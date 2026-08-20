Perú
Agregar Infobae enGoogle

Dos sismos sacuden Ayacucho con horas de diferencia en una zona donde destacan tres antiguos volcanes

El sismo de magnitud 7.2 fue seguido por otro movimiento de 4.2 en la misma zona de Parinacochas. En este paisaje de Ayacucho también destacan antiguos centros volcánicos como Sara Sara y Auquihuato, además de la formación hidrotermal Pachapupum

Tres imágenes contiguas con montañas volcánicas y un manantial hidrotermal con una pequeña estructura de madera
Los volcanes Sara Sara y Auquihuato junto con la formación hidrotermal de Pachapupum representan la actividad geológica de la región peruana de Ayacucho. (Composición: Infobae Perú)
Guardar

El sismo de magnitud 7.2 registrado en Ayacucho este jueves 20 de agosto tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas. El movimiento ocurrió a las 13:00:16 y alcanzó una profundidad de 108 kilómetros, con una intensidad de III-IV en Coracora, según el reporte del Centro Sismológico Nacional.

Tres horas y media después, a las 16:30:31, otro movimiento volvió a ser registrado en el mismo entorno. Este segundo sismo en Ayacucho alcanzó una magnitud de 4.2, tuvo también una profundidad de 108 kilómetros y se ubicó a 28 kilómetros al norte de Coracora, con una intensidad de III en la localidad.

PUBLICIDAD

La zona donde se produjeron ambos eventos forma parte de un paisaje andino marcado por una larga historia geológica. En distintas partes de Ayacucho se encuentran antiguos centros volcánicos y manifestaciones hidrotermales, entre ellos el Sara Sara, el Auquihuato y el Pachapupum, que permiten observar algunas de las huellas que dejó la actividad geológica en esta parte del país.

Doble imagen: izquierda, paisaje montañoso con gran nube de polvo; derecha, calle con edificios, semáforo y colina con nube de polvo
Nubes de polvo se elevan sobre zonas montañosas en Ayacucho, Perú, indicando deslizamientos de tierra tras el sismo de magnitud 7.2.

Sara Sara, el antiguo volcán que supera los 5.500 metros en Ayacucho

En el extremo sur de Ayacucho, cerca del límite con Arequipa, se encuentra el volcán Sara Sara, una de las montañas más representativas de esta zona de los Andes. El macizo forma parte de la cordillera Occidental y alcanza los 5.505 metros sobre el nivel del mar. Su cima presenta sectores cubiertos de nieve y sus laderas muestran una fuerte erosión producto de la acción glaciar y de los vientos.

PUBLICIDAD

El Sara Sara es considerado un volcán dormido. Aunque no registra erupciones en tiempos históricos recientes, tuvo una actividad importante durante el pasado geológico. Su último proceso eruptivo relevante ocurrió hace unos 14.000 años y produjo flujos de lava que avanzaron aproximadamente 15 kilómetros hacia el este, entre los más extensos asociados a volcanes del país.

Una gran montaña con cumbre nevada y laderas rocosas bajo un cielo azul con nubes delgadas
El volcán Sara Sara alcanza una altitud de 5.505 metros en el sur de la región de Ayacucho, con la cumbre cubierta de nieve y laderas erosionadas. (Foto: IGP)

La montaña también guarda una dimensión cultural. Durante el periodo inca fue utilizada como lugar de culto y en 1996 investigadores encontraron en sus alturas el cuerpo momificado de una adolescente de unos 15 años, conocida como la momia Sarita. El hallazgo estuvo acompañado de diversas ofrendas y actualmente el cuerpo se conserva en el Museo Santuario de Altura del Sur Andino de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa.

Auquihuato, un antiguo centro volcánico de casi 5.000 metros

Al noreste del Sara Sara se encuentra el cerro Auquihuato, ubicado en la provincia de Páucar del Sara Sara, entre los distritos de Colta y Oyolo. Esta formación alcanza los 4.980 metros de altura y corresponde a un antiguo centro volcánico de la región. Su paisaje está asociado a una meseta volcánica formada durante millones de años de actividad geológica.

Un grupo de ovinos y llamas pasta en un terreno rocoso y verdoso frente a un volcán, bajo un cielo azul con nubes blancas
Un rebaño pace en la meseta cercana al cerro Auquihuato, una antigua formación volcánica ubicada en la provincia peruana de Páucar del Sara Sara. (Foto: IGP)

Una de sus principales evidencias se encuentra en la colada de lava que se extiende desde el cono. Este flujo, asociado a actividad ocurrida durante el Holoceno, alcanzó más de 13 kilómetros de longitud. No existen registros de erupciones históricas y actualmente la estructura no presenta señales de peligro inminente.

El IGP mantiene vigilancia sobre Auquihuato como parte del monitoreo volcánico que realiza en el país. Los estudios han identificado deformaciones del terreno y también se han registrado sismos volcano-tectónicos en el entorno. Estas observaciones forman parte del seguimiento científico del sistema y permiten conocer cómo evoluciona esta estructura volcánica.

Pachapupum, la formación hidrotermal conocida como el “ombligo de la Tierra”

En la provincia de Huanca Sancos aparece otra muestra de la actividad geológica de Ayacucho: Pachapupum, una formación hidrotermal asociada a aguas termales. Su nombre proviene del quechua y significa “ombligo de la Tierra”, una denominación relacionada con su particular forma, similar a un cono que sobresale en medio de un terreno rodeado por montañas.

