de demandas prioritarias de la población con el apoyo de la inversión privada. Foto: Andina

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informó que promueve una cartera de 694 intervenciones valorizadas en S/ 19.593 millones bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), con el objetivo de acelerar la ejecución de infraestructura y servicios públicos en distintas regiones del país. La iniciativa busca atender necesidades prioritarias de la población mediante la participación del sector privado.

Durante la presentación “Obras por Impuestos: oportunidades y confianza”, el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, señaló que este portafolio representa una oportunidad para reducir brechas en sectores clave y fortalecer la capacidad de respuesta frente a desafíos como la eventual ocurrencia del Fenómeno de El Niño. Además, resaltó el impacto que tendría la ejecución de estos proyectos en la calidad de vida de millones de peruanos.

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Cartera prioriza infraestructura para servicios esenciales

Del total de iniciativas impulsadas, 62 proyectos por S/ 2.271 millones ya cuentan con informe previo de la Contraloría, mientras que 80 intervenciones, valorizadas en S/ 2.309 millones, se encuentran en actos previos. Asimismo, 164 proyectos por S/ 4.092 millones ya fueron priorizados, 326 iniciativas por S/ 8.207 millones aún deben ser priorizadas y otras 62, por S/ 2.764 millones, permanecen en etapa de idea.

En cuanto a la distribución por sectores, la cartera contempla 13 inversiones destinadas a establecimientos hospitalarios por S/ 2.233 millones, 137 proyectos de vías urbanas por S/ 1.889 millones, 22 obras de infraestructura de riego por S/ 1.850 millones y 15 carreteras departamentales por S/ 1.734 millones. A ello se suman 507 intervenciones relacionadas con educación, saneamiento, seguridad y otros rubros, que concentran inversiones por S/ 11.887 millones.

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Del total de proyectos, 62 iniciativas por S/ 2.271 millones ya cuentan con informe previo de la Contraloría, mientras que otras 80, valorizadas en S/ 2.309 millones, están en actos previos. Foto: ESAN

“Detrás de cada proyecto hay una necesidad concreta de la población: más colegios y hospitales que brinden servicios de calidad, vías que conectan, infraestructura de riego que no puede seguir esperando. Obras por Impuestos es un mecanismo que convierte capacidad financiera y voluntad de gestión en resultados reales para las familias”, resaltó el presidente ejecutivo de ProInversión.

Récord de adjudicaciones en el primer semestre

El titular de ProInversión destacó que el mecanismo atraviesa el período de mayor dinamismo desde su creación. Solo entre enero y junio de 2026 se adjudicaron proyectos por S/ 5.872 millones, cifra que ya supera el monto alcanzado durante todo el 2025.

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“Este récord no es solo una cifra. Significa más inversiones que comienzan a convertirse en colegios, centros de salud, carreteras, sistemas de agua, seguridad e infraestructura productiva. Lo importante es que los resultados lleguen más rápido a las personas, especialmente a quienes viven en territorios donde las brechas siguen siendo urgentes”, enfatizó.

Del Carpio añadió que el reto ahora consiste en acelerar el paso de los proyectos hacia las etapas de adjudicación y ejecución, con el propósito de que las inversiones se traduzcan en beneficios concretos para la ciudadanía en el menor tiempo posible.

El presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, afirmó que esta cartera permitirá reducir brechas en sectores prioritarios y reforzar la respuesta ante un eventual Fenómeno de El Niño. Foto: USIL

“Tenemos una cartera amplia, descentralizada y con alto impacto social. El desafío ahora es acelerar su tránsito hacia la adjudicación y la ejecución. Cada proyecto que avanza significa menos tiempo de espera para la ciudadanía y más oportunidades de desarrollo para las regiones”, afirmó.

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Capacidad disponible para nuevas inversiones

Según ProInversión, las condiciones para seguir ampliando el uso de Obras por Impuestos son favorables. En 2026, los gobiernos regionales, municipalidades y universidades públicas cuentan con una capacidad total de S/ 69.096 millones para ejecutar proyectos mediante este mecanismo, de acuerdo con el Tope Máximo de Capacidad Anual.

De ese monto, los gobiernos regionales disponen de S/ 34.401 millones, los gobiernos locales de S/ 33.178 millones y las universidades públicas de S/ 1.518 millones, recursos que podrían destinarse a nuevas iniciativas de infraestructura y servicios públicos.

El presidente ejecutivo de ProInversión sostuvo que Obras por Impuestos se ha consolidado como una herramienta de cooperación entre el Estado y las empresas privadas, al facilitar la ejecución de proyectos de alto impacto social y canalizar inversiones hacia prioridades definidas por las entidades públicas.

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Desde que el mecanismo fue implementado en 2009 y hasta el 1 de julio de 2026, se adjudicaron 1.429 intervenciones por un monto acumulado de S/ 22.972 millones. En ese período participaron 23 gobiernos regionales, 444 municipalidades, 12 entidades del Gobierno Nacional, cinco universidades públicas y 562 empresas privadas.