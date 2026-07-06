Perú

Cyber Days 2026: qué tiendas, aerolíneas y marcas participan en las ofertas

El evento organizado por la Cámara de Comercio de Lima reúne a más de 30 empresas que participan en los descuentos desde este lunes 6 de julio

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Cyber Days 2026: empresas de tecnología, turismo y banca protagonizan la mayor feria digital del año| Foto: Canva
Cyber Days 2026: empresas de tecnología, turismo y banca protagonizan la mayor feria digital del año| Foto: Canva

Uno de los eventos de comercio electrónico más esperados del Perú, el Cyber Days 2026, reúne a más de treinta empresas líderes de diversos sectores, que ofrecen descuentos y promociones desde el 6 hasta el 8 de julio. De acuerdo con la información proporcionada por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), organizadora del evento, las ofertas abarcan más de doce categorías, entre ellas tecnología, hogar, moda, belleza, deportes y viajes.

Cyber Days 2026: estas son las marcas, tiendas y aerolíneas que participan en la jornada de descuentos
Cyber Days 2026: estas son las marcas, tiendas y aerolíneas que participan en la jornada de descuentos| Foto: Canva

Participación de empresas y marcas

La edición 2026 del Cyber Days destaca por la presencia de compañías representativas del sector eCommerce peruano. Entre las empresas participantes figuran Hiraoka, Vainsa Innova, La Curacao, EFE, Carsa, PC Factory, Juntoz.com y otros. Estas marcas han preparado promociones para los tres días que dura la campaña, con el objetivo de impulsar las ventas online y acercar productos a miles de consumidores en todo el país.

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En el sector de viajes y turismo, empresas como Perurail, Club Med, Sheraton Lima Hotel & Convention Center y Delfines Hotel & Convention Center se suman con ofertas en paquetes, reservas y traslados. Además, la lista de participantes incluye a Carestino, Decoplas, Sole, Vega, Forever 21, Renzo Costa y Magally Juro, quienes ofrecen descuentos en productos de moda, hogar y accesorios, según confirmó la CCL.

Cyber Days 2026: empresas de tecnología, turismo y banca protagonizan la mayor feria digital del año| Foto: Canva
Cyber Days 2026: empresas de tecnología, turismo y banca protagonizan la mayor feria digital del año| Foto: Canva

Sky y Star Perú han anunciado promociones diferenciales para esta edición. Sky presentó los Sky Days, con rebajas que alcanzan hasta el 45 % en boletos aéreos, mientras que Star Perú otorga descuentos de hasta el 50 % mediante código promocional. Estas aerolíneas buscan incentivar la demanda de viajes nacionales e internacionales en las fechas del evento.

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El sector bancario y financiero también tiene presencia a través de BBVA, Diners Club International y Mercado Libre, compañías que presentan beneficios adicionales para compras realizadas durante el Cyber Days.

La campaña incluye a marcas del sector retail como Footloose, Ferrand 1856, Porta, Primax y Ligo, ampliando así la variedad de productos y servicios disponibles para los compradores.

Recomendaciones

  • Verifica la autenticidad de los sitios web: Revisa que la página donde realices tus compras pertenezca a la empresa oficial, observando que la URL inicie con “https://” y cuente con un candado de seguridad. Evita acceder a enlaces enviados por correos o mensajes no solicitados, pues pueden redirigirte a sitios fraudulentos.
  • Utiliza métodos de pago seguros; Opta por medios de pago reconocidos, como tarjetas de crédito o débito de bancos establecidos, billeteras virtuales o plataformas autorizadas. Si es posible, activa la autenticación en dos pasos y revisa los movimientos de tu cuenta tras cada transacción.
  • Compara precios y condiciones: Consulta varias tiendas antes de concretar una compra. Revisa los términos de envío, tiempo de entrega, garantías y políticas de cambio o devolución para evitar sorpresas posteriores. Las condiciones deben estar claramente informadas en el portal de la empresa.
  • Conserva los comprobantes: Guarda capturas de pantalla o correos de confirmación de la compra, así como los comprobantes de pago. Estos documentos serán útiles ante cualquier reclamo o consulta.
  • Protege tus datos: No compartas información sensible como contraseñas o códigos de verificación a través de canales no oficiales. Asegúrate de no registrar datos en computadoras públicas o redes Wi-Fi abiertas.

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