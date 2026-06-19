¿Cómo conseguir la nueva moneda de S/1 del BCRP, sin esperar que te ‘toque’ de ‘vuelto’? Su precio

Así se ve la nueva moneda del BCRP, de circulación masiva. Se puede comprar en la tienda virtual del banco. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Hay una nueva de S/1 en circulación. El 18 de junio el Banco Central de Reserva ha lanzado la moneda de S/1 alusiva a la cultura Recuay, como parte de la serie numismática “Cerámica Precolombina Peruana”.

Esta es la quinta moneda en esta serie de 11 monedas anunciadas y lleva la imagen del cerámico Mujer Recuay. Esta moneda presenta a un personaje femenino con una indumentaria particular de la cultura, quien sostiene con sus manos un vaso ceremonial. En la moneda, destaca el gesto de la figura, como si fuera una sonrisa.

Si una persona está interesada en obtener la pieza, no solo puede esperar a que le llegue como parte de vuelto o intercambio monetario del día a día, sino que también puede comprar la moneda en su estuche. La tienda virtual del BCRP (en este link) permite comprar un paquete de 10 estuches por S/20; es decir, S/2 por la moneda de S/1 con su estuche.

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La moneda de un sol tiene la imagen de una pieza de cerámica de la cultura Recuay. - Crédito BCRP

La nueva moneda del BCRP

El Banco Central de Reserva del Perú ha puesto una flamante moneda de un sol en circulación. Como se sabe, el directorio de este banco —en uso de las facultades que le son atribuidas en los artículos 42, 43 y 44 de su Ley Orgánica— ha dispuesto la emisión de una Serie Numismática denominada “Cerámica Precolombina Peruana”, que tiene por finalidad difundir, a través de un medio de pago de uso masivo, el valioso patrimonio cultural de nuestro país, así como incentivar la cultura numismática.

Así, dentro de esta serie ya habían sacado cuatro piezas y ahora la quinta ha sido puesta en circulación, a partir del jueves 18 de junio de 2026. Se trata de una moneda alusiva a la cultura Recuay. Las características de la moneda se detallan a continuación:

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Denominación: S/1,00

Aleación: Alpaca

Peso: 7,32g

Diámetro: 25,50mm

Canto: Estriado

Año de acuñación: 2026

Anverso: Escudo de Armas

Reverso: Imagen de ceramio alusivo a la cultura Recuay

Emisión: 10 millones de unidades.

El lanzamiento de una moneda conmemorativa por el Banco Central de Reserva del Perú. La moneda celebra el Bicentenario de las Relaciones Diplomáticas entre Perú y Estados Unidos, mostrando elementos representativos de ambos países.

Los detalles de la nueva moneda

En el anverso, en la parte central, se observa el Escudo de Armas del Perú rodeado de la leyenda “BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ”, el año de acuñación y un polígono inscrito de ocho lados que forma el filete de la moneda.

En el reverso, se observa al centro, la imagen de un ceramio, una botella en forma de mujer vestida con una rica indumentaria y decoración que indican su alto estatus y posición en la nobleza indígena.

En la parte superior se encuentra la frase “CULTURA RECUAY” y en la zona inferior la denominación en número y el nombre de la unidad monetaria. También se aprecia a la derecha, un diseño geométrico de líneas verticales y la marca de la Casa Nacional de Moneda y al lado izquierdo, la frase “CERÁMICA PRECOLOMBINA”.

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Así se ve la nueva moneda de circulación nacional del BCRP. - Crédito Captura de BCRP

Debe recordar que esta es la quinta moneda de la serie numismática “Cerámica precolombina peruana”. “Con esta colección, que consta de 11 monedas, se busca difundir, a través de un medio de pago de uso masivo, el valioso patrimonio cultural de nuestro país, así como incentivar la cultura numismática”, resaltó el BCRP. Las piezas que han salido hasta ahora son:

La moneda de S/1 alusiva al periodo formativo

La moneda de S/1 alusiva a la Cultura mochica

La moneda de S/1 alusiva a la Cultura Vicús

La moneda de S/1 alusiva a la Cultura Nazca

La moneda de S/1 alusiva a la Cultura Recuay.