¿Cuánto podrías ganar si inviertes tus gratificaciones durante cinco años?

Entre las opciones más conservadoras destacan los depósitos a plazo fijo, cuya rentabilidad varía según la entidad financiera, el monto invertido y el plazo elegido. Foto: difusión

La gratificación de julio representa para muchos trabajadores un ingreso adicional que suele destinarse al consumo o al pago de gastos pendientes. Sin embargo, utilizar ese dinero como una inversión de mediano plazo puede generar un crecimiento significativo del patrimonio gracias al interés compuesto, un mecanismo mediante el cual los intereses obtenidos se reinvierten y comienzan también a producir nuevos rendimientos.

Entre las alternativas más conservadoras figuran los depósitos a plazo fijo, cuyos rendimientos varían según la entidad financiera, el monto depositado y el plazo pactado. Aunque ofrecen retornos menores que otros instrumentos de inversión, brindan una mayor previsibilidad y, en el caso de las instituciones supervisadas afiliadas al Fondo de Seguro de Depósitos, cuentan con una cobertura que protege los ahorros hasta el límite establecido por dicho mecanismo.

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El efecto del interés compuesto sobre la gratificación

Mantener una gratificación invertida durante varios años puede traducirse en una diferencia importante respecto a conservar el dinero sin generar rentabilidad. Si una persona deposita S/ 3.000 en un plazo fijo y renueva la inversión cada año reinvirtiendo los intereses, el capital continúa creciendo de manera acumulativa.

Con una tasa promedio anual de 5%, ese monto alcanzaría aproximadamente S/ 3.829 luego de cinco años, lo que representa una ganancia cercana a S/ 829 sin realizar aportes adicionales. Si la rentabilidad fuera de 6%, el saldo ascendería a alrededor de S/ 4.015, mientras que con una tasa de 7% llegaría aproximadamente a S/ 4.208, es decir, un incremento superior a S/ 1.200 sobre la inversión inicial.

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Un hombre con traje presenta un segmento informativo sobre las gratificaciones laborales. Se abordan temas de pagos no realizados y los períodos específicos, como el semestre de enero a junio. Una imagen de un mazo de juez refuerza el contexto legal y los derechos para ex empleados. El material es un tutorial que explica los pasos a seguir ante el impago de estos beneficios.

La diferencia resulta aún más evidente cuando el monto invertido es mayor. Una gratificación de S/ 5.000 crecería hasta unos S/ 6.381 con una tasa anual de 5%, alrededor de S/ 6.691 con una rentabilidad de 6% y aproximadamente S/ 7.013 si el depósito rindiera 7% anual. En este último escenario, la ganancia superaría los S/ 2.000 únicamente por mantener el dinero invertido durante cinco años.

Para quienes reciben gratificaciones de S/ 10.000, el efecto también es considerable. Con una tasa de 5%, el capital ascendería a cerca de S/ 12.763; con 6%, alcanzaría alrededor de S/ 13.382; y con una rentabilidad de 7% llegaría aproximadamente a S/ 14.026. En consecuencia, la ganancia acumulada podría ubicarse entre S/ 2.700 y más de S/ 4.000, dependiendo de la tasa obtenida.

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Comparar las tasas puede marcar una diferencia

Las tasas de interés ofrecidas por los depósitos a plazo fijo no son iguales en todas las entidades financieras. Actualmente, es posible encontrar rendimientos que van aproximadamente desde 4% hasta cerca de 7% anual en soles, según el monto, el plazo contratado y la institución elegida. En general, las cajas municipales y financieras suelen ofrecer tasas más elevadas para captar depósitos, mientras que los bancos tradicionales pagan rendimientos menores, aunque cuentan con una amplia cobertura y otros servicios.

Los cálculos anteriores corresponden a escenarios referenciales en los que se asume que la tasa permanece constante durante todo el período y que los intereses se capitalizan en cada renovación. En la práctica, la rentabilidad puede variar con el tiempo debido a factores como la política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú, la competencia entre entidades financieras y las condiciones del mercado, por lo que renovar un depósito no garantiza conservar la misma tasa durante cinco años.

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Invertir la gratificación durante varios años puede generar un crecimiento considerable del capital frente a mantener ese dinero sin obtener rendimientos. Foto: BBC

Antes de elegir dónde colocar la gratificación, resulta conveniente revisar las tasas disponibles mediante los comparadores oficiales de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). También es recomendable confirmar que la entidad esté supervisada y afiliada al Fondo de Seguro de Depósitos, ya que ello proporciona una protección adicional para los ahorros en caso de dificultades financieras de la institución.

¿Conviene invertir toda la gratificación?

No necesariamente. Claudia Sícoli, directora de la carrera de Economía y Negocios Internacionales de la UPC, señala a Infobae Perú que antes de pensar en obtener rentabilidad, es importante fortalecer la situación financiera personal. “Dado que se trata de un fondo adicional al ingreso mensual, se recomienda destinar el mayor porcentaje (entre 70% y 90%) al pago de deudas, destinando el resto a la creación de un fondo de emergencia. Las decisiones de inversión son recomendables una vez que se hayan cancelado las deudas, considerando que siempre tienen asociado un nivel de riesgo”.

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La especialista también sostiene que, en un contexto de transición gubernamental, lo más conveniente es reducir las obligaciones financieras más costosas y conservar cierto nivel de liquidez. “Se recomienda liquidar las deudas que generen mayores intereses, tales como las generadas por tarjetas de crédito, manteniendo un monto líquido como respaldo para los primeros meses de un nuevo gobierno”.

Alternativas para quienes buscan mayores rendimientos

Según Sícoli, la elección de una inversión depende del perfil de riesgo de cada persona. Quienes están dispuestos a asumir mayores fluctuaciones podrían evaluar acciones vinculadas a sectores como minería, tecnología o agroindustria. En cambio, los inversionistas más conservadores pueden optar por fondos de inversión que combinan acciones y bonos para equilibrar riesgo y rentabilidad.

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Todo lo que debes saber de la gratificación laboral 2025 | Ministerio de Trabajo / YouTube

Respecto al comportamiento del tipo de cambio, la economista considera que no se esperan variaciones importantes en el corto plazo, salvo que ocurran acontecimientos extraordinarios. “Mantendría la gratificación en la moneda en la que se recibe, a menos que se cuente con deudas en otra denominación”.

Asimismo, explica que los depósitos a plazo fijo presentan un riesgo muy bajo, aunque ofrecen retornos limitados. Los bonos también son instrumentos conservadores, con rendimientos que suelen ubicarse entre 2,5% y 3,4%. En el caso de los fondos mutuos, la rentabilidad depende de la composición de cada portafolio, ya que existen opciones de deuda, fondos flexibles y fondos de acciones con niveles de riesgo muy distintos.

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Finalmente, Sícoli destaca que los aportes voluntarios sin fin previsional en las AFP pueden convertirse en una alternativa atractiva para quienes buscan invertir con un horizonte de mediano o largo plazo. “El monto invertido en aportes voluntarios sin fin previsional permite obtener este nivel de rendimiento, superior en muchos casos a otros instrumentos financieros, dando la opción de libre disponibilidad al usuario. Es una alternativa muy atractiva y es una opción interesante para invertir”.