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Personas con discapacidad severa pagarán menor impuesto predial por Ley 32701 desde 2027

¿Aplica esta Ley para ti? Ahora tus cargas económicas serán menores, en base al beneficio al que podrás aplicar

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Persona con discapacidad pagando tributos
La medida supondrá una exoneración de gran parte del pago de impuesto predial para personas con discapacidad. - Crédito Andina

Beneficio para las personas con discapacidad severa. El Gobierno promulgó la Ley N.° 32701, que modifica el Decreto Legislativo N.° 776, Ley de Tributación Municipal, y la Ley N.° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, con el objetivo de incorporar a este grupo como beneficiarias de la deducción de la base imponible del impuesto predial.

Así, el artículo 19 de la Ley de Tributación Municipal establece que las personas con discapacidad severa podrán acceder al beneficio tributario siempre que sean propietarias de un solo predio, a nombre propio o de la sociedad conyugal, destinado a su vivienda, y que sus ingresos brutos mensuales no superen una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

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Asimismo, precisa que, para acceder al beneficio, la persona deberá contar con el certificado de discapacidad severa emitido conforme a la normativa vigente.

impuesto predial - 60 años -
A los adultos mayores también se les deduce parte del impuesto predial. Ahora los discapacitados estarían incluídos en la medida. - Crédito Composición Infobae

Cómo será el descuento

La ley incorpora el artículo 62-B a la Ley General de la Persona con Discapacidad, mediante el cual se dispone que las personas con discapacidad severa tendrán derecho a la deducción de 50 UIT de la base imponible para el cálculo del impuesto predial, siempre que cumplan con las condiciones previstas en la Ley de Tributación Municipal.

La Ley N.° 32701 entrará en vigor el 1 de enero de 2027 y tendrá una vigencia máxima de tres años, salvo que su prórroga se apruebe conforme a las reglas previstas en la Norma VII del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario para la concesión de exoneraciones, incentivos o beneficios tributarios.

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En las disposiciones complementarias finales, la norma precisa que el Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), deberá adecuar, en un plazo no mayor de 30 días hábiles desde la fecha, el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Tributación Municipal y el Reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad a las modificaciones aprobadas.

Victo Flores Ruíz en el Congreso
La medida fue validad por la Comisión de Economía en su momento. - Crédito Congreso

Lo que dice la medida

Si bien la medida no plantea tal cual una exoneración al monto directo de impuesto predial , sí involucra un gran beneficio para las personas con discapacidad. Exactamente, la Ley modifica el decreto legislativo 776, Ley de tributación municipal, y la Ley 29973, Ley general de la persona con discapacidad, para “disponer la deducción de la base imponible del impuesto predial en favor de las personas con discapacidad”.

Así, se modifica el cuarto párrafo del artículo 19 del Decreto Legislativo 776, Ley de Tributación Municipal, para que lo que sostiene sea aplicado también a la persona con discapacidad.

“Los pensionistas propietarios de un solo predio, a nombre propio o de la sociedad conyugal, que esté destinado a vivienda de los mismos, y cuyo ingreso bruto esté constituido por la pensión que reciben y esta no exceda de 1 UIT mensual, deducirán de la base imponible del Impuesto Predial, un monto equivalente a 50 UIT", agrega la Ley.

Diversos acontecimientos marcan el 16 de octubre en el país, desde la muerte de héroes nacionales hasta la fundación de instituciones clave y la celebración de derechos para personas con discapacidad (Carlos Díaz)

Asimismo, se considera que se cumple el requisito de la única propiedad, cuando además de la vivienda, el pensionista posea otra unidad inmobiliaria constituida por la cochera. “El uso parcial del inmueble con fines productivos, comerciales y/o profesionales, con aprobación de la Municipalidad respectiva, no afecta la deducción que establece el artículo”, se agrega.

“Lo dispuesto en los párrafos primero, segundo y tercero es de aplicación a la persona adulta mayor no pensionista y a la persona con discapacidad propietarias de un solo predio, a nombre propio o de la sociedad conyugal, que esté destinado a vivienda de los mismos, y cuyos ingresos brutos mensuales no excedan de una unidad impositiva tributaria (UIT)”, agrega esta nueva medida.

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