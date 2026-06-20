Continúan los problemas por el precio de los servicios de salud en Perú: enfermarse puede costar hasta el 10% del ingreso familiar

La respuesta de la población ante los problemas de salud muestra que solo el 38% busca atención médica, mientras más del 55% se automedica. Foto: difusión

En Perú, enfrentar una enfermedad puede convertirse en un fuerte impacto económico para los hogares. De acuerdo con Pacífico Salud, un problema de salud puede representar hasta el 10% del ingreso mensual de una familia, debido principalmente al gasto de bolsillo que deben asumir quienes no tienen acceso a una cobertura privada.

La situación se refleja en los hábitos de atención médica de la población. Solo el 38% de personas busca atención profesional cuando presenta algún malestar, mientras que más del 55% recurre a la automedicación. Además, los seguros privados alcanzan únicamente a cerca del 4% de la población y solo el 7% de las familias cuenta con protección médica integral.

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Acceso tardío y costos que afectan a los hogares

Para Gianfranco Salinas, gerente de Transformación de Pacífico Salud, la dificultad no se limita a la disponibilidad de seguros, sino también a la posibilidad de recibir atención a tiempo. “En un país donde la informalidad laboral bordea el 70%, perder horas en traslados o esperar entre 17 y 19 días por una cita tiene un costo real. La atención médica compite directamente con el ingreso diario”, explica.

La espera para acceder a una consulta y los gastos relacionados con la atención provocan que algunas enfermedades comunes no sean tratadas oportunamente. Problemas respiratorios, gastrointestinales o urinarios pueden agravarse cuando la búsqueda de ayuda médica se posterga, generando mayores costos posteriores.

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En un contexto de informalidad laboral cercana al 70%, el tiempo perdido en traslados o las esperas de 17 a 19 días para una cita generan un costo concreto, ya que la atención médica entra en competencia directa con el ingreso diario. Foto: difusión

La prevención gana relevancia frente al aumento de gastos médicos

Ante este escenario, la prevención empieza a ser considerada una estrategia para evitar desembolsos más altos. Salinas señaló que atender los síntomas en sus primeras etapas puede disminuir la necesidad de tratamientos más complejos y reducir el impacto financiero en las familias. “Estamos observando un cambio en la forma de decidir. La prevención empieza a entenderse como una forma de anticipar gastos mayores. Resolver un síntoma en etapas tempranas reduce el riesgo de tratamientos más complejos y costosos”, añade Salinas.

En paralelo, han surgido alternativas digitales de atención primaria que buscan facilitar el acceso mediante consultas remotas. Estas opciones permiten reducir tiempos de traslado y convierten la atención médica en un gasto más planificado dentro del presupuesto mensual.

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Atención temprana como herramienta para reducir el impacto económico

Cuando los problemas de salud afectan directamente los ingresos familiares, recibir atención oportuna adquiere una dimensión económica además de médica. Evitar retrasos en una consulta puede ayudar a limitar complicaciones y controlar los gastos asociados a tratamientos posteriores.

“Si la primera consulta ocurre temprano, se reducen complicaciones y también el gasto posterior. La prevención no solo mejora la salud, también hace más eficiente el uso de los recursos del hogar”, concluye el Gerente de Transformación de Pacífico Salud.

Cuando una enfermedad impacta los ingresos del hogar, la atención oportuna deja de ser solo un tema de salud y pasa a tener también un impacto económico. Foto: Mapfre

Alto costo para la salud de los peruanos se debe en parte a ineficacia de EsSalud

El alto costo que enfrentan los peruanos al atenderse por problemas de salud también está relacionado con las dificultades de funcionamiento del sistema público, especialmente por las limitaciones de gestión en EsSalud. Diversos cuestionamientos apuntan a demoras prolongadas para obtener citas, falta de medicamentos y problemas administrativos que obligan a algunos asegurados a buscar atención en el sector privado y asumir pagos adicionales.

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Especialistas señalan que el problema no estaría únicamente vinculado al nivel de recursos disponibles, sino a la forma en que estos son administrados. La fragmentación del sistema sanitario, la baja eficiencia operativa y las fallas en la organización de los servicios terminan trasladando parte del costo a las familias, que deben cubrir consultas, tratamientos o medicinas cuando la atención no llega de manera oportuna.