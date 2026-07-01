Brigada Pet: Municipalidad de Lima ofrecerá atención veterinaria gratis para mascotas este 7 de julio

Los vecinos del Cercado de Lima podrán acceder a una jornada gratuita de atención veterinaria para sus mascotas gracias a una nueva campaña organizada por la Municipalidad de Lima. La actividad estará a cargo de la Brigada Pet y busca promover el bienestar animal, así como la tenencia responsable de perros y gatos.
El evento se realizará el próximo martes 7 de julio, con el objetivo de que especialistas brindarán diversos servicios preventivos para las mascotas sin costo para los asistentes.
¿Dónde y a qué hora será la campaña de la Brigada Pet?
La jornada se desarrollará entre las 9:00 a. m. y las 12:00 m. en la Casa Municipal Vecinal N.° 1. La Municipalidad de Lima (MML) invitó a los vecinos a participar de esta actividad y acudir con sus mascotas para que reciban atención veterinaria preventiva.
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La iniciativa forma parte de las acciones municipales orientadas a fomentar el cuidado responsable de los animales de compañía. Bajo el lema “Porque ellos también son parte de la familia”, la comuna busca acercar servicios veterinarios a la comunidad y promover prácticas que contribuyan a la salud y bienestar de perros y gatos.
Servicios gratuitos para mascotas
Durante la campaña, los asistentes podrán acceder a los siguientes servicios sin costo:
- Consultas médico-veterinarias.
- Desparasitación interna y externa.
- Charla y consejería sobre tenencia responsable de mascotas.
- Orientación para el registro de canes y felinos.
La Municipalidad de Lima señaló que estas acciones buscan fortalecer la prevención de enfermedades en animales de compañía y brindar información útil a los propietarios sobre los cuidados que requieren sus mascotas.
Bienestar y tenencia responsable
Además de la atención veterinaria, la campaña contempla actividades informativas dirigidas a los dueños de mascotas para reforzar la importancia de la tenencia responsable. Entre los temas que se abordarán figuran los cuidados preventivos, la desparasitación periódica y la necesidad de mantener actualizada la información de perros y gatos mediante su registro.
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Con esta nueva jornada de la Brigada Pet, la Municipalidad de Lima continúa impulsando campañas de salud animal en distintos sectores de la capital, acercando servicios gratuitos a la ciudadanía y promoviendo una convivencia responsable entre las familias y sus mascotas.
Censo nacional de mascotas
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) realizó por primera vez un censo nacional de mascotas al incorporar la tenencia de animales domésticos en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2025. El registro oficial contabilizó 17 millones 263 mil mascotas en los hogares peruanos, de las cuales el 56,5 % son perros y el 36,2 % gatos. El porcentaje restante corresponde a otras especies, como conejos, aves y peces. Además, el estudio determinó que el 64 % de las familias peruanas convive con al menos una mascota.
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La encuesta también reveló que el gasto destinado a la alimentación y cuidado de los animales de compañía representa el 5,2 % del presupuesto familiar, con un promedio mensual per cápita de S/ 51,2. Asimismo, identificó diferencias en las razones para tener mascotas: mientras que en las zonas urbanas predominan el afecto y la compañía, en las áreas rurales prevalecen funciones como la protección del hogar o el control de plagas.
La incorporación de esta información a las estadísticas oficiales refleja la creciente importancia de las mascotas en los hogares peruanos y el impacto económico del sector. Según las estimaciones de 2025, el mercado de productos y servicios para animales de compañía mueve cerca de S/ 1.000 millones, impulsando la expansión de servicios veterinarios, alimentos especializados, accesorios y nuevas marcas, además de fomentar una mayor cultura de tenencia responsable y bienestar animal.
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