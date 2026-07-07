Calculadora de gratificación 2026: ¿Cuánto recibirás según tu sueldo?

El incumplimiento del pago puede generar multas e intereses para el empleador (Infobae/Paula Elizalde)

La gratificación de julio 2026 volverá a convertirse en uno de los depósitos más esperados por los trabajadores en Perú, porque implica un ingreso adicional que, en muchos casos, ayuda a cubrir gastos de mitad de año, ordenar deudas o reforzar el ahorro familiar.

Se trata de un beneficio social regulado por la Ley N.° 27735, que establece la obligación de las empresas de pagar dos gratificaciones al año (julio y diciembre). En el caso de Fiestas Patrias, el abono corresponde al equivalente de una remuneración mensual para quienes completaron el semestre, con reglas de proporcionalidad para quienes trabajaron menos tiempo.

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Los destinatarios de este depósito son los trabajadores del sector privado contratados bajo el régimen laboral de la actividad privada (DL 728). También están incluidos quienes hayan laborado al menos un mes entre enero y junio de 2026 en planilla y bajo relación de dependencia. El derecho alcanza a personas con contrato a plazo indefinido, sujeto a modalidad o a plazo fijo, así como a quienes trabajan a tiempo completo o parcial, siempre que el vínculo laboral esté vigente al 30 de junio de 2026.

Las empresas tienen plazo hasta el 15 de julio para depositar la gratificación (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, hay regímenes donde la gratificación no se aplica bajo las mismas normas o se reemplaza por otros mecanismos. En esa lista figuran funcionarios públicos de los regímenes 728, 276, CAS u otros especiales (salvo disposiciones extraordinarias), trabajadores del hogar (con reglas específicas), practicantes o pasantes, independientes por recibos por honorarios, personal con locación de servicios y trabajadores de microempresa inscritos en el régimen especial.

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¿Cómo calcular cuánto recibirás según tu sueldo?

El cálculo parte de una regla central: el monto equivale a un salario mensual íntegro si se trabajó el semestre completo previo al pago. Para quienes no cumplieron los seis meses, corresponde un abono proporcional al tiempo efectivamente laborado.

El primer paso es identificar el ingreso computable: se toma como base la cantidad habitual al 30 de junio de 2026. Si el trabajador percibe comisiones, incentivos o pagos variables, el método considera un promedio de esos conceptos.

Luego se determina el tiempo trabajado. Si la persona tiene menos de seis meses en la empresa, la fórmula es clara: dividir la paga mensual entre seis y multiplicar el resultado por los meses laborados en el semestre enero-junio 2026.

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La gratificación completa es, en esencia, un beneficio laboral: un derecho del trabajador y, al mismo tiempo, una obligación de pago para el empleador (Andina).

A ese monto se suma la bonificación extraordinaria prevista en la Ley N.° 30334: un 9% del sueldo por la exoneración del descuento a EsSalud (o 6,75% para quienes tienen EPS). Esa bonificación se agrega al pago de la gratificación.

Un ejemplo ayuda a visualizarlo: con un sueldo mensual de S/2.000, seis meses completos y aseguramiento en Essalud, la remuneración base sería S/ 2.000 y la bonificación, S/180, con un total de S/2.180. Si el vínculo empezó en marzo y solo se trabajaron cuatro meses, la proporcionalidad sería (2.000/ 6) x 4 = S/1.333,33; la bonificación del 9 % sería S/120 y el total, S/1.453,33.

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Fecha límite del depósito y conceptos que no entran en la base

Por ley, la gratificación de julio 2026 debe depositarse hasta el 15 de julio. El incumplimiento genera la obligación de pagar intereses y puede derivar en sanciones administrativas para la empresa.

En el cálculo no se consideran conceptos como horas extras, utilidades, gratificaciones extraordinarias, asignaciones familiares o viáticos. La base se concentra en ingresos fijos habituales y comisiones sujetas a descuentos de ley.