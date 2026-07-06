La emotiva reacción de Jefferson Farfán al retiro de Neymar de Brasil tras eliminación del Mundial 2026: “Gracias por todo, ídolo”

La emotiva reacción de Jefferson Farfán al retiro de Neymar tras eliminación de Brasil del Mundial 2026.

La selección de Brasil vivió una de sus noches más duras al caer por 2-1 ante Noruega en los octavos de final del Mundial 2026. El doblete de Erling Haaland, quien alcanzó siete goles en el torneo y se ubicó entre los máximos artilleros, sentenció la eliminación brasileña en el MetLife Stadium de Nueva York. Este resultado marcó también el último partido de Neymar con la ‘verdeamarela’, quien arrastraba una lesión desde su paso por Santos y no llegó en plenitud física al certamen.

Durante la transmisión del partido, la reacción de Jefferson Farfán reflejó el sentir de miles de aficionados. En su relato en su cuenta de Instagram, la angustia era palpable: “Ay, Ancelotti, parece que te vas. Gol de Haaland, 1-0. ¡Vamos, Neymar! 82 minutos, casi 83. Brasil parece que queda fuera del Mundial”.

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Ya con la eliminación consumada, la ‘Foquita’ sintetizó el desenlace con una frase cargada de emoción: “Chau Brasil”, acompañada del emoji de llanto.

Al final de la contienda, el exfutbolista despidió al astro brasileño con afecto: “Gracias por todo, ídolo”, junto a un emoji de llanto.

La 'Foquita' habló del choque de la 'canarinha' ante Noruega y de la despedida de 'Ney'. (Video: Instagram Jefferson Farfán)

Aunque Neymar logró anotar un gol de penal en los minutos finales del partido, la diferencia ya era irremontable. El tanto, convertido en tiempo adicional, solo maquilló el marcador y puso fin a la travesía brasileña en el torneo. Erling Haaland, con su actuación, eclipsó cualquier intento de reacción brasileña y consolidó su estatus como uno de los protagonistas del certamen.

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La eliminación de Brasil no solo significó el cierre de un ciclo para varios jugadores, sino que también dejó interrogantes sobre el futuro de Carlo Ancelotti. El entrenador italiano había renovado su contrato con la CBF hasta 2030, pero la dura caída ante Noruega pone en duda su continuidad al frente del equipo.

La decepción de Carlo Ancelotti tras la eliminación de Brasil del Mundial 2026 a manos de Noruega. - créditos: REUTERS/Jeenah Moon

Neymar anunció su retiro de la selección de Brasil

El anuncio de Neymar llegó minutos después del pitazo final. Emocionado y con la voz entrecortada, declaró a Globo Esporte TV: “Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Empecé aquí, y la cierro aquí”. La referencia al MetLife Stadium no fue casual. Allí debutó con la selección absoluta en 2010 y, 16 años después, eligió el mismo escenario para despedirse.

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Durante su carrera internacional, el futbolista de 34 años disputó 130 partidos y marcó 80 goles, cifra que lo consagró como el máximo goleador histórico de Brasil, superando a Pelé. Además, repartió 58 asistencias y participó en cuatro Mundiales, aunque nunca logró levantar el trofeo. La medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y la Copa Confederaciones 2013 destacan entre sus logros más relevantes con la selección.

Mundial 2026 - Noruega 2 - Brasil 1

El camino de Brasil en el Mundial 2026

La participación de Brasil en el Mundial 2026 estuvo lejos de las expectativas. Y es que llegó a octavos de final tras superar una fase de grupos complicada, donde si bien debutó con un empate ante Marruecos, luego se recompuso con sendas victorias sorbe Haití y Escocia.

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En los dieciseisavos, la ‘canarinha’ se impuso con lo justo a Japón, dejando más dudas que esperanzas. Por ello, el choque ante Noruega representó un desafío mayúsculo, y la solidez del conjunto europeo, liderado por Haaland, terminó por sellar el destino brasileño.

Jugadores como Vinicius Jr. y Bruno Guimaraes fueron los más destacados, pese a que el funcionamiento colectivo no era el esperado y los resultados positivos eran conseguidos en base a lucha más que a un buen rendimiento.

El resultado ante Noruega no solo puso fin al sueño mundialista, sino que también igualó la peor campaña de Brasil en un Mundial desde Italia 1990. La generación encabezada por Neymar se despide sin poder cortar la sequía de títulos mundiales que ya suma 24 años.

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La incertidumbre rodea ahora al futuro de la selección brasileña, tanto en lo deportivo como en lo institucional. La continuidad de Carlo Ancelotti estaría bajo análisis y la necesidad de recambio es inminente. Brasil, cuna de talentos, deberá buscar nuevos líderes y reconstruir su proyecto para volver a pelear en la élite del fútbol mundial.