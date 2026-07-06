Asesinan a balazos a excandidato a la alcaldía de Ventanilla: piden justicia para Noé ‘Chicho’ Elescano

El distrito de Ventanilla, en Callao, permanece en estado de conmoción tras el asesinato a balazos de Noé ‘Chicho’ Elescano, excandidato a la alcaldía local, cuyo cuerpo fue hallado en un descampado. La noticia ha generado un fuerte clamor por justicia entre familiares, amigos y vecinos, quienes recuerdan a Elescano como un líder social y empresario comprometido con su comunidad.

El cuerpo de Noé Elescano fue encontrado con múltiples impactos de bala en un terreno alejado de su domicilio, cerca del penal de Ancón I. Su camioneta fue hallada próxima al lugar del crimen, con el motor aún encendido, lo que ha generado interrogantes sobre las circunstancias del homicidio.

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Peritos de Criminalística recolectaron evidencias en la escena, mientras especialistas analizan balística y registros que puedan conducir a los responsables. Hasta el momento, el caso permanece sin esclarecimiento, mientras la familia y la comunidad exigen resultados en la investigación.

Asesinan a balazos a excandidato en Ventanilla: piden justicia para Noé ‘Chicho’ Elescano| Domingo Al Día

“La muerte de Chicho no va a quedar impune. Esa muerte va a tener que sancionarse y tendrán que tener las penas todos los culpables que están metidos en este asunto”, afirmó su amigo. .

Trayectoria política y su trabajo social en Ventanilla

Noé Elescano era conocido por su activa participación en el sector inmobiliario y el movimiento vecinal. En 2022, postuló a la alcaldía de Ventanilla por el partido Somos Callao. Durante su campaña, visitó asentamientos humanos, dialogó con los vecinos y entregó ayuda, convencido de que el contacto directo permitía conocer las verdaderas necesidades del lugar.

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A pesar de no ocupar cargos públicos, Elescano mantenía una intensa labor de apoyo social. Vecinos y allegados recuerdan que organizaba entregas de víveres y alimentos, y encabezaba gestiones para dotar de servicios básicos a sectores postergados.

“Sin ser autoridad, tenía un gran gesto humano. Por eso que Chicho va a ser recordado acá, no merece lo que le ha pasado”, expresó Edgar Bagazo, uno de sus amigos cercanos.

Asesinan a balazos a excandidato en Ventanilla: piden justicia para Noé ‘Chicho’ Elescano| Domingo Al Día

Familiares y amigos piden justicia para excandidato

Amigos y familiares lo describen como un hombre alegre, solidario y dispuesto a ayudar sin esperar nada a cambio. “Era un líder, un gran ser humano y esos valores siempre los voy a tener presente. A mí me duele mucho en el alma su partida”, declaró Bagazo.

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La cercanía de Elescano con la comunidad iba más allá de la política. Sus redes sociales reflejaban su entusiasmo por motivar a los vecinos, ofrecer consejos y compartir momentos familiares.

El excandidato había culminado recientemente la sustentación de su tesis para convertirse en abogado, otro de sus sueños personales. Amigos y familiares destacan el esfuerzo constante que marcó su vida, así como la dedicación hacia su hija, con quien mantenía una estrecha relación.

Durante los últimos meses, Elescano había manifestado públicamente su preocupación por el incremento de la violencia y la inseguridad en Ventanilla. “Que Dios bendiga al pueblo de Ventanilla y sigamos unidos para poder mantenernos firmes ante esta ola de delincuencia”, sostuvo.

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El sepelio deNoé ‘Chicho’ Elescanoreunió a decenas de personas que, entre lágrimas, despidieron a quien consideran un referente.