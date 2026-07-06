Perú

Sedapal cortará el agua en tres distritos de Lima mañana 7 de julio: zonas afectadas y horarios

Las interrupciones se realizarán por empalmes en la red y mantenimiento de reservorios, con franjas que van de las 8:00 a.m. a las 11:55 p.m., según el cronograma difundido por Sedapal

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Sedapal anuncia cortes programados de agua en varios distritos de Lima este 21 de noviembre por mantenimiento en la red de distribución. Fotocomposición Infobae Perú
Sedapal anuncia cortes programados de agua en varios distritos de Lima este 7 de julio por mantenimiento en la red de distribución. Fotocomposición Infobae Perú

Una suspensión programada del servicio de agua potable afectará mañana, martes 7 de julio, a diversos distritos de Lima Metropolitana, según informó Sedapal, a través de diversos comunicados en su canal oficial de Facebook.

Las interrupciones se deben a trabajos de empalme de tuberías y limpieza de reservorios, y afectarán a zonas específicas de Miraflores, Comas y San Juan de Lurigancho. La empresa estatal detalló los horarios y sectores involucrados, permitiendo a los usuarios tomar previsiones ante la restricción temporal.

Miraflores

En el distrito de Miraflores, Sedapal programó la interrupción del suministro de agua potable desde las 12:00 m. hasta las 11:00 p.m. del martes 7 de julio. El motivo de la suspensión responde a la ejecución de empalmes y trabajos en la red de tuberías.

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Corte de agua en seis distritos de Lima, hoy 16 de octubre. (Fotocomposición Infobae Perú/ Andina)
Miraflores tendrá corte de agua potable de 12:00 m. a 11:00 p.m. en la urbanización Santa Cruz y el sector 50. (Fotocomposición Infobae Perú/ Andina)

Las áreas afectadas comprenden la Urbanización Santa Cruz, en el siguiente cuadrante:

  • Avenida Del Ejército
  • Avenida General Córdoba
  • Calle 8 de Octubre
  • Calle Jorge Polar
  • Malecón de la Marina

El corte involucrará al sector 50 de Miraflores. Sedapal recomendó a los residentes de estas zonas tomar precauciones y almacenar agua para cubrir necesidades básicas durante el periodo de la suspensión.

Comas

El distrito de Comas experimentará una interrupción por labores de limpieza de reservorios, con inicio a las 12:00 m. y restablecimiento previsto para las 8:00 p.m. del 7 de julio. Los trabajos afectarán dos sectores identificados como 338 y 340.

Las zonas incluidas en el corte, según la información de Sedapal, son:

  • Urbanización El Carabayllo
  • Urbanización La Hacienda
  • Urbanización El Parral
  • Urbanización San Eulogio
  • Urbanización Santa Isolina (incluyendo la III etapa)
  • Urbanización Santa Luzmila (incluyendo I y II etapa)
  • Urbanización Las Vegas

La medida busca garantizar el adecuado mantenimiento y funcionamiento de los sistemas de almacenamiento y distribución en Comas.

Una ama de casa junta en una olla un poco de agua a horas de un corte de agua programado por Sedapal en la capital peruana.
Una ama de casa junta en una olla un poco de agua a horas de un corte de agua programado por Sedapal en la capital peruana. (Andina)

San Juan de Lurigancho

En San Juan de Lurigancho, Sedapal anunció dos tipos de intervenciones: el empalme de tuberías y la limpieza de reservorios. Estas actividades incidirán en la continuidad del servicio en distintas urbanizaciones y sectores a lo largo del martes 7 de julio.

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Empalme de tubería: Urbanización Las Flores de Lima

La Urbanización Las Flores de Lima verá restringido el servicio desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., correspondiente al sector 406 de San Juan de Lurigancho.

Limpieza de reservorios: amplio impacto en urbanizaciones

La limpieza de reservorios afectará a una extensa lista de urbanizaciones y asociaciones, con corte desde las 8:00 a.m. y reposición a las 11:55 p.m. entre los sectores identificados como 400, 401, 402 y 404.

Las zonas comprendidas incluyen:

  • Urbanización El Club Huachipa
  • Asentamiento Humano Alta Paloma
  • Asentamiento Humano Las Riberas de Huachipa
  • Asociación Pro Vivienda Villa Santa Rosa de Huachipa
  • Vizcachera
  • Asentamiento Humano Brisas de Huachipa
  • Urbanización Zárate I y II
  • Urb. Zárate Industrial
  • Urbanización Azcarrunz Bajo
  • Urbanización Chacarilla de Otero
  • APV El Carmelo
  • Conjunto Residencial Hacienda de Mangomarca
  • Los Regadores
  • Urbanización Popular Cooperativa de Vivienda Trabajadores APTL Ltda. 32
  • Cooperativa Vipol
  • Urbanización Mangomarca (Cooperativa IPSS, Media, Baja)
  • Cooperativa Tres Pirámides
  • Urbanización Residencial Las de Zárate
  • Asociación Nuevo Amanecer de Zárate
  • Asentamiento Humano Alto Horizonte
  • Asociación de Regadores Jicamarca Popular Jazmines
  • Asociación de Familiares Regadores Jicamarca
  • Asociación de Vivienda Valle del Mantaro
  • Asentamiento Humano Palomares Zona A
  • Urbanización Meahara
  • Asociación de Vivienda Residencial Mosha
  • Asentamiento Humano San Miguel de Mangomarca
  • Asentamiento Humano Los Jazmines de Mangomarca
  • Asociación Villa Mangomarca
  • Agrupación San Juan de Marcona
  • Asociación de Vivienda Virgen del Carmen
  • Urbanización Cahuide
  • Asociación de Familiares La Rinconada
  • Asentamiento Humano San Pablo de Mangomarca

Entre las zonas específicas, la Urbanización Zárate también aparece listada con impacto en los sectores 400, 401, 402 y 404, en el mismo horario de 8:00 a.m. a 11:55 p.m.

Corte de Agua - Lima- Sedapal - Perú - 9 de abril
El corte de agua programado para el 7 de julio afectará zonas específicas en varios distritos de Lima. Foto: Composición Infobae Perú

Información y recomendaciones

Sedapal, la empresa estatal de agua potable y alcantarillado de Lima, puso a disposición de los usuarios el número de Aquafono: (01) 317-8000, para consultas relacionadas con la suspensión del servicio. Es importante tener a mano el número de suministro al momento de realizar la llamada.

La empresa solicitó a los habitantes de las zonas mencionadas tomar previsiones ante la falta temporal de agua potable, almacenando el recurso necesario para cubrir necesidades básicas durante la jornada.

Para cualquier consulta, los usuarios pueden comunicarse con Sedapal al Aquafono: (01) 317-8000.

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