Una interrupción programada dejará sin luz a sectores de Lima y Callao este 7 y 8 de julio

Una interrupción programada del servicio eléctrico afectará múltiples distritos de Lima y Callao durante el martes 7 y miércoles 8 de julio, con cortes que pueden llegar hasta las 11 horas, informó Pluz Energía Perú.
La compañía atribuyó los cortes a trabajos de mantenimiento y mejora en la infraestructura eléctrica, con el objetivo de optimizar la calidad del servicio en la capital y el puerto, e instó a los usuarios a organizar el uso de energía durante los periodos previstos.
De acuerdo con Pluz Energía Perú, la suspensión temporal del suministro responde a la necesidad de realizar labores técnicas para asegurar la confiabilidad de la red eléctrica. Las zonas involucradas pertenecen a distritos con alta densidad poblacional y actividad comercial. La empresa reiteró la importancia de que los ciudadanos adopten medidas preventivas para evitar inconvenientes durante las horas de interrupción.
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Zonas y horarios
El martes 7 de julio, las siguientes áreas experimentarán cortes de suministro eléctrico:
Jesús María: Av. Arnaldo Márquez cdra 24, Av. Almagro cdras 3, 4, 5, Av. Estados Unidos cdra 9, Prolongación Quito cdras 24, 25, Parque Alberti cdras 1, 2, Jr. Caracas cdra 24, Jr. Los Patricios cdra 1.
Horario : 8.00 a. m. – 4.00 p. m.
Carabayllo: Urb. Torreblanca III Etapa mz 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 19.
Horario : 9.00 a. m. – 5.00 p. m.
San Martín de Porres: Proviv. Resd Las Begonias II mz A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K; Asoc. Prov. Res Los Nogales II Etapa mz H, I, J, K.
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Horario : 8.00 a. m. – 6.00 p. m.
San Juan de Lurigancho: A.H. Municipal N° 3 Zona A mz O, P, Q, S, T, V, W; A.H. Sargento 2do F. Lores mz B1, B2, B3, B4; A.H. De la Piniela mz C8, C9, C10, C11, C29; A.H. Villa Mercedes mz A, B, C, D, E, F, G, H.
Horario : 9.30 a. m. – 4.30 p. m.
Ventanilla: Proy Piloto Nuevo Pachacutec mz W, W1, W2, X, X1, Y, Z, Z1.
Horario : 9.30 a. m. – 6.30 p. m.
San Juan de Lurigancho: Prog. Ciudad Mcal. Cáceres mzs. A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C7, C8, D1, D2, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23, G5.
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Horario : 8.00 a. m. – 7.00 p. m.
Rímac: P.J. Los Ángeles Av. Las Mercedes cdras 1, 2, 3; Av. María Parado de Bellido cdra 1; Calle Condorcanqui cdras 4, 5, 6; Calle Faustino Sánchez Carrión cdras 1, 5; Calle Francisco de Zela cdras 2, 4, 5; Calle José Olaya cdras 4, 5, 6; Calle Los Andes cdras 1, 2; Calle Los Héroes cdras 5, 6; Calle Los Incas cdra 2; Calle Malecón José Gálvez cdra 5; Calle Mariano Melgar cdra 5; Calle Mateo Pumacahua cdras 4, 5; Calle Manuel Pardo cdra 7.
Horario : 8.30 a. m. – 5.30 p. m.
San Miguel: Av. Rafael Escardó cdra 5.
Horario : 9.00 a. m. – 6.00 p. m.
Independencia: P.J. San Camilo mz.A L-10, Calle José Martí.
Horario : 2.00 p. m. – 5.00 p. m.
Ancón: Asoc. Productores de Ancón mzs. 1 a 29, 33 a 45.
Horario : 9.00 a. m. – 4.00 p. m.
Pluz Energía Perú precisó que estas interrupciones no necesariamente afectarán a la totalidad de cada distrito, sino a sectores específicos dentro de las zonas mencionadas.
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Áreas afectadas el miércoles
El miércoles 8 de julio, los cortes programados alcanzarán los siguientes sectores de Lima y Callao:
Breña: Jr. Alto de la Luna cdras 6, 7; Jr. Aguarico cdras 12, 13, 14; Jr. Gral. Luis José Orbegoso cdras 6, 7, 8; Jr. Octavio Ortiz Arrieta cdra 1; Jr. Lastenia Larriva de Llona cdra 1; Jr. Loreto cdras 15, 16, 17; Parque Socabaya cdra 8; Jr. Pucallpa cdra 1; Jr. Restauración cdras 6, 7; Jr. Castrovirreyna cdras 7, 8, 9, 10; Urb. Nosciglia mzs. A, B, C, D, E, F; Jr. Napo cdra 12; Jr. Huancabamba cdras 12, 15; Jr. Dean Valdivia cdras 6, 7; Jr. Justa García Robledo cdra 1; Jr. Oxapampa cdra 4; Calle José María Kasperczak cdra 1.
