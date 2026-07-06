Sedapal cortará el agua en tres distritos de Lima mañana 7 de julio: zonas afectadas y horarios

Una suspensión programada del servicio de agua potable afectará mañana, martes 7 de julio, a diversos distritos de Lima Metropolitana, según informó Sedapal, a través de diversos comunicados en su canal oficial de Facebook.
Las interrupciones se deben a trabajos de empalme de tuberías y limpieza de reservorios, y afectarán a zonas específicas de Miraflores, Comas y San Juan de Lurigancho. La empresa estatal detalló los horarios y sectores involucrados, permitiendo a los usuarios tomar previsiones ante la restricción temporal.
Miraflores
En el distrito de Miraflores, Sedapal programó la interrupción del suministro de agua potable desde las 12:00 m. hasta las 11:00 p.m. del martes 7 de julio. El motivo de la suspensión responde a la ejecución de empalmes y trabajos en la red de tuberías.
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Las áreas afectadas comprenden la Urbanización Santa Cruz, en el siguiente cuadrante:
- Avenida Del Ejército
- Avenida General Córdoba
- Calle 8 de Octubre
- Calle Jorge Polar
- Malecón de la Marina
El corte involucrará al sector 50 de Miraflores. Sedapal recomendó a los residentes de estas zonas tomar precauciones y almacenar agua para cubrir necesidades básicas durante el periodo de la suspensión.
Comas
El distrito de Comas experimentará una interrupción por labores de limpieza de reservorios, con inicio a las 12:00 m. y restablecimiento previsto para las 8:00 p.m. del 7 de julio. Los trabajos afectarán dos sectores identificados como 338 y 340.
Las zonas incluidas en el corte, según la información de Sedapal, son:
- Urbanización El Carabayllo
- Urbanización La Hacienda
- Urbanización El Parral
- Urbanización San Eulogio
- Urbanización Santa Isolina (incluyendo la III etapa)
- Urbanización Santa Luzmila (incluyendo I y II etapa)
- Urbanización Las Vegas
La medida busca garantizar el adecuado mantenimiento y funcionamiento de los sistemas de almacenamiento y distribución en Comas.
San Juan de Lurigancho
En San Juan de Lurigancho, Sedapal anunció dos tipos de intervenciones: el empalme de tuberías y la limpieza de reservorios. Estas actividades incidirán en la continuidad del servicio en distintas urbanizaciones y sectores a lo largo del martes 7 de julio.
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Empalme de tubería: Urbanización Las Flores de Lima
La Urbanización Las Flores de Lima verá restringido el servicio desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., correspondiente al sector 406 de San Juan de Lurigancho.
Limpieza de reservorios: amplio impacto en urbanizaciones
La limpieza de reservorios afectará a una extensa lista de urbanizaciones y asociaciones, con corte desde las 8:00 a.m. y reposición a las 11:55 p.m. entre los sectores identificados como 400, 401, 402 y 404.
Las zonas comprendidas incluyen:
- Urbanización El Club Huachipa
- Asentamiento Humano Alta Paloma
- Asentamiento Humano Las Riberas de Huachipa
- Asociación Pro Vivienda Villa Santa Rosa de Huachipa
- Vizcachera
- Asentamiento Humano Brisas de Huachipa
- Urbanización Zárate I y II
- Urb. Zárate Industrial
- Urbanización Azcarrunz Bajo
- Urbanización Chacarilla de Otero
- APV El Carmelo
- Conjunto Residencial Hacienda de Mangomarca
- Los Regadores
- Urbanización Popular Cooperativa de Vivienda Trabajadores APTL Ltda. 32
- Cooperativa Vipol
- Urbanización Mangomarca (Cooperativa IPSS, Media, Baja)
- Cooperativa Tres Pirámides
- Urbanización Residencial Las de Zárate
- Asociación Nuevo Amanecer de Zárate
- Asentamiento Humano Alto Horizonte
- Asociación de Regadores Jicamarca Popular Jazmines
- Asociación de Familiares Regadores Jicamarca
- Asociación de Vivienda Valle del Mantaro
- Asentamiento Humano Palomares Zona A
- Urbanización Meahara
- Asociación de Vivienda Residencial Mosha
- Asentamiento Humano San Miguel de Mangomarca
- Asentamiento Humano Los Jazmines de Mangomarca
- Asociación Villa Mangomarca
- Agrupación San Juan de Marcona
- Asociación de Vivienda Virgen del Carmen
- Urbanización Cahuide
- Asociación de Familiares La Rinconada
- Asentamiento Humano San Pablo de Mangomarca
Entre las zonas específicas, la Urbanización Zárate también aparece listada con impacto en los sectores 400, 401, 402 y 404, en el mismo horario de 8:00 a.m. a 11:55 p.m.
Información y recomendaciones
Sedapal, la empresa estatal de agua potable y alcantarillado de Lima, puso a disposición de los usuarios el número de Aquafono: (01) 317-8000, para consultas relacionadas con la suspensión del servicio. Es importante tener a mano el número de suministro al momento de realizar la llamada.
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La empresa solicitó a los habitantes de las zonas mencionadas tomar previsiones ante la falta temporal de agua potable, almacenando el recurso necesario para cubrir necesidades básicas durante la jornada.
Para cualquier consulta, los usuarios pueden comunicarse con Sedapal al Aquafono: (01) 317-8000.
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