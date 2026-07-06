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Antonio Rizola se muestra optimista con el progreso de Perú: “Estamos más cerca del objetivo de lo que imaginaba”

El técnico de la selección peruana de vóley destacó la evolución del equipo en la Videna, aunque reconoció que aún queda camino por recorrer en el proceso

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Antonio Rizola, DT de la selección peruana de vóley: "Perú está más cerca del objetivo de lo que imaginaba". YouTube

La selección peruana de vóley continúa su preparación en la Videna con miras a los próximos desafíos oficiales de la temporada. El trabajo tras la Copa Latina ha dejado conclusiones positivas para el comando técnico, y Antonio Rizola se mostró optimista con la evolución del grupo en los últimos meses, aunque remarcó que el proceso aún no alcanza su punto ideal.

En entrevista con el programa ‘Saque y Punto’, el entrenador brasileño señaló que el equipo ha mostrado avances importantes, pero todavía tiene camino por recorrer para competir de manera sostenida al más alto nivel. “Estamos más cerca del objetivo de lo que yo imaginaba, pero igual estamos lejos”, afirmó, dejando claro que el progreso es real, pero no definitivo.

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Rizola explicó además que la conformación del plantel sigue abierta y será evaluada de forma constante en función del rendimiento y la condición física de las jugadoras. En ese sentido, precisó que algunas deportistas podrían no estar presentes en todos los torneos inmediatos, aunque sí ser consideradas para competencias posteriores dentro del calendario.

“Probablemente vamos a tener jugadoras que no van a estar en la Copa, pero pueden estar en el Sudamericano, porque no voy a definir las 14 de la Copa ya para el Sudamericano”, indicó el técnico, en referencia a la planificación entre la Copa Sudamericana de Vóley —que se disputará en Lima— y el Campeonato Sudamericano, torneo clave en el que Perú buscará uno de los cupos al Mundial absoluto.

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Antonio Rizola se muestra optimista con el progreso de Perú rumbo a los torneos oficiales.
Antonio Rizola se muestra optimista con el progreso de Perú rumbo a los torneos oficiales. Crédito: FPV

Gestión física del grupo y recuperación de jugadoras

El entrenador enfatizó que uno de los puntos centrales del proceso actual es la recuperación física del plantel, ya que varias jugadoras aún no se encuentran en su mejor condición. Por ello, el comando técnico viene manejando cuidadosamente las cargas de trabajo para evitar riesgos y asegurar una evolución progresiva.

“Vamos a tener más de un mes de entrenamiento, casi cuarenta días después de la Copa, y algunas jugadoras están en situaciones físicas no ideales y ahora estamos recuperándolas. Probablemente puede no haber tiempo para la Copa, pero para el clasificatorio al Mundial vamos a tener tiempo”, explicó Rizola.

En esa línea, aclaró que algunas deportistas podrían quedar al margen de la Copa Sudamericana en Lima debido a su estado físico, pero seguirán siendo consideradas para los torneos posteriores, especialmente el Sudamericano, que tendrá un valor determinante en la lucha por la clasificación mundialista.

La selección peruana de vóley se prepara arduamente en Videna.
La selección peruana de vóley se prepara arduamente en Videna con un grupo grande. Crédito: FPV

La recuperación de Aixa Vigil

Uno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la situación de Aixa Vigil, una de las figuras del equipo, quien viene recuperándose de una lesión sufrida durante la liga local. Rizola fue claro al señalar que no se acelerarán los tiempos de recuperación.

Aixa no está saltando. Hasta hoy no puede saltar por la lesión que sufrió durante la liga. Llegó aquí con una inflamación grande. Estamos trabajando con ella y yo tengo compromiso con ellas personalmente de no exigir de ellas lo que no pueden”, afirmó.

El técnico remarcó que la prioridad es el bienestar de las jugadoras y que ninguna decisión deportiva estará por encima de su estado físico. “Exijo de ellas lo que pueden darme. Mi voluntad no puede estar delante de la condición física de un atleta”, añadió.

Con este panorama, el comando técnico de la selección peruana mantiene una hoja de ruta clara: consolidar el equipo en la Copa Sudamericana en Lima, ajustar detalles en el periodo de trabajo posterior y llegar en mejores condiciones al Campeonato Sudamericano, donde se disputarán los cupos al Mundial absoluto.

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