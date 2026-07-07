Qué hacer con la gratificación de julio 2026: ¿Ahorrar, invertir o pagar deudas?

Invertir la gratificación durante varios años puede generar un crecimiento considerable del capital frente a mantener ese dinero sin obtener rendimientos. Foto: BBC

La gratificación de julio que recibirán los trabajadores del régimen privado en Perú hasta el 15 de julio de 2026 puede superar el sueldo neto mensual por la bonificación extraordinaria asociada a EsSalud o a la EPS, y la principal recomendación es usarla para ordenar las finanzas personales antes de asumir riesgos de inversión.

La economista Claudia Sícoli, directora de la Carrera de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas planteó en declaraciones para Infobae Perú que entre el 70% y 90% de ese ingreso adicional debería dirigirse al pago de deudas y que el resto conviene reservarlo para construir un fondo de emergencia.

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La especialista sostuvo que la gratificación, por tratarse de un ingreso extraordinario, no debería destinarse primero a inversiones si la persona todavía arrastra obligaciones financieras. Su criterio es que el saneamiento financiero personal debe preceder a cualquier decisión orientada a obtener rentabilidad.

Sícoli explicó al medio que no todas las deudas exigen la misma urgencia y que las primeras en liquidarse deberían ser las que cobran intereses más altos, como las de tarjetas de crédito. También recomendó conservar una parte del dinero en efectivo o disponible como respaldo para los primeros meses de un nuevo gobierno.

Como el empleador no realiza el aporte a EsSalud sobre la gratificación, el trabajador recibe una bonificación extraordinaria equivalente al 9% de este beneficio. Foto: Aaron Amat

Su consejo apunta a reducir el costo financiero inmediato y, al mismo tiempo, preservar margen de maniobra frente a un escenario político y económico en evaluación. Esa combinación, según planteó, ofrece más protección que comprometer todo el monto en productos de inversión desde el inicio.

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Sobre el tipo de cambio, la economista indicó que no observa señales de una variación importante en el corto plazo. Su recomendación es mantener la gratificación en la misma moneda en la que se recibe, salvo que la persona tenga deudas en otra denominación.

La especialista señaló: "No se espera que haya un cambio de esta tendencia, a menos que se registren eventos o shocks inesperados. Mantendría la gratificación en la moneda en la que se recibe, a menos que se cuente con deudas en otra denominación".

Opciones de inversión cambian según el riesgo

Para quienes ya cancelaron sus deudas, Sícoli señaló que la elección de una inversión depende del nivel de riesgo que cada persona esté dispuesta a asumir. Mencionó que quienes buscan mayores rendimientos pueden evaluar acciones de los sectores minero, tecnológico y agroindustrial.

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En el extremo más conservador, dijo que los fondos de inversión que combinan acciones y bonos permiten reducir la exposición al riesgo. También diferenció esa alternativa de otras opciones de menor volatilidad y retorno más acotado.

En el caso de los depósitos a plazo fijo, explicó que el riesgo es prácticamente nulo, aunque la ganancia también es limitada. Sobre los bonos, precisó que ofrecen una rentabilidad aproximada de entre el 2,5% y 3,4%, un nivel que puede quedar cerca o incluso por debajo de la inflación acumulada.

Sícoli añadió que los fondos mutuos ofrecen alternativas distintas según el perfil del inversionista. También mencionó los aportes voluntarios sin fin previsional en las AFP como una posibilidad atractiva para quienes tienen un horizonte de mediano y largo plazo.

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Sícoli dijo: “Es una alternativa muy atractiva y es una opción interesante para invertir".

La gratificación también puede servir para cubrir parte de la cuota inicial de un inmueble, aunque Sícoli consideró que no sería el mejor momento para asumir un compromiso financiero de largo plazo. Su recomendación es esperar unos meses antes de iniciar un préstamo hipotecario.