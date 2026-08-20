Dos sismos sacuden Ayacucho con horas de diferencia en una zona donde destacan tres antiguos volcanes

Los volcanes Sara Sara y Auquihuato junto con la formación hidrotermal de Pachapupum representan la actividad geológica de la región peruana de Ayacucho. (Composición: Infobae Perú)

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El sismo de magnitud 7.2 registrado en Ayacucho este jueves 20 de agosto tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas. El movimiento ocurrió a las 13:00:16 y alcanzó una profundidad de 108 kilómetros, con una intensidad de III-IV en Coracora, según el reporte del Centro Sismológico Nacional.

Tres horas y media después, a las 16:30:31, otro movimiento volvió a ser registrado en el mismo entorno. Este segundo sismo en Ayacucho alcanzó una magnitud de 4.2, tuvo también una profundidad de 108 kilómetros y se ubicó a 28 kilómetros al norte de Coracora, con una intensidad de III en la localidad.

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La zona donde se produjeron ambos eventos forma parte de un paisaje andino marcado por una larga historia geológica. En distintas partes de Ayacucho se encuentran antiguos centros volcánicos y manifestaciones hidrotermales, entre ellos el Sara Sara, el Auquihuato y el Pachapupum, que permiten observar algunas de las huellas que dejó la actividad geológica en esta parte del país.

Nubes de polvo se elevan sobre zonas montañosas en Ayacucho, Perú, indicando deslizamientos de tierra tras el sismo de magnitud 7.2.

Sara Sara, el antiguo volcán que supera los 5.500 metros en Ayacucho

En el extremo sur de Ayacucho, cerca del límite con Arequipa, se encuentra el volcán Sara Sara, una de las montañas más representativas de esta zona de los Andes. El macizo forma parte de la cordillera Occidental y alcanza los 5.505 metros sobre el nivel del mar. Su cima presenta sectores cubiertos de nieve y sus laderas muestran una fuerte erosión producto de la acción glaciar y de los vientos.

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El Sara Sara es considerado un volcán dormido. Aunque no registra erupciones en tiempos históricos recientes, tuvo una actividad importante durante el pasado geológico. Su último proceso eruptivo relevante ocurrió hace unos 14.000 años y produjo flujos de lava que avanzaron aproximadamente 15 kilómetros hacia el este, entre los más extensos asociados a volcanes del país.

El volcán Sara Sara alcanza una altitud de 5.505 metros en el sur de la región de Ayacucho, con la cumbre cubierta de nieve y laderas erosionadas. (Foto: IGP)

La montaña también guarda una dimensión cultural. Durante el periodo inca fue utilizada como lugar de culto y en 1996 investigadores encontraron en sus alturas el cuerpo momificado de una adolescente de unos 15 años, conocida como la momia Sarita. El hallazgo estuvo acompañado de diversas ofrendas y actualmente el cuerpo se conserva en el Museo Santuario de Altura del Sur Andino de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa.

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Auquihuato, un antiguo centro volcánico de casi 5.000 metros

Al noreste del Sara Sara se encuentra el cerro Auquihuato, ubicado en la provincia de Páucar del Sara Sara, entre los distritos de Colta y Oyolo. Esta formación alcanza los 4.980 metros de altura y corresponde a un antiguo centro volcánico de la región. Su paisaje está asociado a una meseta volcánica formada durante millones de años de actividad geológica.

Un rebaño pace en la meseta cercana al cerro Auquihuato, una antigua formación volcánica ubicada en la provincia peruana de Páucar del Sara Sara. (Foto: IGP)

Una de sus principales evidencias se encuentra en la colada de lava que se extiende desde el cono. Este flujo, asociado a actividad ocurrida durante el Holoceno, alcanzó más de 13 kilómetros de longitud. No existen registros de erupciones históricas y actualmente la estructura no presenta señales de peligro inminente.

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El IGP mantiene vigilancia sobre Auquihuato como parte del monitoreo volcánico que realiza en el país. Los estudios han identificado deformaciones del terreno y también se han registrado sismos volcano-tectónicos en el entorno. Estas observaciones forman parte del seguimiento científico del sistema y permiten conocer cómo evoluciona esta estructura volcánica.

Pachapupum, la formación hidrotermal conocida como el “ombligo de la Tierra”

En la provincia de Huanca Sancos aparece otra muestra de la actividad geológica de Ayacucho: Pachapupum, una formación hidrotermal asociada a aguas termales. Su nombre proviene del quechua y significa “ombligo de la Tierra”, una denominación relacionada con su particular forma, similar a un cono que sobresale en medio de un terreno rodeado por montañas.

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El “volcán de agua”: Pachapupum emerge como nuevo atractivo turístico a más de 4 mil metros en la sierra surandina peruana

La estructura, ubicada a unos 4.022 metros sobre el nivel del mar, tiene paredes formadas por depósitos minerales y presenta un aspecto escalonado. En sus alrededores existen pozas y pequeñas lagunas de aguas termales, mientras que en el interior se observa un estanque de agua fría y paredes con depósitos de azufre.

Sara Sara, Auquihuato y Pachapupum muestran distintas expresiones de la historia geológica de Ayacucho. Los dos primeros corresponden a antiguos centros volcánicos, mientras que Pachapupum está relacionado con procesos hidrotermales. Su presencia ayuda a entender el paisaje de la región donde este jueves se registraron dos movimientos sísmicos en pocas horas, aunque estos elementos geológicos, por sí solos, no permiten atribuirles el origen del sismo de magnitud 7.2.

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