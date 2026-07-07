Perú

Qué hacer con la gratificación de julio 2026: ¿Ahorrar, invertir o pagar deudas?

Economista considera que la prioridad al momento de dirigir fondos de la gratificación debería ser el cumplimiento de obligaciones financieras

Guardar
Google icon
Invertir la gratificación durante varios años puede generar un crecimiento considerable del capital frente a mantener ese dinero sin obtener rendimientos.
Invertir la gratificación durante varios años puede generar un crecimiento considerable del capital frente a mantener ese dinero sin obtener rendimientos. Foto: BBC

La gratificación de julio que recibirán los trabajadores del régimen privado en Perú hasta el 15 de julio de 2026 puede superar el sueldo neto mensual por la bonificación extraordinaria asociada a EsSalud o a la EPS, y la principal recomendación es usarla para ordenar las finanzas personales antes de asumir riesgos de inversión.

La economista Claudia Sícoli, directora de la Carrera de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas planteó en declaraciones para Infobae Perú que entre el 70% y 90% de ese ingreso adicional debería dirigirse al pago de deudas y que el resto conviene reservarlo para construir un fondo de emergencia.

PUBLICIDAD

La especialista sostuvo que la gratificación, por tratarse de un ingreso extraordinario, no debería destinarse primero a inversiones si la persona todavía arrastra obligaciones financieras. Su criterio es que el saneamiento financiero personal debe preceder a cualquier decisión orientada a obtener rentabilidad.

Sícoli explicó al medio que no todas las deudas exigen la misma urgencia y que las primeras en liquidarse deberían ser las que cobran intereses más altos, como las de tarjetas de crédito. También recomendó conservar una parte del dinero en efectivo o disponible como respaldo para los primeros meses de un nuevo gobierno.

Como el empleador no realiza el aporte a EsSalud sobre la gratificación, el trabajador recibe una bonificación extraordinaria equivalente al 9% de este beneficio.
Como el empleador no realiza el aporte a EsSalud sobre la gratificación, el trabajador recibe una bonificación extraordinaria equivalente al 9% de este beneficio. Foto: Aaron Amat

Su consejo apunta a reducir el costo financiero inmediato y, al mismo tiempo, preservar margen de maniobra frente a un escenario político y económico en evaluación. Esa combinación, según planteó, ofrece más protección que comprometer todo el monto en productos de inversión desde el inicio.

PUBLICIDAD

Sobre el tipo de cambio, la economista indicó que no observa señales de una variación importante en el corto plazo. Su recomendación es mantener la gratificación en la misma moneda en la que se recibe, salvo que la persona tenga deudas en otra denominación.

La especialista señaló: "No se espera que haya un cambio de esta tendencia, a menos que se registren eventos o shocks inesperados. Mantendría la gratificación en la moneda en la que se recibe, a menos que se cuente con deudas en otra denominación".

Opciones de inversión cambian según el riesgo

Para quienes ya cancelaron sus deudas, Sícoli señaló que la elección de una inversión depende del nivel de riesgo que cada persona esté dispuesta a asumir. Mencionó que quienes buscan mayores rendimientos pueden evaluar acciones de los sectores minero, tecnológico y agroindustrial.

Gratificación de diciembre 2025: fecha de pago, sanciones y claves sobre la última bonificación laboral
Gratificación de diciembre 2025: fecha de pago, sanciones y claves sobre la última bonificación laboral| Andina

En el extremo más conservador, dijo que los fondos de inversión que combinan acciones y bonos permiten reducir la exposición al riesgo. También diferenció esa alternativa de otras opciones de menor volatilidad y retorno más acotado.

En el caso de los depósitos a plazo fijo, explicó que el riesgo es prácticamente nulo, aunque la ganancia también es limitada. Sobre los bonos, precisó que ofrecen una rentabilidad aproximada de entre el 2,5% y 3,4%, un nivel que puede quedar cerca o incluso por debajo de la inflación acumulada.

Sícoli añadió que los fondos mutuos ofrecen alternativas distintas según el perfil del inversionista. También mencionó los aportes voluntarios sin fin previsional en las AFP como una posibilidad atractiva para quienes tienen un horizonte de mediano y largo plazo.

Sícoli dijo: “Es una alternativa muy atractiva y es una opción interesante para invertir".

La gratificación también puede servir para cubrir parte de la cuota inicial de un inmueble, aunque Sícoli consideró que no sería el mejor momento para asumir un compromiso financiero de largo plazo. Su recomendación es esperar unos meses antes de iniciar un préstamo hipotecario.

