Perú

ATU: Más de 2.400 vehículos informales de transporte público fueron retirados de circulación durante el primer semestre de 2026

La Autoridad de Transporte Urbano intensificó los operativos de fiscalización en los seis primeros meses del año. Se busca reducir los riesgos para los usuarios y mejorar la seguridad vial en avenidas de alto tránsito

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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) retiró de circulación más de 2.400 vehículos informales de transporte público durante el primer semestre de 2026, como resultado de 507 operativos de fiscalización realizados en vías clave de la ciudad.

Según el reporte oficial, en estos procedimientos se enviaron al depósito 3.003 unidades, de las cuales 2.435 prestaban el servicio de manera informal, sin la autorización correspondiente.

Las intervenciones, ejecutadas en avenidas como Javier Prado, Arequipa, Óscar R. Benavides, Alfonso Ugarte y Universitaria, respondieron a la estrategia de reforzar el control y la seguridad en el transporte público, en el marco del estado de emergencia decretado por el gobierno y la declaratoria de emergencia en el tránsito metropolitano oficializada por la comuna limeña.

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Durante los operativos, la ATU detectó también 1.141 vehículos con multas acumuladas por diversas infracciones, que superan los 57 millones de soles. Además, se identificaron 1361 conductores sin brevete, 545 unidades sin SOAT y 530 vehículos sin Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV).

La antigüedad de la flota también fue un factor relevante: 643 unidades superan los 30 años de uso, entre ellas combis que circulaban en condiciones precarias, como asientos sostenidos con sogas, carrocería dañada y ausencia de vidrios, lo que ponía en riesgo a los pasajeros.

Las acciones de la ATU incluyeron la intervención de vehículos como las combis de placa A4O-789 y H1C-744, halladas en San Martín de Porres y el Cercado de Lima, respectivamente. Estas unidades fueron retiradas de circulación por operar sin licencia y en condiciones que representaban un peligro para sus ocupantes. “El objetivo es prevenir siniestros y garantizar la seguridad de los usuarios”, indicó un portavoz de la ATU.

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ATU envió vehículos al depósito. (Foto: ATU)
ATU envió vehículos al depósito. (Foto: ATU)

Cronograma para vehículos habilitados

La ATU también informó la vigencia de un nuevo cronograma que amplía la permanencia de vehículos habilitados para el transporte público regular en Lima y Callao, con el fin de asegurar la oferta ante la demanda creciente.

Esta disposición fue oficializada el 23 de mayo de 2026 a través de la Resolución Ministerial N.º 251-2026-MTC/01.02, publicada en el diario oficial El Peruano, y responde a una evaluación técnica que advirtió sobre el riesgo de reducir la cantidad de unidades operativas.

El régimen extraordinario de permanencia aplica únicamente a microbuses, minibuses y ómnibuses urbanos habilitados por la ATU hasta la fecha de publicación de la norma.

Cada unidad debe cumplir con las condiciones establecidas en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte para continuar prestando el servicio. La continuidad no es automática: los operadores deben acreditar el cumplimiento de requisitos vigentes, como la inspección técnica y los seguros obligatorios.

De acuerdo con la ATU, el nuevo cronograma busca evitar afectaciones a la ciudadanía por una posible reducción de unidades, lo que podría impactar en la continuidad del servicio de transporte público en la capital.

Microbús

  • Año modelo 1993 al 2001: hasta el 31 de diciembre de 2026.
  • Año modelo 2002 y 2003: hasta el 30 de junio de 2027.
  • Año modelo 2004 al 2006: hasta el 31 de diciembre de 2027.
  • Año modelo 2007: hasta el 30 de junio de 2028.
  • Año modelo 2008: hasta el 30 de junio de 2029.
  • Año modelo 2009: hasta el 31 de diciembre de 2029.
  • Año modelo 2010: hasta el 31 de diciembre de 2030.
  • Año modelo 2011: hasta el 30 de junio de 2031.

Minibús y ómnibus urbano

  • Año modelo 1990 y 1991: hasta el 31 de diciembre de 2026.
  • Año modelo 1992: hasta el 30 de junio de 2027.
  • Año modelo 1993: hasta el 31 de diciembre de 2027.
  • Año modelo 1994: hasta el 30 de junio de 2028.
  • Año modelo 1995 y 1996: hasta el 31 de diciembre de 2028.
  • Año modelo 1997 y 1998: hasta el 30 de junio de 2029.
  • Año modelo 1999 y 2000: hasta el 31 de diciembre de 2029.
  • Año modelo 2001 al 2004: hasta el 30 de junio de 2030.
  • Año modelo 2005 y 2006: hasta el 31 de diciembre de 2030.
  • Año modelo 2007: hasta el 30 de junio de 2031.
  • Año modelo 2008: hasta el 31 de diciembre de 2031.

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