El “volcán de agua”: Pachapupum emerge como nuevo atractivo turístico a más de 4 mil metros en la sierra surandina peruana
El “volcán de agua”: Pachapupum emerge como nuevo atractivo turístico a más de 4 mil metros en la sierra surandina peruana

La estructura, ubicada a unos 4.022 metros sobre el nivel del mar, tiene paredes formadas por depósitos minerales y presenta un aspecto escalonado. En sus alrededores existen pozas y pequeñas lagunas de aguas termales, mientras que en el interior se observa un estanque de agua fría y paredes con depósitos de azufre.

Sara Sara, Auquihuato y Pachapupum muestran distintas expresiones de la historia geológica de Ayacucho. Los dos primeros corresponden a antiguos centros volcánicos, mientras que Pachapupum está relacionado con procesos hidrotermales. Su presencia ayuda a entender el paisaje de la región donde este jueves se registraron dos movimientos sísmicos en pocas horas, aunque estos elementos geológicos, por sí solos, no permiten atribuirles el origen del sismo de magnitud 7.2.

Temas Relacionados

Sismo en AyacuchoSismos en Perúperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Terremoto 7.2 en Ayacucho: Autoridades reportan los primeros daños en zona del epicentro tras fuerte sismo

Los primeros reportes oficiales informan sobre colapsos y afectaciones en inmuebles de Coracora. El monitoreo de zonas vulnerables continúa

Terremoto 7.2 en Ayacucho: Autoridades reportan los primeros daños en zona del epicentro tras fuerte sismo

El reclamo de Melgar por la designación de Mike Palomino y David Huamán para el duelo ante Alianza Lima: ¿Cuál es el motivo?

El cuadro arequipeño cuestionó formalmente la terna arbitral designada para la sexta fecha del Torneo Clausura, citando antecedentes polémicos de ambos jueces en partidos anteriores del equipo rojinegro

El reclamo de Melgar por la designación de Mike Palomino y David Huamán para el duelo ante Alianza Lima: ¿Cuál es el motivo?

Rafael López Aliaga no acude a firmar el Pacto Ético del JNE y Carlos Bruce pide impedirle postular: “No le interesa”

El alcalde de Surco, ahora con licencia, cuestionó la ausencia del líder de Renovación Popular y sostuvo que refleja desinterés por el “debate electoral y la democracia”

Rafael López Aliaga no acude a firmar el Pacto Ético del JNE y Carlos Bruce pide impedirle postular: “No le interesa”

Juan Pablo Varillas, Gonzalo Bueno e Ignacio Buse competirán en el US Open 2026: ¿Cuándo inicia la ‘qualy’ y el cuadro principal?

Las tres primeras raquetas nacionales han asegurado su presencia en el último Grand Slam del año que se disputa en el distrito neoyorquino de Queens

Juan Pablo Varillas, Gonzalo Bueno e Ignacio Buse competirán en el US Open 2026: ¿Cuándo inicia la ‘qualy’ y el cuadro principal?

Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

El elenco ‘imperial’ llega con la confianza al máximo al estadio Nilton Santos para medirse contra un ‘fogao’ en su hora más crítico. La consigna es que los de Horacio Melgarejo cuiden su amplia ventaja en un escenario hostil. Sigue las incidencias

Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga no acude a firmar el Pacto Ético del JNE y Carlos Bruce pide impedirle postular: “No le interesa”

Rafael López Aliaga no acude a firmar el Pacto Ético del JNE y Carlos Bruce pide impedirle postular: “No le interesa”

EN VIVO: Luis Galarreta y el gabinete de ministros presentaron la política general del gobierno en la Cámara de Diputados

Gobierno de Keiko Fujimori pide oficialmente a México eliminar visa para peruanos por barreras al turismo

López Aliaga llama “ministro procorrupción” a Rafael Rey y afirma que pidió al premier no nombrarlo en el MTC

Rafael López Aliaga a Keiko Fujimori: “El Perú está jodido, no puedes pedir paciencia. Hay que trabajar en la vida”

ENTRETENIMIENTO

Korina Rivadeneira revela exigencias económicas de Mario Hart durante su matrimonio: “Me sentía sobrepasada y era demasiado para mí”

Korina Rivadeneira revela exigencias económicas de Mario Hart durante su matrimonio: “Me sentía sobrepasada y era demasiado para mí”

Óscar Junior Custodio sufre pérdida de su “mamita Clarita”: el video del último abrazo y una promesa que no pudo cumplirle

Korina Rivadeneira llora tras contar su verdad en redes y hace un pedido a sus seguidores: “Quiero dejar de ser juzgada”

Terremoto en Ayacucho: conductora mantiene la calma en vivo y recuerda la mochila de emergencia durante el sismo 7.2

¿Curwen terminó definitivamente con Carla Campos?: Ampay, boda cancelada y todo lo que se sabe sobre la pareja

DEPORTES

Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

El reclamo de Melgar por la designación de Mike Palomino y David Huamán para el duelo ante Alianza Lima: ¿Cuál es el motivo?

Juan Pablo Varillas, Gonzalo Bueno e Ignacio Buse competirán en el US Open 2026: ¿Cuándo inicia la ‘qualy’ y el cuadro principal?

Marcos López y FC Copenhague, a un paso de la Conference League: ¿Qué tiene que pasar para sellar su clasificación?

Tras el Mundial Sub 17, ocho voleibolistas se suman a la preselección Sub 19 de Perú: conoce la lista oficial