Temas Relacionados

Gratificacion 2026peru-economia

Más Noticias

Dónde ver Universitario vs Millonarios: canal TV confirmado del amistoso en el Monumental

Los ‘cremas’ recibirán al cuadro colombiano este sábado 11 de julio en el estadio Monumental y se conoció qué señal transmitirá el esperado cotejo

Dónde ver Universitario vs Millonarios: canal TV confirmado del amistoso en el Monumental

Se reveló que Felipe Vizeu se va de Sporting Cristal tras anuncio del fichaje de Michael Hoyos

El delantero, quien posee varias nacionalidades, se incorporó a La Florida tras su paso por Newell’s Old Boys. Su llegada determinó la salida del brasileño para liberar un cupo de extranjero

Se reveló que Felipe Vizeu se va de Sporting Cristal tras anuncio del fichaje de Michael Hoyos

Destinos emergentes ganan terreno en Fiestas Patrias y expanden el impacto económico del turismo: ¿Cuáles son?

Una mayor planificación de los viajes, el crecimiento del transporte terrestre y el interés por experiencias diferentes impulsan una distribución más amplia del gasto turístico durante la temporada de Fiestas Patrias

Destinos emergentes ganan terreno en Fiestas Patrias y expanden el impacto económico del turismo: ¿Cuáles son?

Janet Barboza cuestiona a INPE y parroquia de Surco por pruebas de Jefferson Farfán sobre servicio comunitario de Magaly Medina

La conductora de ‘América Hoy’ cuestionó el actuar de las autoridades ante las evidencias del exfutbolista

Janet Barboza cuestiona a INPE y parroquia de Surco por pruebas de Jefferson Farfán sobre servicio comunitario de Magaly Medina

Carla Robbiano, candidata a Magdalena y esposa del alcalde Francis Allison, responde a sus críticos: “Los cargos los elige el voto popular”

La aspirante de Avanza País rechaza que su campaña esté ligada a Francis Allison y afirma que el cargo se define en las urnas, tras los cuestionamientos planteados por Rafael López Aliaga

Carla Robbiano, candidata a Magdalena y esposa del alcalde Francis Allison, responde a sus críticos: “Los cargos los elige el voto popular”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Midagri demanda a Marco Vinelli, jefe de transferencia de Keiko Fujimori, y le exige S/340 mil de indemnización

Midagri demanda a Marco Vinelli, jefe de transferencia de Keiko Fujimori, y le exige S/340 mil de indemnización

Presidente Balcázar responde por sus viajes al interior del país: “Ha sido transparente y para ejecutar obras de importancia”

Sentencias por violencia familiar y amenazas de muerte: estos son los diputados de Juntos por el Perú que llegan al Congreso

Roberto Sánchez niega compra de cartera Louis Vuitton y denunciaría a conductores de TV por “reportaje difamador”

José María Balcázar revela que ya felicitó en privado a Keiko Fujimori: “No hay ningún tipo de omisión”

ENTRETENIMIENTO

Janet Barboza cuestiona a INPE y parroquia de Surco por pruebas de Jefferson Farfán sobre servicio comunitario de Magaly Medina

Janet Barboza cuestiona a INPE y parroquia de Surco por pruebas de Jefferson Farfán sobre servicio comunitario de Magaly Medina

Magaly Medina deja abierta la invitación a su podcast a Alejandra Baigorria y afirma que no tiene nada en su contra: “No fui yo quien le faltó el respeto”

Magaly Medina desmiente a Jefferson Farfán: se luce en parroquia y muestra cuál es su servicio comunitario

Magaly Medina anuncia acciones legales contra Jefferson Farfán tras difusión de video: “Es difamante y mentiroso, hecho por novatos”

Jefferson Farfán arremete contra Magaly Medina tras exponer pruebas: “¿Ahora también me vas a querellar?"

DEPORTES

Se reveló que Felipe Vizeu se va de Sporting Cristal tras anuncio del fichaje de Michael Hoyos

Se reveló que Felipe Vizeu se va de Sporting Cristal tras anuncio del fichaje de Michael Hoyos

Se reveló que Renzo Garcés se perderá las primeras fechas del Torneo Clausura 2026 por inesperado motivo: “Alianza Lima busca refuerzos”

Conor McGregor vs Max Holloway 2: día, hora y canal TV del combate histórico por la UFC 329

Tamara Galdós, la opuesta que brilló con Perú en Copa del Pacífico de vóley, se ilusiona con el Mundial: “Llegar lo más alto posible”

Sporting Cristal confirmó el fichaje de Michael Hoyos con fuerte indirecta a Universitario: “Una carta que sí viene al Perú”