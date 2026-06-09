Multas de tránsito podrían reducirse un 50%: comisión del Congreso aprueba proyecto de ley

Comisión del Congreso aprobó un proyecto de ley propone recalcular las multas de tránsito (Crédito: Exitosa)

La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso aprobó un proyecto de ley que plantea modificar la forma en que se calculan las multas por infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito. La iniciativa propone que las sanciones económicas se determinen sobre la base del 50 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) en lugar del 100 % que se utiliza actualmente.

De acuerdo con información difundida por Exitosa, la medida beneficiaría tanto a conductores de transporte público como privado. Con una UIT fijada actualmente en S/ 5.500, el nuevo esquema tomaría como referencia S/ 2.750 para el cálculo de las multas.

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Además de la reducción del monto base, la propuesta incorpora otro cambio relevante. Según se indicó, las sanciones se calcularían utilizando el valor de la UIT vigente al momento en que se cometió la infracción. “Las multas por infracciones al tránsito aplicables a los conductores de transporte público y privado se determinan sobre la base de la mitad de la unidad impositiva tributaria”, señalaron durante la explicación de la iniciativa.

Un conductor en Lima muestra un documento sobre la posible reducción del 50% en multas de tránsito, mientras un oficial de policía lo observa atentamente en una calle concurrida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevo criterio para calcular sanciones

Los promotores de la medida sostienen que el sistema actual genera situaciones que consideran injustas para los conductores, debido a que las multas terminan actualizándose con el valor más reciente de la UIT, incluso cuando la infracción fue cometida años atrás.

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Durante la entrevista, se destacó que la propuesta busca corregir esa situación estableciendo que el monto aplicable sea el correspondiente al periodo en que ocurrió la falta. “Ya no te van a calcular con el monto actual de la UIT”, afirmó el conductor del programa al explicar los alcances del proyecto aprobado por la comisión parlamentaria.

Asimismo, se recordó que el principio general de las normas establece que las leyes no tienen carácter retroactivo. En ese sentido, los impulsores de la propuesta consideran que el cálculo de una multa debería guardar relación con las condiciones vigentes cuando se produjo la infracción y no con parámetros posteriores.

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Conductores podrían pagar menos

Los defensores de la iniciativa sostienen que la reducción de las multas permitiría que más conductores regularicen su situación y cancelen las deudas acumuladas por infracciones de tránsito.

Según señalaron durante el programa, uno de los principales problemas del sistema actual es que muchos conductores consideran que las sanciones son demasiado elevadas, lo que termina desincentivando su pago. “Las multas se van a ver reducidas considerablemente”, indicaron al referirse a los efectos que tendría la medida si finalmente se convierte en ley.

En la misma línea, se argumentó que la disminución de los montos podría contribuir a reducir los niveles de informalidad dentro del sector transporte. Los participantes del programa señalaron que numerosos conductores terminan acumulando sanciones, suspensiones o cancelaciones de licencias debido a la imposibilidad de asumir los costos impuestos por el régimen vigente.

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Un agente de tránsito interactúa con un conductor en una calle concurrida de Lima, mientras un cartel digital gigante anuncia la posible reducción a la mitad de las multas de tránsito, generando diversas reacciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en la formalización

Durante el debate también se reconoció que la reducción de las multas tendría efectos sobre la recaudación de los gobiernos locales, que actualmente reciben recursos provenientes de las sanciones de tránsito.

Sin embargo, los defensores de la propuesta consideran que una menor carga económica podría traducirse en un mayor nivel de cumplimiento por parte de los conductores. “Los administrados van a poder pagar mucho más rápido y puntuales”, se afirmó durante la entrevista, argumentando que las obligaciones serían más accesibles para los infractores.

Asimismo, se sostuvo que la medida podría facilitar el retorno a la formalidad de miles de conductores que actualmente enfrentan restricciones administrativas derivadas de multas impagas. Según los participantes del programa, muchos transportistas han quedado fuera del sistema formal debido a la acumulación de sanciones y deudas pendientes.

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Medida beneficiaría a miles de conductores y se espera que más transportistas puedan formalizarse. (Crédito: Exitosa)

Debate en el Pleno del Congreso

Pese a la aprobación obtenida en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, la propuesta todavía no se encuentra vigente. El proyecto deberá ser debatido y sometido a votación en el Pleno del Congreso antes de convertirse en ley.

Durante la entrevista se indicó que la iniciativa podría ser incluida próximamente en la agenda parlamentaria debido al interés que genera entre los sectores vinculados al transporte público y privado. También se recordó que una propuesta anterior planteaba utilizar la remuneración mínima vital como referencia para el cálculo de las multas, aunque finalmente esa alternativa fue descartada.

Congreso de la República de Perú. (Foto: Agencia Andina)

De recibir el respaldo del Pleno, el nuevo esquema modificaría de manera significativa el régimen sancionador del tránsito en el país. Mientras tanto, conductores, taxistas y gremios del transporte permanecen atentos al avance legislativo de una medida que busca reducir el costo de las infracciones y facilitar la regularización de miles de ciudadanos.

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