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Horario : 8.00 a. m. – 6.00 p. m.
Carabayllo: Asoc. de Viv San Pedro Torre Blanca mz A, B, C, D, E, J, LL, Ñ; Asoc. Biohuerto Torreblanca mz D, E; Asoc. Agro Torreblanca mz A, B, C, D, E.
Horario : 9.00 a. m. – 6.00 p. m.
San Juan de Lurigancho: Asoc. Pro. Viv. Villa Casuarinas mzs. A, B, C, D, E; A.H. Pueblo Libre mzs. A, B, C, D, E; A.H. Cerro Sauce Alto mzs. A, B, C, D, E, F, G, G1, H, I, J, K, L, M, N, O, O1, P, Q, Q1, R, S, UV; Agrup. Fam. Villa Rosario II mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, R, S, T; A.H. Virgen de las Mercedes mzs. A, B, C, D, E, F, G, H; Agrup. Fam. 14 de Junio mzs. A, B, C, D, E; Agrup. Fam. El Mirador de San Juan de Lurigancho mzs. A, B, C, D, E, F, G; Asoc. Viv. Sauce Chico mzs. A, B, C; Asoc. Viv. Villa Casuarinas mzs. A, B, C, D, E, T5; Radio de la S.A.B. 2533 mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I; Asoc. Viv. San Marcos mzs. A, B; Asoc. Pro. Viv. Inca Manco Capac mzs. DV, EV, FV, GV, HV, IV, KV, Ñ5, ÑV, OV, PV, QV, RV, S5, SV, T5, TV, U, U5, UV, XV; Urb. Villa Las Flores mzs. LV, LLV, MV, NV, O5, OV, RV, SV, TV; Av. Los Jardines Este cdras 7, 8, 9, 10; Av. Sta. Rosa de Lima cdras 16, 17; A.H. El Sauce Segundo mzs. A, B, C, D, E, G, H, I, J; A.H. Sta. Rosa del Sauce mzs. A, B, B1, C, C1, D; Jr. Apatitos cdras 16, 17; Jr. Baritina cdra 9; Jr. Citrino cdra 8; Jr. Geodas cdra 1; Jr. Las Amapolas cdra 10; Jr. Las Lajas cdra 7; Jr. Las Margaritas cdras 15, 17; Jr. Los Jaspes cdra 16; Jr. Los Onix cdra 16; Jr. Piedra del Sol cdras 15, 16, 17.
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Horario : 9.00 a. m. – 7.00 p. m.
San Juan de Lurigancho: Urb. Canto Rey Jr. Río Amazonas cdra 32, Av. Proceres de la Independencia cdra 32, mz E, F, P.
Horario : 9.30 a. m. – 4.30 p. m.
Ventanilla: A.H. Omar Alfredo Marcos Arteaga mz A, A1, A2, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, O, P, P Prima, Q, R, S, S Prima; Asoc. Viv. Santa Rosa mz P, P Prima S, S Prima, T, T Prima, U, V, V Prima, Z, U, U Prima; A.H. Fabricio Marcos Cordova mz I, J, K, L.
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Horario : 8.00 a. m. – 5.00 p. m.
Carmen de la Legua: A.H. Señor de los Milaros mz C1, E1, G1, H1; Av. Maquinarias cdra 2; Av. Materiales cdra 2; Jr. Maria Regina cdra 1; Jr. Pilar Lara cdra 3; Jr. República de Jamaica cdra 3.
Horario : 10.00 a. m. – 5.00 p. m.
San Juan de Lurigancho: Urb. Mangomarca mz K2, I2, L2, M2; Jr. Pacopampa cdra 1; Jr. Intihuatana mz L2.
Horario : 2.00 p. m. – 5.00 p. m.
Jesús María: Av. Olavegoya cdra 18; Jr. Lloque Yupanqui con Av. Húsares de Junín.
Horario : 2.00 p. m. – 5.30 p. m.
Comas: Entre Av. G. Unger y Av. Trapiche.
Horario : 8.30 a. m. – 6.30 p. m.
Recomendaciones para los usuarios
Pluz Energía Perú enfatizó la necesidad de planificar actividades que dependan del suministro eléctrico y proteger los equipos ante posibles fluctuaciones. La empresa aconsejó a los residentes que consulten los canales oficiales para información actualizada sobre la reactivación del servicio.
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“La duración máxima estimada de los cortes será de hasta 11 horas, según el avance de los trabajos técnicos,” señaló la compañía en su comunicado, reiterando el compromiso con la mejora de la infraestructura eléctrica en la región.
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