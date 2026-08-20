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Vías de Apurímac registran desprendimientos de rocas tras sismo de 7.2 y autoridades movilizan maquinaria para atender los sectores afectados

Las primeras evaluaciones del Gobierno Regional de Apurímac no registraron personas afectadas ni daños en viviendas, colegios o establecimientos de salud. La atención se concentró en las vías

Un fuerte sismo de magnitud 7.2 sacudió la región de Ayacucho, con epicentro en Coracora. El alcalde provincial de Parinacochas, Yony Reyes, informa sobre los primeros daños, incluyendo casas derrumbadas, un colegio afectado y carreteras bloqueadas por deslizamientos | Latina TV
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Un sismo de magnitud 7.2 sacudió este jueves 20 de agosto el sur del país y generó reportes de desprendimientos de rocas y piedras en algunas vías de la región Apurímac. El movimiento ocurrió a la 1:00 p. m. y tuvo como epicentro un punto ubicado a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, Ayacucho.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) precisó que el evento tuvo una profundidad de 108 kilómetros. La intensidad del movimiento permitió que fuera percibido en distintas zonas de Ayacucho, Arequipa, Ica, Cusco y Apurímac. En Lima, los reportes señalaron una percepción principalmente en los pisos altos de edificios, con un desplazamiento de tipo ondulante.

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En Apurímac, las primeras evaluaciones regionales se concentraron en el estado de las vías de comunicación y en posibles daños a edificaciones públicas. El gerente general del Gobierno Regional de Apurímac, citado en el reporte, señaló que no existían registros de personas afectadas ni daños materiales en edificaciones al momento de la evaluación.

La información oficial disponible también ubicó desprendimientos de rocas y piedras en sectores de Chincheros y Aymaraes. Las autoridades regionales indicaron que cuentan con maquinaria para atender las zonas afectadas, mientras continúan las verificaciones sobre las condiciones de las rutas.

Gobierno Regional de Apurímac evalúa situación tras el sismo

Vías de Apurímac registran desprendimientos de rocas tras sismo de 7.2 y autoridades movilizan maquinaria para atender los sectores afectados
Vías de Apurímac registran desprendimientos de rocas tras sismo de 7.2 y autoridades movilizan maquinaria para atender los sectores afectados

Tras el movimiento sísmico, el equipo técnico del Gobierno Regional de Apurímac, encabezado por el gerente general regional, César Abarca Vera, sostuvo una reunión de evaluación para conocer la situación y definir las acciones preventivas correspondientes.

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En el encuentro participaron gerentes y directores regionales, quienes recibieron reportes procedentes de las diferentes gerencias subregionales. De acuerdo con la información difundida por el Gobierno Regional de Apurímac, las primeras incidencias fueron leves y estuvieron relacionadas principalmente con deslizamientos de rocas.

La entidad regional precisó que, hasta ese momento, los desprendimientos registrados no provocaron afectaciones en las vías de comunicación. Esta actualización modifica los reportes preliminares que señalaban posibles dificultades para el tránsito en determinados sectores.

Durante las primeras evaluaciones también surgieron reportes sobre desprendimientos en zonas de Chincheros y Aymaraes. En una declaración incluida en la información proporcionada, el gerente general regional explicó que se trataba de “deslizamientos de rocas y piedras en la vía”.

La autoridad regional descartó que se tratara de un derrumbe de gran magnitud. El reporte señaló la presencia de piedras y material suelto en determinados puntos, situación que permanecía bajo revisión de los equipos técnicos.

El Gobierno Regional de Apurímac indicó que dispone de maquinaria para atender eventuales incidencias. Sin embargo, la evaluación realizada después del sismo estableció que los desprendimientos reportados no generaron, hasta ese momento, una interrupción de las vías de comunicación.

No reportan daños en personas, colegios ni centros de salud

La evaluación regional también incluyó la revisión de posibles daños en infraestructura pública y edificaciones. Según el Gobierno Regional de Apurímac, no existían reportes de personas afectadas durante la primera evaluación.

Tampoco se informaron daños en instituciones educativas ni centros de salud. Los equipos regionales continuaron con el monitoreo de estos establecimientos para identificar cualquier incidencia posterior al movimiento principal.

El gerente general regional señaló que tampoco se contaba con información sobre daños materiales en edificaciones al momento de la evaluación. Las autoridades mantuvieron la revisión de los reportes procedentes de las distintas jurisdicciones.

Autoridades mantienen monitoreo tras el movimiento sísmico

Doble imagen: izquierda, paisaje montañoso con gran nube de polvo; derecha, calle con edificios, semáforo y colina con nube de polvo
Nubes de polvo se elevan sobre zonas montañosas en Ayacucho, Perú, indicando deslizamientos de tierra tras el sismo de magnitud 7.2.

El Gobierno Regional de Apurímac informó que sus instancias técnicas mantienen un monitoreo permanente de la situación y coordinan con las autoridades competentes. La evaluación busca identificar nuevas incidencias y atender los puntos donde puedan surgir desprendimientos u otros efectos asociados al sismo.

La entidad recomendó a la población mantener la calma, permanecer atenta a los reportes oficiales y adoptar medidas de prevención ante posibles réplicas o peligros asociados al movimiento sísmico.

En paralelo, los registros de Asismet identificaron 10 réplicas de muy pequeña magnitud después del evento principal. Debido a que fueron imperceptibles, el IGP no las incluyó dentro de sus registros públicos de movimientos sentidos.

Reportes de desprendimientos también corresponden a Ayacucho

Medios locales reportaron desprendimientos de rocas en algunas vías de la región Ayacucho, territorio donde se ubicó el epicentro del sismo. Estos incidentes forman parte de las evaluaciones posteriores al movimiento registrado en Parinacochas.

En cuanto a la Ruta Nacional PE-28 A, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones declaró en emergencia el servicio de transporte terrestre en el tramo comprendido entre San Clemente, en el empalme con la PE-1S, y Ayacucho, en la conexión con la PE-3S. Esta declaratoria corresponde a una emergencia previa y no constituye una confirmación de cierre provocado por el sismo de este jueves.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de rutas completamente bloqueadas en Apurímac como consecuencia del movimiento sísmico.

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