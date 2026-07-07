La historia detrás de la banda presidencial peruana: una familia peruana la elabora a mano desde hace más de 75 años

Antes de cada ceremonia de transferencia del poder, existe un elemento que identifica al jefe de Estado y representa la investidura presidencial. Detrás de esa pieza se encuentra un trabajo artesanal que, durante décadas, permanece en manos de una misma familia, cuya labor acompaña distintos momentos de la historia política del Perú.
El taller de la familia Grados conserva una tradición iniciada a mediados del siglo XX y mantiene un proceso de confección manual que exige precisión en cada etapa. Desde el primer encargo recibido durante el gobierno de Manuel A. Odría, varias generaciones participaron en la elaboración de la banda presidencial que utilizan los mandatarios peruanos al asumir el cargo. Dante Grados Farro elaboró, con apenas 14 años.
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Una tradición familiar que comenzó en 1948
La elaboración de las bandas presidenciales permanece ligada a la familia Grados desde 1948. La tradición comenzó con César Grados Farro, quien confeccionó la primera banda durante el gobierno de Manuel A. Odría. Con el paso de los años, el oficio pasó a las siguientes generaciones, que continuaron con el mismo método artesanal.
En la actualidad, Dante Grados mantiene esa labor desde su taller, donde también participa su familia. Según la información disponible, este espacio también produce los fajines utilizados por los ministros de Estado, por lo que cada cambio de gobierno representa una etapa de preparación para cumplir con los encargos oficiales.
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Dante Grados elaboró ocho de estas piezas, mientras que su padre César realizó otras 14 durante su trayectoria.
Un proceso completamente artesanal
Cada banda presidencial requiere un trabajo manual que demanda varios días de dedicación. Dante Grados explicó que gran parte del proceso consiste en bordados realizados sobre bastidor mediante aguja e hilo, una técnica que convierte cada pieza en una elaboración única.
El artesano también explicó que la confección completa exige un tiempo considerable. “Todo es a mano, y una banda presidencial como mínimo tiene un trabajo de doce días”, señaló al recordar el proceso necesario para finalizar cada encargo.
El diseño mantiene características específicas. La banda destinada al presidente de la República incorpora el galón de mando, un elemento exclusivo del cargo. Además, existen diferencias entre las bandas utilizadas por ministros y ministras, así como en los fajines elaborados para los integrantes del gabinete.
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Encargos marcados por los cambios políticos
La continuidad del trabajo del taller también refleja los distintos periodos políticos que atravesó el país. Según relató Dante Grados, únicamente durante los gobiernos de Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez la familia no recibió el encargo oficial para elaborar la banda presidencial.
La coyuntura política de los últimos años también modificó el ritmo de trabajo del taller. El encargo de una nueva banda presidencial en un plazo reducido respondió a la sucesión de cambios en la Presidencia de la República registrada durante la última década, periodo en el que siete jefes de Estado portaron este símbolo.
Desde el Callao, Grados Palomino explicó que trabajó junto con su esposa e hijo durante jornadas completas para cumplir con un pedido urgente del Congreso de la República destinado a una nueva ceremonia de investidura.
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Las medidas y los detalles detrás de cada banda
Cada banda presidencial requiere medidas personalizadas para adaptarse a quien ocupará el cargo. Dante Grados recordó que una de las piezas confeccionadas para el expresidente Francisco Sagasti necesitó modificaciones después de finalizar el trabajo.
Según explicó el artesano, la banda resultó “excesivamente grande”, motivo por el cual fue necesario realizar ajustes antes de la ceremonia oficial.
Otra de las anécdotas familiares permanece vinculada al expresidente Alan García. Dante Grados recordó que su padre tuvo que subirse a un banco para tomar correctamente las medidas debido a la diferencia de estatura entre ambos, con el propósito de obtener las dimensiones adecuadas para la confección.
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Un taller que también confecciona vestimentas religiosas
La actividad del taller no se limita a los símbolos del Estado. Paralelamente, la familia Grados desarrolla trabajos destinados al patrimonio religioso del país mediante la confección de vestimentas bordadas para imágenes de gran tradición.
Entre esas obras figuran los atuendos de la Virgen de Chapi y del Señor de los Temblores, elaborados con las mismas técnicas artesanales utilizadas para las bandas presidenciales.
Según Dante Grados, el taller mantiene este oficio de generación en generación, con procedimientos manuales que permanecen vigentes desde el inicio de la tradición familiar y que continúan presentes tanto en las ceremonias de cambio de mando como en diversas expresiones religiosas del Perú.
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