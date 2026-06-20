Continúan los problemas por el precio de los servicios de salud en Perú: enfermarse puede costar hasta el 10% del ingreso familiar

En Perú, enfrentar una enfermedad puede convertirse en un fuerte impacto económico para los hogares. De acuerdo con Pacífico Salud, un problema de salud puede representar hasta el 10% del ingreso mensual de una familia, debido principalmente al gasto de bolsillo que deben asumir quienes no tienen acceso a una cobertura privada.
La situación se refleja en los hábitos de atención médica de la población. Solo el 38% de personas busca atención profesional cuando presenta algún malestar, mientras que más del 55% recurre a la automedicación. Además, los seguros privados alcanzan únicamente a cerca del 4% de la población y solo el 7% de las familias cuenta con protección médica integral.
PUBLICIDAD
Acceso tardío y costos que afectan a los hogares
Para Gianfranco Salinas, gerente de Transformación de Pacífico Salud, la dificultad no se limita a la disponibilidad de seguros, sino también a la posibilidad de recibir atención a tiempo. “En un país donde la informalidad laboral bordea el 70%, perder horas en traslados o esperar entre 17 y 19 días por una cita tiene un costo real. La atención médica compite directamente con el ingreso diario”, explica.
La espera para acceder a una consulta y los gastos relacionados con la atención provocan que algunas enfermedades comunes no sean tratadas oportunamente. Problemas respiratorios, gastrointestinales o urinarios pueden agravarse cuando la búsqueda de ayuda médica se posterga, generando mayores costos posteriores.
PUBLICIDAD
La prevención gana relevancia frente al aumento de gastos médicos
Ante este escenario, la prevención empieza a ser considerada una estrategia para evitar desembolsos más altos. Salinas señaló que atender los síntomas en sus primeras etapas puede disminuir la necesidad de tratamientos más complejos y reducir el impacto financiero en las familias. “Estamos observando un cambio en la forma de decidir. La prevención empieza a entenderse como una forma de anticipar gastos mayores. Resolver un síntoma en etapas tempranas reduce el riesgo de tratamientos más complejos y costosos”, añade Salinas.
En paralelo, han surgido alternativas digitales de atención primaria que buscan facilitar el acceso mediante consultas remotas. Estas opciones permiten reducir tiempos de traslado y convierten la atención médica en un gasto más planificado dentro del presupuesto mensual.
PUBLICIDAD
Atención temprana como herramienta para reducir el impacto económico
Cuando los problemas de salud afectan directamente los ingresos familiares, recibir atención oportuna adquiere una dimensión económica además de médica. Evitar retrasos en una consulta puede ayudar a limitar complicaciones y controlar los gastos asociados a tratamientos posteriores.
“Si la primera consulta ocurre temprano, se reducen complicaciones y también el gasto posterior. La prevención no solo mejora la salud, también hace más eficiente el uso de los recursos del hogar”, concluye el Gerente de Transformación de Pacífico Salud.
Alto costo para la salud de los peruanos se debe en parte a ineficacia de EsSalud
El alto costo que enfrentan los peruanos al atenderse por problemas de salud también está relacionado con las dificultades de funcionamiento del sistema público, especialmente por las limitaciones de gestión en EsSalud. Diversos cuestionamientos apuntan a demoras prolongadas para obtener citas, falta de medicamentos y problemas administrativos que obligan a algunos asegurados a buscar atención en el sector privado y asumir pagos adicionales.
PUBLICIDAD
Especialistas señalan que el problema no estaría únicamente vinculado al nivel de recursos disponibles, sino a la forma en que estos son administrados. La fragmentación del sistema sanitario, la baja eficiencia operativa y las fallas en la organización de los servicios terminan trasladando parte del costo a las familias, que deben cubrir consultas, tratamientos o medicinas cuando la atención no llega de manera oportuna.
Más Noticias
Jr. Zepita: Auto termina dentro de restaurante tras brutal choque con otro vehículo
Una cámara de seguridad registró el momento en que dos taxis colisionaron en el Cercado de Lima
Alianza Lima presentó a su segundo fichaje para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: Cristina Cuba será su armadora tras dejar Regatas
La levantadora peruana competirá con María Alejandra Marín por el titularato en el vigente tricampeón del voleibol peruano
Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas máximas y mínimas
Conocida tradicionalmente como “Huamanga”, Ayacucho presenta un clima seco con fuertes vientos
Ignacio Buse afrontará una prueba de jerarquía en Mallorca: se medirá con Stéfanos Tsitsipás, ex Top 3, en primera ronda
El limeño se verá las caras con el ateniense en la hierba de la isla española por primera vez en el circuito. En su currículum figuran 12 títulos de alta envergadura y dos finales de Grand Slam que contrastan con su irregular presente
¿A qué hora juega Alemania vs Costa de Marfil HOY?: Horario en Perú del partido por el Grupo E del Mundial 2026
Los ‘teutones’ llegan a este partido tras golear 7-1 a Curazao. Mientras que los ‘elefantes’ vencieron 1-0 a Ecuador sobre el final. Conoce los horarios de este duelo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD